В Бразилии фермер токенизировал коров и взял под них кредит

Бразильский фермер в качестве залога по кредиту использовал собственных молочных коров — но не самих по себе, а их токенизированную версию. Это первая известная подобная сделка в стране. Операцию оформила бразильская фондовая биржа B3. Об этом пишет CNN.

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Что известно

Инвестиционный фонд Target FIDC выдал кредит на 100 000 бразильских реалов (около $19 600). Стоимость залога кредитная организация оценила примерно в 120 000 реалов ($23 500 долларов).

Обеспечением выступили десять коров, каждой присвоен уникальный цифровой токен, привязанный к зашифрованной цифровой идентификации животного. За состоянием скота следят электронные ошейники: устройства отслеживают здоровье животных и снижают необходимость регулярного физического осмотра.

Фактически бразильский фермер токенизировал не самих млекопитающих, а данные о коровах, получаемые через ошейники. Именно этот «цифровой двойник» стал токеном, привязанным к кредитному договору, и исключил необходимость проверкок фермы — как бывает в случае с обычным залогом.

B3 стала первой традиционной, некриптовалютной площадкой, где токенизированные материальные объекты официально оформили как финансовый инструмент.

До этого подобные идеи реализовались в DeFi-протоколах, но и то не были слишком распространены. Самым крупным токенизатором скота сейчас является протокол LumiFund на базе сети Stellar. Он позволяет фермерам развивающихся стран токенизировать животных в NFT и брать займы в USDC под этот залог, используя смарт-контракты Soroban.