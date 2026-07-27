НБУ назвал банки, которые больше всего сократили количество отделений

Банки сократили сеть на 61 отделение до 4754 отделений за 6 месяцев текущего года. Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

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Как изменилось количество отделений

На начало года количество отделений действующих банков составляло 4815 подразделений, а на 1 июля — 4754 отделения.

Больше всего отделений сократилось с начала года у Ощадбанк — 16 подразделений, Райффайзен Банка — 10, Приватбанка — 8, Укрэксимбанка и ТАСкомбанка закрыли по 5 отделений.

Наибольшую положительную динамику показал Аккордбанк, который за полгода открыл 6 новых отделений, МТБ Банк — 3 новых отделения и АСВИО Банк — 2 новых отделения.

Лидеры по количеству отделений не изменились. По-прежнему крупнейшей сетью владеет Ощадбанк — 1115 отделений. За ним следует Приватбанк с сетью в 1050 отделений.

Третье место занимает Райффайзен Банк — 282 отделения, четвертое — ПУМБ (220 отделений).