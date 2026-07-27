Finance.ua первым в Украине запустил новый формат оформления автогражданки — с помесячной оплатой. Стоимость полиса автогражданки можно распределить на 12 ежемесячных платежей. Ежемесячный платеж — от 355 грн.
Впервые в Украине: автогражданка с помесячной оплатой уже на Finance.ua
Среди преимуществ:
- Комиссия за рассрочку — за счет Finance.ua
- Регистрация полиса в МТСБУ через минуту после оформления
- Полис сроком действия на 1 год
Банки-партнеры: monobank, ПриватБанк, ПУМБ, Сбербанк, Абанк и ОТП Банк.
Оформляйте автогражданку с помесячной оплатой на Finance.ua.
Источник: Минфин
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