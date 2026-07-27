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27 июля 2026, 12:38 Читати українською

Intesa Sanpaolo готовит поглощение MPS: кто может войти в капитал крупнейшего банка Италии

Публичное предложение Intesa Sanpaolo по приобретению Monte dei Paschi di Siena может существенно изменить структуру акционерного капитала крупнейшей банковской группы Италии. В случае успешного завершения сделки в капитал Intesa могут войти часть ключевых акционеров MPS, а доли нынешних акционеров банка будут размыты. Об этом пишет Milano Finanza со ссылкой на отчет, подготовленный советом директоров Intesa для внеочередного собрания акционеров, запланированного на 21 сентября.

Публичное предложение Intesa Sanpaolo по приобретению Monte dei Paschi di Siena может существенно изменить структуру акционерного капитала крупнейшей банковской группы Италии.

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Что известно

На этом собрании акционеры должны одобрить увеличение капитала, необходимое для реализации предложения.

Intesa предупреждает, что окончательный состав акционерного капитала после сделки пока невозможно предусмотреть. Он будет зависеть от того, сколько акционеров MPS примут предложение, а также возможного слияния MPS и Mediobanca.

Кто может войти в капитал Intesa

В базовом моделировании Intesa следует из предположения, что основные акционеры MPS передадут все принадлежащие им акции.

В этом случае Delfin может получить около 3,8% капитала Intesa. Группа Франческо Гаэтано Кальтаджироне — 2,2%, Министерство экономики Италии — 1%, Banco BPM — 0,8%.

BlackRock останется крупнейшим акционером Intesa с долей 5,4%. За ним последуют два исторических фонда банка: Compagnia di San Paolo с 5,1% и Cariplo с 4,3%.

Если Intesa достигнет лишь минимального порога в 66,67% акций MPS, доли новых акционеров могут быть несколько выше. Delfin получит 4,1%, Кальтаджирон — 2,4%, Министерство финансов — 1,1%, Banco BPM — 0,9%.

В то же время, ни один из новых акционеров не получит доли, достаточной для изменения баланса сил в управлении Intesa. Банк обязан сохранить обширно распределенную структуру акционерного капитала.

Как размоются доли нынешних акционеров

Для финансирования сделки Intesa планирует выпустить до 5,7 млрд новых акций. Это может увеличить капитал максимум на €3,394 млрд без учета эмиссионного дохода.

В случае полного принятия предложения, новые акции будут составлять около 21,6% капитала Intesa после увеличения. Соответственно, доли действующих акционеров пропорционально уменьшатся.

Если же участие в предложении ограничится 66,67% акций MPS, размывание будет меньше — около 15,5%.

В отчете отмечается, что 30 октября совет директоров Intesa должен рассмотреть вопрос авансового дивиденда. Его выплата может произойти 25 ноября. Если дата отсечения дивидендов придется на период до завершения предложения, размер выплаты может быть скорректирован, чтобы нейтрализовать этот эффект.

Как оценивали предложение

Intesa уже владеет 1020448 акциями MPS, которые не включаются в предложение. Также банк имеет 1280917 акций Mediobanca, которые в случае слияния могут быть конвертированы в акции Siena.

В документе подробно описаны критерии, по которым было определено соотношение обмена: 1,6 акции Intesa плюс €1 деньгами за каждую акцию MPS.

Оценки строились на основе рыночных мультипликаторов, биржевых котировок, премий по предыдущим предложениям, целевых цен аналитиков и модели дисконтирования дивидендов.

Полученные диапазоны были широкими: в зависимости от метода оценки, они варьировались от 1,243 до 2,051 акции Intesa за одну акцию MPS.

Почему это соглашение важно

Intesa Sanpaolo объявила непрошенное предложение по приобретению Monte dei Paschi di Siena — одного из старейших банков мира. Общая оценка сделки составляет €30,6 млрд или около $35 млрд.

Предложение предусматривает премию 12,5% к цене закрытия акций MPS перед оглашением сделки. Рыночная стоимость MPS на тот момент составила около 27,4 млрд евро.

В случае успешного завершения сделки, объединенная структура может стать второй по величине банковской группой еврозоны по рыночной капитализации после испанской Santander. Intesa оценивает капитализацию объединенного банка в €126 млрд, а целевую чистую прибыль в 2029 году — в €16 млрд.

Чтобы снизить антимонопольные риски, Intesa договорилась со страховой компанией Unipol о продаже ей банковского бизнеса, включающей 635 отделений MPS, а также бренд Monte dei Paschi, если предложение будет успешным. Подобную схему Intesa и Unipol уже использовали в соглашении с UBI в 2020 году.

Для итальянского банковского рынка эта операция может стать одной из самых важных за последние годы. Она не только усилит позиции Intesa, но может переформатировать баланс сил между крупными финансовыми группами, институциональными инвесторами и государством.

Напомним

Украинский Правэкс Банк является частью итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo. Группа владеет 100% акций украинского банка с 2008 года и обеспечивает его финансовую стабильность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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