Банкам дают «зеленый свет» для обмена информацией с государством

Egmont Group, глобальное объединение подразделений финансовой разведки, предлагает более активно использовать публично-частные партнерства для борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и трансграничными финансовыми преступлениями. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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О чем идет речь

Речь идет о механизме, при котором банки, другие финансовые учреждения и государство системно обмениваются сигналами о подозрительных схемах. В Украине функции подразделения финансовой разведки выполняет Государственная служба финансового мониторинга.

Логика подхода проста: ни один банк или следственный орган по отдельности часто не видит полной картины. Преступные сети намеренно распределяют операции между различными учреждениями, счетами, юрисдикциями и странами, чтобы скрыть происхождение и усложнить расследование.

В чем проблема для банков

Главное препятствие для эффективного обмена информацией до сих пор было не техническим, а юридическим.

Комплаенс-подразделения банков часто ограничены правилами банковской тайны, защиты персональных данных и коммерческой конфиденциальности. Поэтому финансовые учреждения могут опасаться, что передача информации государственным органам или другим участникам партнерства приведет к искам, санкциям или претензиям за разглашение данных.

Egmont Group предлагает решать это через законодательно закрепленную «безопасную гавань». Такой механизм должен защищать банк, который добросовестно передает информацию по четко определенным правилам и в рамках борьбы с финансовыми преступлениями.

Иными словами, если банк действует не произвольно, а в пределах установленной процедуры, он не должен рисковать ответственностью за сам факт такого обмена.

Как это должно работать

Публично-частное партнерство не означает неконтролируемого обмена банковской информацией. Напротив, оно требует четких правил: кто может передавать данные, кому именно, в каких случаях, в каком объеме и с каким уровнем защиты.

В такой модели финразведка и стражи порядка могут делиться с банками типологиями, индикаторами риска и информацией об актуальных схемах. Банки, со своей стороны, могут быстрее выявлять связанные транзакции, счета, клиентов или подозрительное поведение, которое отдельно могло бы выглядеть незаметным.

Это особенно важно для сложных схем — трансграничного отмывания средств, мошенничества, финансирования терроризма, уклонения от санкций, торговли людьми, коррупционных платежей или незаконного вывода активов.

Пример Европы

Практический результат такого подхода уже демонстрирует Europol Financial Intelligence Public-Private Partnership. EFIPPP работает как площадка для сотрудничества между Europol, финансовыми разведками, правоохранительными органами и финансовыми учреждениями.

Благодаря такому формату участники могут быстрее обмениваться релевантной информацией, выявлять трансграничные схемы и реагировать на то, как средства исчезнут в цепи переводов или будут выведены в другие юрисдикции.

Для банков это означает лучшее качество финансового мониторинга. Для государства больше шансов увидеть полную картину преступной схемы. Для правоохранителей — возможность быстрее замораживать или изымать активы.

Почему это важно для Украины

Для Украины идея «безопасной гавани» особенно актуальна. Финансовая система работает в условиях войны, санкционных рисков, высокой активности мошеннических схем, попыток обхода ограничений и трансграничного движения средств.

Банки уже выполняют значительный объем финансового мониторинга, но часто видят свою часть операций. Если подозрительная схема проходит через несколько банков или несколько стран, без согласованного обмена информацией ее труднее обнаружить.

Законодательное закрепление «безопасной гавани» могло бы снизить страх банков перед ответственностью за добросовестный обмен данными. В то же время, такой механизм должен сопровождаться предохранителями: контролем доступа, фиксацией оснований для обмена, защитой персональных данных и ответственностью за злоупотребление.

Что это меняет

Подход Egmont Group фактически смещает акцент от формального финмониторинга к разведывательной модели. Банки должны не просто посылать отдельные сообщения о подозрительных операциях, а работать в системе, где информация скорее соединяется в целостную картину.