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26 июля 2026, 16:10 Читати українською

Венгерский OTP Bank покупает балтийскую банковскую группу Luminor

OTP Group подписала соглашение о приобретении банковской группы Luminor, работающей в Эстонии, Латвии и Литве. Об этом сообщает OTP Bank.

OTP Group подписала соглашение о приобретении банковской группы Luminor, работающей в Эстонии, Латвии и Литве.

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Расширение присутствия

Как отмечается, после закрытия соглашения группа расширит свое присутствие в 14 стран, а его совокупные активы возрастут более чем на 10%, тогда как доля операций в еврозоне достигнет 50%.

Продавцами Luminor выступают консорциум фондов прямых инвестиций в управлении Blackstone и норвежский DNB Bank. Завершение сделки зависит от получения всех необходимых регуляторных согласований.

В OTP отмечают, что приобретение Luminor является стратегическим выходом на рынок Балтии. После интеграции доля операций группы в еврозоне вырастет с 42 до 50% чистого кредитного портфеля, а совокупные активы увеличатся примерно на 13%.

Luminor является третьим по величине банком Балтийского региона и обслуживает клиентов в Эстонии, Латвии и Литве. В 2025 году банк получил €158 млн чистой прибыли, а его рентабельность собственного капитала составила 8,6%.

Главный исполнительный директор OTP Bank Петер Чаньи заявил, что группа планирует инвестировать в развитие Luminor, в частности, в капитал, ликвидность и цифровые технологии, чтобы укрепить позиции банка на рынках стран Балтии.

OTP Group является одним из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Группа обслуживает 17,5 млн клиентов, работает в 11 странах и за последние два десятилетия завершила 25 банковских приобретений. Ее активы превышают €130 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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