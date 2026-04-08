8 апреля 2026, 15:23 Читати українською

Топ-5 банков, в которых держат депозиты частные вкладчики и бизнес

На украинском депозитном рынке снова воцарился полный штиль. За последние две недели ставки по вкладам для частных клиентов в банках с депозитным порфелем физлиц от 2 млрд. грн. оставались неизменными. Ранее мы писали об аналогичных тенденциях в небольших финучреждениях. Вместе с тем, финансисты все чаще говорят о том, что доходность вкладов снова начнет расти. Какие максимальные уровни можем увидеть уже во втором квартале, где украинцы держат свои сбережения и почему для размещения срочных депозитов выбирают именно эти банки, «Минфин» расскажет в сознательном обзоре.

Почему банки перестали менять доходность вкладов

Уровень учетной ставки и доходность депозитных сертификатов НБУ остаются ключевым ориентиром для банков при определении доходности вкладов. Именно поэтому, после того, как регулятор снизил ключевую ставку до 15% годовых, финансисты начали массово резать заработки своих клиентов на депозитах. Тогда банкиры прогнозировали, что продолжать понемногу корректировать депозитные ставки в ожидании дальнейшего смягчения монетарной политики Нацбанка. Однако существенные изменения в макроэкономической ситуации сейчас заставляют банкиров менять прогнозы и соответственно свою депозитную политику.

В своем макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель 2026 года НБУ напоминает, что в феврале годовая инфляция снова ускорилась до 7,6% (с 7,4% в январе). Среди основных причин регулятор называет «последствия разрушений в энергетике и сложную ситуацию на рынке топлива». При этом, по оценкам Нацбанка, «в марте общая инфляция продолжала расти, превысив январский прогноз НБУ. Основная причина — резкий скачок цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке».

Еще один тревожный сигнал, зафиксированный регулятором, — существенное ухудшение инфляционных ожиданий не только в экспертной среде, но и у населения. В первую очередь это конвертируется в увеличение давления на валютный рынок, ведь люди снова начинают скупать СКВ, чтобы защитить свои сбережения от обесценения. Такая ситуация негативно отражается и на депозитном рынке. Поскольку вкладчики еще меньше склонны размещать свои деньги на «длинных» депозитах. В такой ситуации о дальнейшем снижении депозитных ставок уж точно речь не идет.

Доходность депозитов снова начнет расти?

Инфляционные риски останутся с нами в ближайшие месяцы.

«В зависимости от внутриэкономических и геополитических факторов, с апреля по июнь включительно ожидается пик инфляционного напряжения. В прошлом году главные причины ускорения инфляции крылись в удорожании сырых продуктов, увеличении спроса на продовольствие, а также во влиянии стоимости горюче-смазочных материалов на потребительские цены. В этом году главное внимание будетприкованоименно к стоимостигорючего, ведьего существенноеподорожаниепочтимоментальносказалосьна уровне цен», — считает Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков.

Он считает, что цены на горючее, скорее всего, будут держаться на самых высоких отметках в ближайшие месяцы, даже если ситуация в мире несколько стабилизируется. Ведь инерция экономической и геополитической неопределенности никуда не исчезнет.

Разумеется, регулятор будет реагировать на новые вызовы. Поэтому финансисты все чаще говорят о том, что в апреле НБУ может снова повысить ключевую ставку, чтобы подавить дальнейшее раскручивание инфляции. В частности, Сергей Мамедов считает, что этот показатель может вырасти до 16% годовых.

«Потенциальноеувеличениеучетнойставкидо 16% скажется и на ставке по 3-месячным депозитным сертификатам, которая может вырасти до 19,5%.Именноона станет одним из главных ориентиров для формирования депозитной политики коммерческих банков.Ожидается, что средниеставки, в зависимостиот срокаразмещениясредств, могут вырастидо 14,5−15,5%, а максимальные предложения снова могут превысить отметку в 17% годовых», — прогнозирует вице-президент Ассоциации украинских банков.

Где украинцы держат свои сбережения

Впрочем, как показывает свежая статистика НБУ, уровень депозитных ставок пока не играет решающего значения для вкладчиков.

Опираясь на детали банковских отчетов и балансов за февраль 2026 года, опубликованных НБУ, финансовый аналитик Андрей Шевчишин составил рейтинги банков-лидеров по объемам размещенных в них средств частных клиентов и компаний. Эти рейтинги выглядят так:

Топ-5 банков по объемам средств, привлеченных от юрлиц (средства на счетах и депозиты):

1.Ощадбанк — 188 млрд грн;
2. Приватбанк — 177,2 млрд грн;
3. Укрэксимбанк — 151,9 млрд грн;
4. Укргазбанк — 134,9 млрд грн;
5. Райффайзен банк — 119,1 млрд грн.

Топ-5 банков по объемам размещенных на счетах средств физлиц:

1. Приватбанк — 447,3 млрд грн;
2. Ощадбанк — 134,7 млрд грн;
3. Универсалбанк (с Моно) — 77,9 млрд грн;
4. Райффайзен банк — 67,2 млрд грн;
5. УкрСиббанк — 45,3 млрд грн.

Топ-5 банков по объемам средств физлиц, размещенных на срочных депозитах:

1. Ощадбанк — 102,4 млрд грн;
2. Приватбанк — 94,2 млрд грн;
3. Универсалбанк (с Моно) — 30,2 млрд грн;
4. Сенс банк — 27,8 млрд грн;
5. ПУМБ — 25,9 млрд грн.

Топ-5 банков по размеру прироста депозитов физлиц:

1. Ощадбанк — +1,37 млрд грн;
2. ОТП — +1,19 млрд грн;
3. Приватбанк — +1,18 млрд грн;
4. Универсалбанк (с Моно) — +0,88 млрд грн;
5. Пивденный — +0,53 млрд грн.

Банки с наибольшим оттоком депозитов физлиц :

1. Укрэксимбанк — минус 0,75 млрд грн;
2. А-Банк — минус 0,33 млрд грн;
3. Кредитинвест — минус 0,19 млрд грн;
4. КредиАгриколь — минус 0,13 млрд грн.

«Государственные Сбер и Приват традиционно остаются в лидерах по объемам средств физлиц, размещенных на счетах и срочных депозитах. Это объясняется тем, что есть государственные программы кредитования, которые требуют держать средства в госбанках. А главное, что именно через эти финучреждения проводятся государственные выплаты.

Поэтому большинство получателей таких выплат просто оставляют полученные деньги в этих же банках, если хотят разместить их на 3-месячный депозит. А именно такой формат, судя по свежей статистике, выбирает все больше вкладчиков. Ради незначительного преимущества (например, разница в 3% в депозите на 3 месяца — это 0,75% дохода разница) просто нет смысла куда-то двигать деньги", — объясняет такое ранжирование банков по объемам средств физлиц Андрей Шевчишин.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на то, что отток депозитов не следует рассматривать как фактор риска, а выводы о том, куда вкладчики двигают свои средства, делать по результатам квартала.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
А-Банк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк 14,75% - 17,00% - 17,25% - 17,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 15,00% - 15,00% - 5,50% -
Пивденный 14,00% - - - 14,50% - 14,25% - 3,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 14,75% - - -
Кредит Днепр Банк 13,50% - - - 15,50% - 15,50% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,50% - 6,00% -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,50% - - -
КоминБанк* 11,60% - 16,00% - 14,55% - 14,80% - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,00% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 15,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 11,00% - 10,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.03.2026−06.04.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Радабанк 2,00% - 2,10% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

-

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Банк Львов* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Радабанк 1,15% - 1,35% - 1,25% - 1,00% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Ирина Рыбницкая
