Украинцы продолжают нести деньги на депозиты: продержатся ли ставки в мае

Волна снижений депозитных ставок по гривневым вкладам население понемногу утихает. В этот раз ставки по гривневым срочным вкладам меняли три малых банка, причем два из них ставки снижали, один — повысил. Средние ставки по 3-месячным вкладам участников нашего обзора составляют 14,39% годовых, при том, что инфляция в годовом измерении в марте сократилась до 3,2%. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

«По итогам марта, банковские вклады бизнеса и населения в гривне выросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), с начала года (за первый квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн)», — сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Итак, после традиционного сезонного сокращения вкладов в январе, которое было подано определенными СМИ и экспертами для хайпа или по политическим мотивам, почти как предвестник финансового кризиса, в феврале депозиты возобновили рост, а в марте превзошли показатель на конец прошлого года», — написал он.

По оперативным данным НБУ, денег населения в банках в марте стало больше, по сравнению с декабрем прошлого года, на 1,05 млрд грн — до 1,079 трлн грн. Вклады физлиц в гривне растут второй месяц подряд после драматического падения в январе. В феврале они выросли на 2,2% м.м., в марте — на 0,5%. Валютные вклады (в долларовом эквиваленте) начали восстановление в этом месяце — выросли на 0,1% м.м. В целом, вкладов бизнеса и населения в банках в марте стало больше на 2,2% м.м. — до 2,43 трлн грн.

Средние ставки малых банков-участников нашего обзора по гривневым вкладам физлиц в апреле держатся на уровнях 14,39% годовых по вкладам на 3 мес., 14,83% годовых — на полгода, 15,08% годовых — на 9 мес., 15,26 % годовых — на год.

По сравнению с мартом, они увеличились на 0,19 п.п. по годовым вкладам, но сократились по другим. В частности, на 0,43 п.п. сократилась доходность вкладов на 3 мес., на 0,38 п.п. — вкладов на 9 мес., на 0,18 п.п. — полугодовых.

Что говорят банкиры

В прошлый раз мы обращали внимание на то, что НБУ внес изменения в расчет объемов приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов. Нацбанк считает, что эти изменения будут стимулировать банки по наращиванию портфелей срочных гривневых депозитов населения.

«Это будет означать, что банкам нужно будет постоянно поддерживать рост портфеля срочных депозитов свыше 93 дней в гривне, или развивать кредитование», — объясняет менеджер по развитию депозитных продуктов Пиреус банка Наталья Лещук.

Большинство банков успело к этому подготовиться. «Поскольку изменение формулы расчета лимита вложений в трехмесячные депозитные сертификаты было анонсировано еще в середине марта, большинство банков, в том числе и мы, еще до фактического вступления в силу новых правил, учли его влияние», — говорит глава правления Юнекс банка Иван Свитек.

То, какие ставки увидим в мае, зависит, в том числе, от дальнейших решений регулятора. Иван Свитек обращает внимание на возможные изменения по учетной ставке НБУ уже в апреле.

«…По итогам заседания комитета монетарной политики во второй половине апреля (23−24 апреля — ред.) может быть принято решение о дальнейшем снижении учетной ставки.

Похоже, рынок уверен в неизбежности такого шага, и некоторые участники уже сейчас реагируют на него, пересматривая процентную политику", — говорит банкир.

Наталья Лещук напоминает, что в своих прогнозах банк Пиреус предполагал снижение учетной ставки в первом полугодии на 1−2 п.п. «Данные изменения привели к частичному снижению процентной ставки на 0,5−1 п.п.», — добавляет она.

«Если Национальный банк продолжит снижать учетную ставку, что очень вероятно, учитывая показатели инфляции, ставки по депозитам, конечно, продолжат постепенно снижаться», — считает Иван Свитек.

Как банки меняли ставки

РВС Банк добавил 1 п.п. к доходности гривневых вкладов на 3 мес., и теперь платит по ним 15% годовых. Другие ставки банк оставил без изменений, самую большую доходность предлагает по годовым вкладам — 16,5% годовых.

Банк также повысил ставки на такие срочные вклады в долларе и евро, прибавив по 0,3 п.п. (до 0,8% годовых каждый). В то же время, в евро банк уменьшил доходность полугодовых вкладов на 0,05 п.п. — до 1,45% годовых.

Поликомбанк снизил ставки по всем гривневым депозитам. Больше всего — на 0,6 п.п. — по вкладам на 9 мес. — до 14,8% годовых. Больше всего банк платит по вкладам на 12 мес. — 15,4% годовых.

Банк Украинский капитал отнял от всех срочных вкладов в гривне по 1 п.п. Самая высокая ставка сейчас на 3-месячные вклады — 16% годовых, по другим — предложение составляет 15% годовых.

Банк также уменьшил доходность и долларовых вкладов. На 0,5 п.п. похудели ставки по вкладам на 9 мес., и на 0,75 п.п. — на год, банк платит по каждому 2% годовых.

Самые лучшие проценты по вкладам на 3 мес. предлагают Асвио банк (17% годовых) и Кристалбанк (16,75% годовых). По 16% годовых платят по таким вкладам банк Украинский капитал и Банк инвестиций и сбережений.

По полугодовым вкладам самые лучшие предложения в Асвио банке, Полтава-Банке и Кристалбанке (по 16% годовых). 15,75% годовых можно получить в Банке инвестиций и сбережений и банке Кредитвест. Еще четыре банка платят по таким вкладам 15,5% годовых: Агропросперис, Альтбанк, РВС Банк, Юнекс банк.

По вкладам на 9 мес. самую высокую доходность предлагают Полтава-Банк (16% годовых) и Банк инвестиций и сбережений (15,75% годовых). 15,5% годовых по этим срочным вкладам предлагают Агропросперис, Кредитвест, Кристалбанк и Юнекс банк.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.04.2024−15.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.04.2024−15.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.04.2024−15.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.