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9 апреля 2024, 16:28 Читати українською

Инфляция в Украине упала до минимума за 3,5 года. Как изменились цены в марте

Годовая инфляция в марте 2024 сократилась до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Годовая инфляция в марте 2024 сократилась до 3,2%.
Фото: freepik.com

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По данным госстата, в марте потребительские цены выросли на 0,5% (к февралю 2024 г.), с начала года — на 1,2% (к декабрю 2023 г.).

Как изменились цены

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 16,4%) подешевели яйца. На 2,5−0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.

В то же время, на 4,1% подорожали фрукты, на 1,6−0,3% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, масло, мясо птицы, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 12,9%, в т. ч. одежда — на 13,3%, обувь — на 12,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и топлива и смазочных масел на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
bonv
bonv
9 апреля 2024, 16:54
#
І чому тобі українці біднішають все більше?
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й зе-статистика» + зе-телемарафон для упоротих.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
9 апреля 2024, 17:25
#
«Річна інфляція у березні 2024 року скоротилась до 3,2%.»

Читаю этот бред про «инфляцию 3,2%» и диву даюсь. Получается , что нам чуть ли не прямым текстом говорят «война для Украины — благо» .

Нас реально за дураков держат и считают, что мы «съедим» эту чухню ?
+
0
sledopitgrom
sledopitgrom
9 апреля 2024, 18:15
#
Постоянный мир ТО ЖЕ ,что постоянная война ВОЙНА — ЭТО МИР СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО НЕЗНАНИЕ — СИЛА Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
9 апреля 2024, 17:46
#
В магазины те кто такое пишет давно заходили?
+
0
vt313
vt313
9 апреля 2024, 18:28
#
А можно Ваши числа по магазинам?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 апреля 2024, 19:06
#
Как могут дешеветь товары и услуги если подорожало и электричество и топливо?
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