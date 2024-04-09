Инфляция в Украине упала до минимума за 3,5 года. Как изменились цены в марте

Годовая инфляция в марте 2024 сократилась до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным госстата, в марте потребительские цены выросли на 0,5% (к февралю 2024 г.), с начала года — на 1,2% (к декабрю 2023 г.).

Как изменились цены

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 16,4%) подешевели яйца. На 2,5−0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.

В то же время, на 4,1% подорожали фрукты, на 1,6−0,3% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, масло, мясо птицы, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 12,9%, в т. ч. одежда — на 13,3%, обувь — на 12,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и топлива и смазочных масел на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.