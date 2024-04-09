Годовая инфляция в марте 2024 сократилась до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Инфляция в Украине упала до минимума за 3,5 года. Как изменились цены в марте
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По данным госстата, в марте потребительские цены выросли на 0,5% (к февралю 2024 г.), с начала года — на 1,2% (к декабрю 2023 г.).
Как изменились цены
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 16,4%) подешевели яйца. На 2,5−0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.
В то же время, на 4,1% подорожали фрукты, на 1,6−0,3% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, масло, мясо птицы, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.
Одежда и обувь подорожали на 12,9%,
Цены на транспорт выросли на 1,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и топлива и смазочных масел на 2,7%.
В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.
Комментарии - 6
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й зе-статистика» + зе-телемарафон для упоротих.
Читаю этот бред про «инфляцию 3,2%» и диву даюсь. Получается , что нам чуть ли не прямым текстом говорят «война для Украины — благо» .
Нас реально за дураков держат и считают, что мы «съедим» эту чухню ?