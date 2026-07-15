Гривневый депозит или валютная наличка: что выбрать на следующие полгода

На депозитном рынке продолжается летнее затишье. «Минфин» уже писал , что паузу в пересмотре доходности вкладов для населения взяли небольшие банки. А за последние две недели только 2 финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн немного откорректировали свои предложения. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, и стоит ли размещать свои гривневые сбережения на срочном депозите, «Минфин» расскажет в своем свежем обзоре.

Что предлагают крупные банки частным вкладчикам

С начала месяца в группе крупных банков произошли следующие изменения депозитных предложений:

Пивденный увеличил ставку по вкладам в гривне на 1 год на 1,25 п.п. И теперь его частные клиенты зарабатывают на таких депозитах 15,25% годовых.

ВСТ Банк на те же 1,25 п.п. срезал доходность гривневых вкладов на 3 месяца и теперь платит по ним 14,25% годовых.

Самые лучшие предложения по вкладам на 12 месяцев в гривне среди крупных банков предлагают: Радабанк, в котором можно заработать 16,75% годовых, Идея Банк (16,6% годовых) и Таскомбанк (16,5% годовых).

Самые большие проценты по вкладам в нацвалюте на 9 месяцев предлагают: Радабанк (17,5% годовых), Таскомбанк (17% годовых) и Банк KД (16,45% годовых).

Тройка крупных банков с высокими ставками по гривневым депозитам на 6 месяцев выглядит так: Радабанк (17,25% годовых), Кредит Днепр Банк и Идея Банк платят 17% годовых.

Самые высокие заработки по депозитам в гривне на 3 месяца у такой тройки банков: Аккордбанк (17,17% годовых), Радабанк и Банк Львов (17% годовых).

Конвертировать гривну в доллар или снова депозит?

Финансисты говорят, что по крайней мере до осени ощутимых изменений на депозитном рынке ожидать не стоит. Банки уже сбалансировали свои предложения, в соответствии с макроэкономической ситуацией и собственными потребностями в ликвидности. В то же время доллар и евро продолжают дорожать, что снижает привлекательность гривневых депозитов.

Для держателя сбережений в нацвалюте картина выглядит следующим образом: с начала года официальный курс доллара вырос на 6% (с 42,3 грн/$ на 1 января до 44,88 грн/$ на 15 июля). В то же время Украинский индекс ставок по депозитам на 6 месяцев с начала года увеличился лишь на 0,2% (с 13,92% до 13,98% годовых по состоянию на 14 июля).

Панически переводить все деньги в валюту из-за ожидаемого роста курса не стоит, поскольку гривневые инструменты сбережений остаются достаточно привлекательными, считает Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус Банка.

По его расчетам, при размещении 100 тыс. грн на депозите на 6 месяцев под 14% годовых после уплаты налогов чистый доход составит около 5,4 тыс. грн. То есть примерно 5,4% от суммы вклада.

Для того, чтобы, к примеру, покупка доллара дала схожий результат, курс за шесть месяцев должен вырасти с условных 45 грн/$ примерно до 47,4 грн/$. Если же вкладчик размещает средства под 16,5−17,5% годовых, то «порог» выгодности валюты будет около 47,9−48 грн/$.

В то же время эксперт не видит оснований говорить о резкой или неконтролируемой девальвации гривны: курс может постепенно меняться, однако у Национального банка в рамках режима «управляемой гибкости» достаточно инструментов, чтобы сглаживать чрезмерные колебания.

«Мы ожидаем, что до конца года курс доллара может достичь отметки в 46−46,5 грн/$, при этом курс евро будет колебаться в диапазоне 52,5−53,5 грн/€. Однако такие показатели не следует воспринимать буквально — это ориентиры», — подчеркнул Сергей Мамедов.

В то же время он акцентировал на том, что валюту не следует полностью исключать из структуры сбережений. Она может выполнять роль резерва в случае непредвиденных событий. Однако хранить все денежные средства только в валюте не всегда рационально.

«Я бы не советовал мыслить категориями: либо только гривна, либо только валюта. Хотя очень часто, возможно, инерционно граждане воспринимают наличную валюту, как нечто успокаивающее и надежное на „века“. Более рационально иметь определенный баланс», — сказал эксперт.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.07.2026−13.07.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.07.2026−13.07.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.07.2026−13.07.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.