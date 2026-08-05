Ощадбанк, OTP и Sense Bank запустили открытый банкинг: что изменилось для клиентов

Как сообщили в Ассоциации участников платежных систем Украины EMA, OTP Bank, Sense Bank и Ощадбанк официально присоединились к экосистеме открытого банкинга Украины. Банки выполнили требования НБУ до 1 августа 2026 г., внедрив открытые программные интерфейсы на базе решения API KIT от Open API HUB Ukraine.

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Сообщается также, что Crédit Agricole и МТБ Банк завершают внедрение в ближайшее время.

Это означает, что миллионы клиентов этих банков теперь могут по собственному желанию предоставлять лицензированным поставщикам платежных услуг доступ к информации о своих счетах и инициировать платежи по сторонним приложениям.

Что это дает клиентам

Открытый банкинг открывает сценарии, которые раньше либо были невозможны, либо требовали ручного переноса данных:

агрегация счетов в разных банках в одном интерфейсе;

автоматизированный учет для ФЛП и малого бизнеса;

персональное финансовое планирование;

кредитный и скоринговый анализ на основе подтвержденных банковских данных;

инициирование платежей напрямую со счета без карточной инфраструктуры.

Для финтех-компаний запуск трех крупных банков — большое облегчение, ведь теперь появилась критическая масса учреждений, к которым можно подключиться по единой спецификации без отдельных договоренностей с каждым.

Почему банки выбрали on-premise решения

Техническую основу для всех трех банков обеспечило решение API KIT, устанавливаемое непосредственно в контуре банка. Для системно важных учреждений это оказалось решающим: данные клиентов не покидают периметр банка, а вся конфигурация, ключи и журналы доступа остаются под полным контролем учреждения.

Решение включает:

модуль управления пользовательскими согласиями с возможностью блокировки сервисов для конкретного клиента;

проверку поставщиков платежных услуг в реестре НБУ в режиме реального времени;

песочницу для тестирования сторонними разработчиками;

административную платформу для мониторинга доступа и построения отчетности.

Следующие этапы развития экосистемы предполагают расширение перечня данных, предоставляемых банками в рамках информационных сервисов, выход на рынок независимых небанковских поставщиков услуг, а также постепенное расширение от открытого банкинга до открытых финансов, когда к экосистеме присоединятся также страховые и инвестиционные продукты.

Напомним

Минфин уже анализировал, насколько банки готовы к Open Banking, могут ли платежи со счета на счет составить конкуренцию карточкам и какие изменения ожидают финансовый сектор в ближайшие пять лет.

По состоянию на июнь 2026 года уже три банка — ПУМБ, Приватбанк и Укрсиббанк — получили в Национальном банке авторизацию деятельности по предоставлению нефинансовых платежных услуг: услуг по предоставлению сведений со счетов и услуг по инициированию платежных операций.

Теперь в этот список добавились новые игроки.