Топ-5 банков, которые наиболее активно собирали деньги населения на депозиты

Надепозитномрынкеустановилсяполныйштиль: за последние две недели все отслеживаемые «Минфином» банки с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн сохранили свои ставки по вкладам без изменений. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке частным владельцам гривны, доллара и евро, и какие финучрежденияактивно «пылесосят»деньгинаселения, читайтев свежемобзоре«Минфина».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц фиксирует дальнейший рост объемов средств населения в банках. За май эта сумма увеличилась еще на 13,3 млрд грн — до 1 700,6 млрд грн. Правда, частные клиенты предпочитают размещать деньги на текущих счетах: доля вкладов до востребования уже долгое время превышает 70% от всех денег населения в банковской системе.

При этом в свежем Монетарном и макроэкономическом обзоре за июнь 2026 года НБУ наблюдает другую тенденцию: объем гривневых срочных депозитов физлиц в прошлом месяце увеличился на 6 млрд грн.

На последнем заседании Нацбанк оставил без изменений учетную ставку — на уровне 15% годовых. Хотя, по результатам мая, официальная статистика констатировала замедление инфляции. Это поддержало привлекательность гривневых инструментов, в том числе и к гривневым срочным депозитам.

«По оперативным данным, стоимость привлечения срочных гривневых депозитов населения также незначительно выросла», — сообщает Нацбанк.

По данным регулятора, «активно привлекали срочные средства банки всех групп, в то же время банки с иностранным капиталом продемонстрировали самые большие темпы прироста — 2,3% м/м».

На основании свежей статистики НБУ, финансовый эксперт Андрей Шевчишин проанализировал депозитную активность банков и привел такие данные.

Лидеры роста срочных депозитов населения за 5 месяцев 2026 года:



Срочные депозиты в гривне:

1. Приватбанк — плюс 5,69 млрд грн (всего на конец мая банк аккумулировал гривневых депозитов на 83,99 млрд грн);

2. Ощадбанк — плюс 3,84 млрд грн (всего 75,79 млрд грн);

3. Универсал Банк (mono) — плюс 3,11 млрд грн (всего 23,57 млрд грн);

4. Абанк — плюс 1,47 млрд грн (всего 17,04 млрд грн);

5. Аккордбанк — плюс 1,36 млрд грн (всего 6,86 млрд грн).



Срочные депозиты в валюте:

1. Ощадбанк — плюс 2,27 млрд грн (всего на конец мая валютных депозитов 29,83 млрд грн);

2. Универсал Банк (mono) — плюс 0,66 млрд грн (всего 8,64 млрд грн);

3. ПУМБ — плюс 0,63 млрд грн (всего 6,69 млрд грн);

4. Укргазбанк — плюс 0,56 млрд грн (всего 7,29 млрд грн);

5. Укрсиббанк — плюс 0,53 млрд грн (всего 10,25 млрд грн).

Лидирующие позиции государственных банков объясняются просто: через них проходят все основные социальные выплаты, которые затем «оседают» на счетах или размещаются на депозиты.

Кроме того, активно привлекают деньги населения банки, наращивающие кредитование. По данным Андрея Шевчишина, пятерка банков, по росту кредитного портфеля за 5 месяцев 2026 года, выглядит так:



Кредиты юридическим лицам:

1. Приватбанк — плюс 13,14 млрд грн;

2. Райффайзен Банк — плюс 8,85 млрд грн;

3. ПУМБ — плюс 8,43 млрд грн;

4. ОТП Банк — плюс 6,99 млрд грн;

5. Пивденный — плюс 6,41 млрд грн.



Кредиты физическим лицам:

1. Приватбанк — плюс 14,04 млрд грн;

2. Универсал Банк (mono) — плюс 9,91 млрд грн;

3. ПУМБ — плюс 4,16 млрд грн;

4. Ощадбанк — плюс 2,57 млрд грн;

5. Сенс банк — плюс 2,21 млрд грн.

Лидеры оттока срочных депозитов населения:



Срочные депозиты в гривне:

1. Укрэксимбанк — минус 1,4 млрд грн (всего на конец мая 5,22 млрд грн);

2. KБ Глобус — минус 0,32 млрд грн (всего 1,18 млрд грн);

3. КРЕДИТВЕСТ БАНК — минус 0,21 млрд грн (всего 0,15 млрд грн).



Срочные депозиты в валюте:

1. Укрэксимбанк — минус 2,74 млрд грн (всего на конец мая 8,40 млрд грн);

2. Райффайзен Банк — минус 0,91 млрд грн (всего 12,89 млрд грн);

3. ОТП банк — минус 0,08 млрд грн (всего 1,84 млрд грн).

Эту информацию не следует воспринимать как ухудшение качества банков: сокращение депозитов вполне может быть результатом изменения политики банка по привлечению денег от населения, а значит, и условий размещения денег.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.06.2026−06.07.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.06.2026−06.07.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.06.2026−06.07.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь