На какую доходность в долларе могут выйти владельцы гривневых депозитов в 2026 году

По результатам прошлого года гривневые финансовые инструменты, в том числе и депозиты, показали отличную доходность в валюте. Главная причина — незначительная девальвация гривны. За год официальный курс гривны к доллару снизился менее чем на 1%. «Минфин» попросил оценить аналитиков, на какие заработки в СКВ могут рассчитывать владельцы вкладов в нацвалюте по результатам 2026 года.

Сколько заработали в пересчете на доллар и евро держатели гривневых депозитов в 2025 году

Высокую реальную доходность гривневых депозитов (в том числе в пересчете на СКВ) в 2025 году обеспечили несколько факторов.

Во-первых. Нацбанк для укрощения инфляции держал высокую учетную ставку, что позволило банкам оставлять привлекательную доходность по депозитам.

«С марта 2025 г. НБУ изменил монетарную «архитектуру», увеличив разницу между учетной ставкой (15,5%) и другими монетарными инструментами, в частности ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам до 3,5 в. п. (19%) — именно на ее основе формируется доходность депозитов. Именно это дало банкам финансовые стимулы к привлечению у населения гривневых вкладов.

С тех пор и по состоянию на сегодняшний день средние ставки доходности в зависимости от срока размещения средств составляют от 13% до 14,5% годовых. А с учетом 23% налогов чистый средний доход составляет от 9,5% до 11,5% годовых. Мы говорим исключительно о средних ставках. Однако в течение года были периоды, когда максимальные ставки варьировались от 16 до 18% годовых. И именно за такими депозитными программами «охотились» потенциальные вкладчики", — рассказал «Минфину» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Во-вторых, в течение года постепенно замедлялся рост потребительских цен. Если по результатам января 2025 года годовая инфляция достигала 12,9%, то по результатам года — 8,9% (хотя МВФ дает намного более высокие цифры, которые нивелируют этот фактор).

В-третьих, гривна оставалась относительно стабильной. Благодаря финансовой помощи западных партеров Украина смогла сформировать рекордно высокие объемы золотовалютных резервов, что позволило НБУ не допускать резких скачков курса.

Единственным фактором, негативно повлиявшим на доходность гривневых депозитов, стало повышение с 1,5% до 5% военного сбора, взимаемого в том числе и с депозитного дохода (действует с декабря 2024 года).

«По результатам 2025 года наличный доллар снизился с 42,62 до 42,43 гривны или на 0,4%. Учитывая спрэд между покупкой и продажей валюты, можно нивелировать укрепление доллара для упрощения расчетов и определить динамику как нулевую. В то же время, евро за 2025 год вырос с 44,27 до 50,12 гривны, что принесло владельцам 13,2%. Между тем, учитывая обратную конвертацию евро, фактический заработок составляет 11,8%.

Итак, какую валютную доходность могли получить украинцы, размещая свои средства на гривневых депозитах?

На начало 2025 года можно было разместить гривну на 3-месячном депозите с доходностью 12,9% (13,3% в среднем для всего года) и под 12,5% годовых — на 12 месяцев (13,3% в среднем для всего года). С учетом налогов 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор), фактическая доходность составила 10,3%.

Учитывая нулевую динамику доллара, имеем в 2025 году долларовую фактическую доходность гривневого депозита 10,3%. Однако, учитывая рост евро, доходность в этой валюте гривневого депозита была отрицательной на уровне 1,5%", — подсчитал для Минфина финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Юлия Бабенко, финансовый планер iPlan.ua считает, что в 2025—2026 годах гривневый депозит для многих вкладчиков является не просто способом накопления, он превратился в инструмент активного управления валютным риском.

«По итогам прошлого года гривневый депозит продемонстрировал устойчивую положительную доходность в валютном эквиваленте, несмотря на существенный налоговый риск. При номинальной ставке 16% годовых (во втором полугодии в отдельных частных банках ставки достигали пиковых значений 17,5−18%) вкладчик получил чистыми (после уплаты налогов) 12,3% годовых в гривне.

Кус гривны в течение года оставался относительно стабильным. Годовая девальвация составила около 8−10%. Итак, в итоге в 2025 году средняя чистая доходность гривневых депозитов в долларовом эквиваленте составила 2−4% годовых. И это позволило вкладчикам не только защитить сбережения от инфляции, которая составила почти 9%, но и получить значительную валютную прибыль", — говорит Юлия Бабенко.

Сколько можно будет заработать в 2026 году — прогноз

Эксперты говорят, что в 2026 году доходность по гривневым вкладам будет зависеть, прежде всего, от монетарной политики НБУ, которая в свою очередь будет опираться на реальное состояние экономики в стране, на ситуацию безопасности и т. д. Поэтому, если станет меняться учетная ставка, то, скорее всего, соответствующие коррективы будут затрагивать и другие монетарные инструменты.

«Если сбудется прогноз НБУ об инфляции в 6,6% в конце 2026 года, скорее всего, учетная ставка может снизиться до 13−14% (зеркально ставка по 3-месячным депозитным сертификатам может сократиться до 16,5−17,5%). Это прямой сигнал к снижению доходности по гривневым вкладам ориентировочно на 1,5−2 п.п. То есть потенциально средние ставки могут снизиться до 11−12,5% годовых, а максимальные ставки потенциально составят до 14−14,5%», — прогнозирует Дмитрий Замотаев.

«К концу 2026 года я ожидаю официальный курс доллара к гривне на уровне 44,5, то есть на 5% выше. Значение UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц — ред.) на начало года составило 13,77%, а максимальные ставки по годовым депозитам физических лиц сейчас доходят до 17%. С учетом налога это почти 13,1%», — говорит Михаил Демкив, аналитик инвестгруппы ICU.

По подсчетам Андрея Шевчишина, гривневый депозит в 2026 году может принести его держателю доход в долларовом эквиваленте на уровне 3,5−6,5% после уплаты налогов.

«На начало года средняя доходность гривневых депозитов составила 13,4% для вкладов на 3 месяца и 13,8% — на 12 месяцев. Однако в 2026 году НБУ планирует снижать учетную ставку, что приведет к снижению доходности гривневых инструментов на 2,5−3 в. п. до конца 2026 года. То есть доходность гривневого депозита может быть на уровне 10,5−11,5% годовых.

Также в 2026 году ожидается девальвация гривны до 44,4 грн за доллар (медиальный прогноз неправительственных аналитиков). При этом правительство в бюджете на этот год заложило расчетный курс доллара на уровне 45,7 гривны за доллар, МВФ — 45,3 гривны.

Опираясь на достаточность внешней помощи на 2026 год, исторически рекордные уровни золото-валютных резервов, а также политику НБУ по сдерживанию инфляции, маловероятно, что курс будет выведен выше уровня правительственных прогнозов. Следовательно, от текущих уровней доллара в 43,5 гривны девальвация гривны может быть на уровне 2−5%", — объясняет он.

Юлия Бабенко ожидает сохранения положительного тренда доходности гривневых депозитов, однако с тенденцией к постепенному снижению валютной премии.

«По моему прогнозу, чистая доходность гривневых депозитов в долларе по итогам 2026 года будет колебаться в пределах от 2 до 6% годовых», — считает она.

«Точка безубыточности для гривневого депозита в 2026 году — это девальвация гривны на уровне 11−12%. Итак, пока доллар не растет быстрее этого показателя, гривневый депозит остается выгоднее покупки валюты», — уточняет Юлия Бабенко.

В 2026 году, равно как и в прошлые годы, выбор срока размещения депозита останется решающим инструментом для фиксации прибыли, говорят эксперты.

«Сроки 6 и 9 месяцев — золотая середина. Именно в этот период банки сейчас предлагают максимальные ставки. Индекс средних ставок часто достигает 14,5−15,5% годовых. Это идеальный баланс между высоким доходом и способностью быстро перевести средства в валюту при изменении рыночных условий. Сроки размещения гривны на 9 и 12 месяцев — фиксация выгоды. В условиях прогнозируемого снижения учетной ставки открытие годового депозита в начале года под 16−17% годовых позволит вкладчику получать высокую доходность даже тогда, когда новые вклады уже будут летом предлагать из будущих прогнозируемых 12,5−13,5% годовых.

Если рассматриваем размещение гривни на 3 месяца, это может быть краткосрочным резервом и сейчас это наименее выгодная категория депозита. Ставки здесь ощутимо ниже, а риск того, что налоги и комиссии за обналичивание съедят прибыль, самый высокий", — объясняет Юлия Бабенко.

Для получения максимальной прибыли в 2026 году она рекомендует стратегию дробины: часть средств держать на 6-месячном депозите для ликвидности, а другую — в длинных ОВГЗ для максимальной валютной доходности.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

Радабанк повысил на 0,5 п.п. депозитные ставки по гривневым депозитам. Теперь его частные клиенты смогут заработать на вкладах на 12 месяцев 15,25% годовых, на 9 месяцев — 17% годовых, на 6 месяцев — 16,75% годовых, на 3 месяца — 16,5% годовых.

Заработки же на долларовых депозитах в этом банке стали скромнее: ставки по всем вкладам в этой валюте, которые предлагает Радабанк, уменьшены на 0,25 п.п. По депозитам на 12 и 6 месяцев теперь здесь платят 2% годовых, на 9 месяцев — 2,1% годовых, на 3 месяца — 1,75% годовых.

Радабанк урезал доходность и по евровкладам: на 0,25 п.п. похудели ставки депозитов в этой валюте на 12, 9 и 6 месяцев, до 1,15% годовых, 1,35% годовых и 1,25% годовых соответственно. Доходность депозитов на 3 месяца уменьшена на 0,3 п.п. до 1% годовых.

ПУМБ урезал доходность своих депозитов в нацвалюте на 3 месяца сразу на 2 п.п. и теперь платит за ними 13% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.12.2025−12.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.12.2025−12.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.12.2025−12.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.