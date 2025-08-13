Укрэксимбанк и ПУМБ порезали доходность валютных депозитов

На депозитном рынке продолжается затишье: за последние две недели доходность вкладов пересмотрели лишь три финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. Инфляция замедляется , а частные клиенты продолжают нести деньги в банки. Поэтому об увеличении процентов по вкладам сейчас точно речь не идет.

«Минфин» изучил свежую статистику НБУ и расскажет, в каких банках украинцы держат свои деньги, где открывают депозиты самые богатые вкладчики и фиксируется самое большое количество «технических» счетов.

По состоянию на 1 июля 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 478,7 млрд гривен. С начала года сумма выросла на 6,2% (86,6 млрд гривен). Такие подсчеты приводит Национальный банк.

В 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,0 млн вкладов граждан и ФОПов. Первенство традиционно держат государственные банки, через которые проводятся основные бюджетные выплаты.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (имеют право на возмещение из ФГВФЛ)

№ Наименование банка Количество вкладчиков Сумма вкладов (млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 24 159 519 561, 7 2. АО «ОЩАДБАНК» 13 136 213 224, 3 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 9 648 804 118, 7 4. АО «Райффайзен Банк» 3 248 439 84, 4 5. АО «УКРСИББАНК» 2 361 679 68 6. АО «ПУМБ» 3 423 498 66, 1 7. АТ «СЕНС БАНК» 2 989 974 49, 6 8. АО «Укрэксимбанк» 478 890 40, 1 9. АО «ОТП БАНК» 1 009 927 35, 8 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 1 485 651 35, 7

По данным НБУ

Как показывает статистика регулятора, по сравнению с началом года, десятка банков с самыми большими объемами средств, привлеченных от частных клиентов, не изменилась. Местами поменялись только ОТП Банк и Укргазбанк. Почти вся десятка за это время смогла увеличить количество вкладчиков физических лиц, исключение — банки Райффайзен и Укрэксим. Но и у них количество частных клиентов сократилось несущественно.

Интересно, что рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват. А вот дальше расположение немного другое.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ

№ Наименование банка Сумма вкладов (эквивалент млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 150 2. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 55 3. АО «ОЩАДБАНК» 47 4. АО «Райффайзен Банк» 41, 4 5. АО «УКРСИББАНК» 40, 2 6. АО «СЕНС БАНК» 25, 1 7. АО «Укрэксимбанк» 24, 7 8. АО «ПУМБ» 24,1 9. АО «ОТП БАНК» 18 10. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 14, 4

По данным НБУ

На данный момент на вклады в долларах и евро приходится 35% всех накоплений граждан в банках. Эта доля остается неизменной с начала года, то есть частные вкладчики продолжают доверять гривне, несмотря на дальнейшую плавную девальвацию. Кроме того, доходность вкладов в СКВ остается очень низкой, что также сдерживает рост доли валютных депозитов в банковской системе.

«Минфин» уже проводил расчеты, какой депозит на 3 месяца — в гривне, долларе или евро, — принесет его владельцу самую большую прибыль. Вклады в нацвалюте на таком горизонте вложений действительно остаются самыми привлекательными.

Как свидетельствует статистика Фонда гарантирования вкладов физических лиц, самые богатые вкладчики продолжают богатеть. Доля держателей депозитов в размере от 600 тыс. грн остается практически неизменной — 0,58% сейчас, против 0,5% в августе прошлого года. Доля же их денег в банках из общего объема размещенных частными лицами за указанный период увеличилась с 48,3% до 50,5%. То есть за 9 месяцев эта мизерная доля вкладчиков нарастила общую сумму на своих депозитах почти на 119 млрд грн.

Топ-10 банков с самой большой суммой депозитов от 600 тыс. грн

№ Наименование банка Количество вкладчиков Сумма вкладов (млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 142 696 206,4 2. АО «ОЩАДБАНК» 53 024 104 3. АТ «Райффайзен Банк» 21 904 44,2 4. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 29 890 42,5 5. АО «УКРСИББАНК» 22 540 40,7 6. АО «Укрэксимбанк» 9 421 31,6 7. АО «СЕНС БАНК» 12 298 31 8. АОТ «ПУМБ» 15 876 30,7 9. АО «ОТП БАНК» 7 952 24,6 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 9 010 17,8

По данным НБУ

Также государственные банки лидируют по количеству «технических» вкладов, то есть на которых хранятся несколько гривен. К примеру, в Ощаде таких почти 54% от количества всех депозитов.

Для банка сумма вклада до 10 грн обычно означает не столько «полезный» депозит, сколько технический или символический остаток.

Такие маленькие суммы могут появиться в нескольких случаях:

Технический остаток — клиент снял или перевел почти все средства, но банк оставил минимум (1−10 грн) для сохранения активности счета/договора.

— клиент снял или перевел почти все средства, но банк оставил минимум (1−10 грн) для сохранения активности счета/договора. Проценты или округление — проценты по депозиту могли начислиться в копейках и округлиться до гривен, образовав небольшой остаток.

— проценты по депозиту могли начислиться в копейках и округлиться до гривен, образовав небольшой остаток. Платежная операция — после снятия суммы комиссия или ограничение округления оставляют мелкую сумму.

— после снятия суммы комиссия или ограничение округления оставляют мелкую сумму. Маркетинговый или юридический момент — иногда банк оставляет на счету минимум, чтобы договор формально считался «действующим» и его можно было продлить или переоформить.

Для самого банка это не имеет финансового значения — удержание такой суммы не приносит прибыли. Но, с точки зрения учета, она фигурирует, как обязательство перед клиентом, пусть даже на копейки.

Топ-10 банков по общему количеству частных клиентов с депозитом до 10 грн​

№ Наименование банка Количество вкладчиков 1. АО «ОЩАДБАНК» 7 066 826 2. АО КБ «Приватбанк» 4 417 651 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 4 124 784 4. АО «Абанк» 2 517 311 5. АО «СЕНС БАНК» 2 376 618 6. АО «ПУМБ» 1 913 370 7. АО «УКРСИББАНК» 1 060 110 8. АО «Райффайзен Банк» 1 008 830 9. АБ «УКРГАЗБАНК» 732 553 10. ПАО «БАНК ВОСТОК» 644 564

По данным НБУ

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

КоминБанк срезал на 0,35 п.п. — до 15,4% годовых — доходность депозитов в гривне на 12 месяцев. В то же время проценты по гривневым депозитам на 9 и 6 месяцев выросли на 0,15 п.п. — до 15,5% годовых, на 3 месяца — на 0,2 п.п. — до 15% годовых.

Укрэксимбанк снизил ставки на депозиты в нацвалюте на 0,5 п.п. сроки 9 и 3 месяца и теперь платит по ним 11,35% и 10,8% годовых соответственно. Банк также теперь платит меньше по депозитам в долларе на такие же сроки (минус 0,1 п.п.) — 0,3% и 0,15% годовых соответственно. На о,09 п.п. теперь здесь можно заработать на депозитах в евро на 12 и 9 месяцев — символические 0,01% годовых.

ПУМБ снизил доходность депозитов в евро на все сроки на 0,2 п.п. Частные клиенты теперь могут заработать на депозитах в евровалюте в этом банке на 12, 9, 6 и 3 месяца 0,3% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.07.2025−11.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.07.2025−11.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.07.2025−11.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.