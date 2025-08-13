На депозитном рынке продолжается затишье: за последние две недели доходность вкладов пересмотрели лишь три финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. Инфляция замедляется, а частные клиенты продолжают нести деньги в банки. Поэтому об увеличении процентов по вкладам сейчас точно речь не идет.
Укрэксимбанк и ПУМБ порезали доходность валютных депозитов
«Минфин» изучил свежую статистику НБУ и расскажет, в каких банках украинцы держат свои деньги, где открывают депозиты самые богатые вкладчики и фиксируется самое большое количество «технических» счетов.
По состоянию на 1 июля 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 478,7 млрд гривен. С начала года сумма выросла на 6,2% (86,6 млрд гривен). Такие подсчеты приводит Национальный банк.
В 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,0 млн вкладов граждан и ФОПов. Первенство традиционно держат государственные банки, через которые проводятся основные бюджетные выплаты.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (имеют право на возмещение из ФГВФЛ)
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков
|Сумма вкладов (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|24 159 519
|561, 7
|2.
|АО «ОЩАДБАНК»
|13 136 213
|224, 3
|3.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|9 648 804
|118, 7
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|3 248 439
|84, 4
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|2 361 679
|68
|6.
|АО «ПУМБ»
|3 423 498
|66, 1
|7.
|АТ «СЕНС БАНК»
|2 989 974
|49, 6
|8.
|АО «Укрэксимбанк»
|478 890
|40, 1
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|1 009 927
|35, 8
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|1 485 651
|35, 7
По данным НБУ
Как показывает статистика регулятора, по сравнению с началом года, десятка банков с самыми большими объемами средств, привлеченных от частных клиентов, не изменилась. Местами поменялись только ОТП Банк и Укргазбанк. Почти вся десятка за это время смогла увеличить количество вкладчиков физических лиц, исключение — банки Райффайзен и Укрэксим. Но и у них количество частных клиентов сократилось несущественно.
Интересно, что рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват. А вот дальше расположение немного другое.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ
|№
|Наименование банка
|Сумма вкладов (эквивалент млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|150
|2.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|55
|3.
|АО «ОЩАДБАНК»
|47
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|41, 4
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|40, 2
|6.
|АО «СЕНС БАНК»
|25, 1
|7.
|АО «Укрэксимбанк»
|24, 7
|8.
|АО «ПУМБ»
|24,1
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|18
|10.
|АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
|14, 4
По данным НБУ
На данный момент на вклады в долларах и евро приходится 35% всех накоплений граждан в банках. Эта доля остается неизменной с начала года, то есть частные вкладчики продолжают доверять гривне, несмотря на дальнейшую плавную девальвацию. Кроме того, доходность вкладов в СКВ остается очень низкой, что также сдерживает рост доли валютных депозитов в банковской системе.
«Минфин» уже проводил расчеты, какой депозит на 3 месяца — в гривне, долларе или евро, — принесет его владельцу самую большую прибыль. Вклады в нацвалюте на таком горизонте вложений действительно остаются самыми привлекательными.
Как свидетельствует статистика Фонда гарантирования вкладов физических лиц, самые богатые вкладчики продолжают богатеть. Доля держателей депозитов в размере от 600 тыс. грн остается практически неизменной — 0,58% сейчас, против 0,5% в августе прошлого года. Доля же их денег в банках из общего объема размещенных частными лицами за указанный период увеличилась с 48,3% до 50,5%. То есть за 9 месяцев эта мизерная доля вкладчиков нарастила общую сумму на своих депозитах почти на 119 млрд грн.
Топ-10 банков с самой большой суммой депозитов от 600 тыс. грн
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков
|Сумма вкладов (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|142 696
|206,4
|2.
|АО «ОЩАДБАНК»
|53 024
|104
|3.
|АТ «Райффайзен Банк»
|21 904
|44,2
|4.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|29 890
|42,5
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|22 540
|40,7
|6.
|АО «Укрэксимбанк»
|9 421
|31,6
|7.
|АО «СЕНС БАНК»
|12 298
|31
|8.
|АОТ «ПУМБ»
|15 876
|30,7
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|7 952
|24,6
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|9 010
|17,8
По данным НБУ
Также государственные банки лидируют по количеству «технических» вкладов, то есть на которых хранятся несколько гривен. К примеру, в Ощаде таких почти 54% от количества всех депозитов.
Для банка сумма вклада до 10 грн обычно означает не столько «полезный» депозит, сколько технический или символический остаток.
Такие маленькие суммы могут появиться в нескольких случаях:
- Технический остаток — клиент снял или перевел почти все средства, но банк оставил минимум (1−10 грн) для сохранения активности счета/договора.
- Проценты или округление — проценты по депозиту могли начислиться в копейках и округлиться до гривен, образовав небольшой остаток.
- Платежная операция — после снятия суммы комиссия или ограничение округления оставляют мелкую сумму.
- Маркетинговый или юридический момент — иногда банк оставляет на счету минимум, чтобы договор формально считался «действующим» и его можно было продлить или переоформить.
Для самого банка это не имеет финансового значения — удержание такой суммы не приносит прибыли. Но, с точки зрения учета, она фигурирует, как обязательство перед клиентом, пусть даже на копейки.
Топ-10 банков по общему количеству частных клиентов с депозитом до 10 грн
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков
|1.
|АО «ОЩАДБАНК»
|7 066 826
|2.
|АО КБ «Приватбанк»
|4 417 651
|3.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|4 124 784
|4.
|АО «Абанк»
|2 517 311
|5.
|АО «СЕНС БАНК»
|2 376 618
|6.
|АО «ПУМБ»
|1 913 370
|7.
|АО «УКРСИББАНК»
|1 060 110
|8.
|АО «Райффайзен Банк»
|1 008 830
|9.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|732 553
|10.
|ПАО «БАНК ВОСТОК»
|644 564
По данным НБУ
Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели
КоминБанк срезал на 0,35 п.п. — до 15,4% годовых — доходность депозитов в гривне на 12 месяцев. В то же время проценты по гривневым депозитам на 9 и 6 месяцев выросли на 0,15 п.п. — до 15,5% годовых, на 3 месяца — на 0,2 п.п. — до 15% годовых.
Укрэксимбанк снизил ставки на депозиты в нацвалюте на 0,5 п.п. сроки 9 и 3 месяца и теперь платит по ним 11,35% и 10,8% годовых соответственно. Банк также теперь платит меньше по депозитам в долларе на такие же сроки (минус 0,1 п.п.) — 0,3% и 0,15% годовых соответственно. На о,09 п.п. теперь здесь можно заработать на депозитах в евро на 12 и 9 месяцев — символические 0,01% годовых.
ПУМБ снизил доходность депозитов в евро на все сроки на 0,2 п.п. Частные клиенты теперь могут заработать на депозитах в евровалюте в этом банке на 12, 9, 6 и 3 месяца 0,3% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|15,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,40%
|0,35%
|15,50%
|0,15%
|15,50%
|0,15%
|15,00%
|0,20%
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|11,35%
|-
|11,35%
|0,50%
|10,80%
|-
|10,80%
|0,50%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.07.2025−11.08.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|0,10%
|0,15%
|-
|0,15%
|0,10%
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.07.2025−11.08.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|0,20%
|0,30%
|0,20%
|0,30%
|0,20%
|0,30%
|0,20%
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|0,09%
|0,01%
|0,09%
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|0,19%
|0,01%
|0,19%
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.07.2025−11.08.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
