Депозиты на 3 месяца: считаем, что более выгодно — валютный или гривневый вклад

На депозитном рынке воцарился полный штиль. За последние две недели все мелкие банки-участники (с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн) обзора «Минфина» сохранили неизменными ставки по вкладам как в гривне, так и в валюте, для частных клиентов. Не стоит ожидать серьезных колебаний прибыльности банковских депозитов и в ближайшей перспективе.

Для отсутствия заметных колебаний прибыльности депозитов есть несколько причин.

Во-первых, на последнем заседании НБУ сохранил неизменной не только ключевую ставку (15,5% годовых), но и прибыльность своих монетарных инструментов — 19% годовых по 3-месячным депозитным сертификатам, и 15,5% — по депсертификатам овернайт. Это один из основных сигналов для финансистов.

Вклады в депозитные сертификаты НБУ остаются одним из основных источников заработка для банков, и, определяя собственную депозитную политику, финучреждения ориентируются на ставки этих инструментов.

Кроме того, регулятор сохранит текущий уровень учетной ставки еще на несколько месяцев.

«Участники дискуссии считают, что возобновление цикла смягчения процентной политики станет возможным только после того, как НБУ убедится, что нет угроз для устойчивого замедления инфляции до 5%.

По мнению членов КМП, это, вероятно, произойдет ближе к концу года — уже в IV квартале, когда инфляция должна закрепиться на траектории снижения, а перспективы достаточного финансирования на следующие годы станут более определенными", — говорится в отчете об итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка по уровню учетной ставки 23 июля 2025 года.

Во-вторых, реальная доходность депозитов не будет снижаться, поскольку, как ожидает Нацбанк, инфляция будет замедляться. Поэтому у банкиров не будет оснований корректировать ставки, учитывая этот фактор.

В июне рост потребительских цен в годовом исчислении замедлился до 14,3%, с 15,9% в мае. В то же время их уровень остается выше предыдущего прогноза регулятора (13,7%). «По предварительным оценкам НБУ, траектория инфляции в июле и дальше опережала предварительный прогноз — инфляция, вероятно, несколько ускорилась, однако временно», — уточняет регулятор.

При условии относительной стабильности депозитных ставок в ближайшей перспективе владельцам депозитов проще планировать свою стратегию вкладов. Единственный вопрос — в какой валюте более выгодно разместить депозит? Поскольку самыми популярными у украинцев остаются депозиты на три месяца, мы решили взять именно такой горизонт вклада, а для упрощения расчетов размер свободных средств в размере 10 тыс. грн.

Расчеты для Минфина провел Тарас Котович, старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU.

Гривневый депозит

В августе банки предлагают разные ставки по трехмесячным депозитам. Возьмем максимальную — 17,25% годовых (ее на данный момент предлагает Кредитвест Банк). За три месяца прибыль составит 435 грн. Из них будут уплачены налоги: около 78 грн НДФЛ и 22 грн военного сбора, то есть чистый доход составит 335 грн.

В то же время допустим, что инфляция в августе-октябре может составить около 2,5%, то есть покупательная способность наших средств уменьшится примерно на 258 грн. Чистая прибыль, скорректированная на инфляцию, — около 76 грн.

Долларовый депозит

На 4 августа средний курс покупки банками доллара США — 41,5 грн, продажи — 42 грн. Значит, на 10 тыс. грн мы купим около $238. При максимальной возможной ставке 2% годовых, за три месяца заработаем $1,2, после налогов — $0,92. После окончания срока депозита получим $239,02.

Если курс доллара к ноябрю вырастет на 30 копеек и составит 41,8 грн, продав валюту для расходов, мы получим около 9991 грн, то есть на 9 грн меньше, чем инвестировали.

Депозит в евро

Средний курс евро на 4 августа — покупка 47,9 грн, продажа 48,625 грн. Мы сможем купить около 206 евро. При ставке 2,25% годовых прибыль составит 1,17 евро, после уплаты налогов — 0,9 евро. После окончания срока депозита на счете будет 206,9 евро.

Если курс, по которому банк выкупит евро в ноябре, будет 48,1 грн, получим 9 935 грн — чуть меньше, чем инвестировали. Но если курс вырастет до 49,3 грн, получим 10 183 грн, то есть заработаем 183 грн — более чем в 2,5 раза больше, чем на гривневом депозите.

Все будет зависеть от поведения валютного рынка. Если евро укрепится по отношению к доллару, мы можем получить неплохую прибыль. Если же наоборот — доллар усилится, а евро потеряет в стоимости, инвестиция может оказаться менее выгодной.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.07.2025−04.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.07.2025−04.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.07.2025−04.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь