Половина всех вкладов — в руках 0,6% вкладчиков: главные тренды депозитного рынка 2025 года

На прошлой неделе НБУ ожидаемо оставил учетную ставку на текущем уровне 15,5% годовых. В свежем депозитном обзоре «Минфин» расскажет, как на это отреагировали банки с портфелем вкладов физлиц от 2 млрд грн, а также, как за последние 9 месяцев изменились предпочтения и портрет частного вкладчика.

Несмотря на замедление инфляции (она снизилась до 14,3% в годовом измерении, с 15,9% в мае), регулятор не спешит смягчать монетарную политику.

«Возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности, из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно-регулируемых цен. Однако фактические темпы снижения инфляции оказались более медленными, чем прогнозировалось в Инфляционном отчете за апрель 2025 года», — прокомментировал ценовую ситуацию Нацбанк. Тогда, напомним, регулятор ориентировался на уровень годового роста потребительских цен в 13,7%, по результатам I полугодия.

Кроме того, учитывая такую ценовую динамику и все большие расходы бизнеса, НБУ ухудшил инфляционный прогноз на конец 2025 года — с 8,7% до 9,7%, а целевого 5%-ного таргета инфляция, по ожиданиям регулятора, достигнет только в 2027 году.

Обновленный прогноз Нацбанка также предусматривает более длительное сохранение учетной ставки на уровне 15,5% (до IV квартала 2025 года) и ее более медленное снижение, по сравнению с апрельским прогнозом.

Это означает, что и банки по крайней мере не будут снижать ставки по гривневым вкладам. А если инфляционная картина будет ухудшаться, то финансисты могут повысить доходность депозитов. В первую очередь речь идет о небольших банках, которые испытывают потребность в ликвидности.

В настоящее время максимальный заработок на годовом депозите в гривне в крупных банках составляет 17% годовых. Такую ставку по этому виду вклада предлагает Идея Банк. С учетом налогов из депозитных доходов (23%, из которых 18% — НДФЛ, и 5% — военный сбор), реальная доходность составляет около 13% годовых, что не перекрывает инфляцию.

Несмотря на это, частные клиенты наращивают свои вклады в банках. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 июля эта сумма составила 1 487,7 млрд грн, или плюс 86,4 млрд грн за первые шесть месяцев этого года. Но здесь нужно учитывать несколько важных деталей.

Во-первых, в структуре вкладов физлиц по срочности 70,2% приходится на вклады до востребования (т.е. размещенные на текущих счетах) и еще 17,24% — на сверхкороткие (до 3 месяцев). Доля вкладов до востребования понемногу растет. На 1 сентября 2024 г. она составляла 68,8%, а вместе с вкладами до 3 месяцев — 86,6%, против 87,4% по состоянию на 1 июля.

Отчасти тот факт, что увеличение вкладов происходит в результате роста социальных выплат, доказывает и их распределение в разрезе групп банков: 61,6% всех денег частных клиентов приходится на госбанки.

Во-вторых, украинцы продолжают хранить свои сбережения в гривне. Доля валютных вкладов снизилась с 35,79% с августа 2024 до 35,1% на 1 июля 2025 года.

И еще одно интересное наблюдение: самые богатые вкладчики продолжают богатеть. Доля держателей депозитов размером от 600 тыс. грн остается практически неизменной — 0,58% сейчас, против 0,5% в августе прошлого года. При этом доля их денег в банках из общего объема размещенных частными лицами за указанный период увеличилась с 48,3% до 50,5%. То есть за 9 месяцев эта мизерная доля вкладчиков нарастила общую сумму на своих депозитах почти на 119 млрд грн.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за 2 недели

Радабанк срезал на 0,25 п.п. ставки всей линейки гривневых вкладов (кроме трехмесячных) и теперь платит 15,75% по депозитам на год, 17,5% — на 9 месяцев, 17,25% — на 6 месяцев.

Альянс Банк на 0,15 п.п. — до 15,5% годовых — увеличил доходность депозитов в нацвалюте на 9 месяцев. Также банк прибавил 0,2 п.п. к ставкам гривневых депозитов на 6 и 3 месяца. На них теперь частные вкладчики могут заработать 15% годовых.

За последние две недели изменились здесь и ставки по вкладам в СКВ. Банк снизил на 0,05 п.п. — до 1,2% годовых — доходность 9-месячных депозитов в долларе и повысил на 0,1 п.п. ставки на вклады в данной валюте на 6 и 3 месяца — до 0,85% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.07.2025−28.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.07.2025−28.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.07.2025−28.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.