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30 июля 2025, 15:58 Читати українською

Половина всех вкладов — в руках 0,6% вкладчиков: главные тренды депозитного рынка 2025 года

На прошлой неделе НБУ ожидаемо оставил учетную ставку на текущем уровне 15,5% годовых. В свежем депозитном обзоре «Минфин» расскажет, как на это отреагировали банки с портфелем вкладов физлиц от 2 млрд грн, а также, как за последние 9 месяцев изменились предпочтения и портрет частного вкладчика.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Идея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% - - - - - МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - - А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% - Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% - Таскомбанк 16,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% - Универсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - - monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - - Радабанк * 15,75% 0,25% 17,50% 0,25% 17,25% 0,25% 17,00% - - - КоминБанк* 15,75% - 15,35% - 15,35% - 14,80% - - - Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% - Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - - Альянс Банк 14,50% - 15,50% 0,15% 15,00% 0,20% 15,00% 0,20% 5,50% - Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - - Восток Банк 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - - - Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - - Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% - Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% - ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - - Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% - Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - - Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - - Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - - Укрэксимбанк* 11,35% - 11,85% - 10,80% - 11,30% - - - Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% - Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - - Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Несмотря на замедление инфляции (она снизилась до 14,3% в годовом измерении, с 15,9% в мае), регулятор не спешит смягчать монетарную политику.

«Возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности, из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно-регулируемых цен. Однако фактические темпы снижения инфляции оказались более медленными, чем прогнозировалось в Инфляционном отчете за апрель 2025 года», — прокомментировал ценовую ситуацию Нацбанк. Тогда, напомним, регулятор ориентировался на уровень годового роста потребительских цен в 13,7%, по результатам I полугодия.

Кроме того, учитывая такую ценовую динамику и все большие расходы бизнеса, НБУ ухудшил инфляционный прогноз на конец 2025 года — с 8,7% до 9,7%, а целевого 5%-ного таргета инфляция, по ожиданиям регулятора, достигнет только в 2027 году.

Обновленный прогноз Нацбанка также предусматривает более длительное сохранение учетной ставки на уровне 15,5% (до IV квартала 2025 года) и ее более медленное снижение, по сравнению с апрельским прогнозом.

Это означает, что и банки по крайней мере не будут снижать ставки по гривневым вкладам. А если инфляционная картина будет ухудшаться, то финансисты могут повысить доходность депозитов. В первую очередь речь идет о небольших банках, которые испытывают потребность в ликвидности.

В настоящее время максимальный заработок на годовом депозите в гривне в крупных банках составляет 17% годовых. Такую ставку по этому виду вклада предлагает Идея Банк. С учетом налогов из депозитных доходов (23%, из которых 18% — НДФЛ, и 5% — военный сбор), реальная доходность составляет около 13% годовых, что не перекрывает инфляцию.

Несмотря на это, частные клиенты наращивают свои вклады в банках. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 июля эта сумма составила 1 487,7 млрд грн, или плюс 86,4 млрд грн за первые шесть месяцев этого года. Но здесь нужно учитывать несколько важных деталей.

Во-первых, в структуре вкладов физлиц по срочности 70,2% приходится на вклады до востребования (т.е. размещенные на текущих счетах) и еще 17,24% — на сверхкороткие (до 3 месяцев). Доля вкладов до востребования понемногу растет. На 1 сентября 2024 г. она составляла 68,8%, а вместе с вкладами до 3 месяцев — 86,6%, против 87,4% по состоянию на 1 июля.

Отчасти тот факт, что увеличение вкладов происходит в результате роста социальных выплат, доказывает и их распределение в разрезе групп банков: 61,6% всех денег частных клиентов приходится на госбанки.

Во-вторых, украинцы продолжают хранить свои сбережения в гривне. Доля валютных вкладов снизилась с 35,79% с августа 2024 до 35,1% на 1 июля 2025 года.

И еще одно интересное наблюдение: самые богатые вкладчики продолжают богатеть. Доля держателей депозитов размером от 600 тыс. грн остается практически неизменной — 0,58% сейчас, против 0,5% в августе прошлого года. При этом доля их денег в банках из общего объема размещенных частными лицами за указанный период увеличилась с 48,3% до 50,5%. То есть за 9 месяцев эта мизерная доля вкладчиков нарастила общую сумму на своих депозитах почти на 119 млрд грн.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за 2 недели

Радабанк срезал на 0,25 п.п. ставки всей линейки гривневых вкладов (кроме трехмесячных) и теперь платит 15,75% по депозитам на год, 17,5% — на 9 месяцев, 17,25% — на 6 месяцев.

Альянс Банк на 0,15 п.п. — до 15,5% годовых — увеличил доходность депозитов в нацвалюте на 9 месяцев. Также банк прибавил 0,2 п.п. к ставкам гривневых депозитов на 6 и 3 месяца. На них теперь частные вкладчики могут заработать 15% годовых.

За последние две недели изменились здесь и ставки по вкладам в СКВ. Банк снизил на 0,05 п.п. — до 1,2% годовых — доходность 9-месячных депозитов в долларе и повысил на 0,1 п.п. ставки на вклады в данной валюте на 6 и 3 месяца — до 0,85% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Радабанк * 15,75% 0,25% 17,50% 0,25% 17,25% 0,25% 17,00% - - -
КоминБанк* 15,75% - 15,35% - 15,35% - 14,80% - - -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 15,50% 0,15% 15,00% 0,20% 15,00% 0,20% 5,50% -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - -
Восток Банк 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Укрэксимбанк* 11,35% - 11,85% - 10,80% - 11,30% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.07.2025−28.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,25% - 2,25% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Аккордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% 0,05% 0,85% 0,10% 0,85% 0,10% 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Универсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,40% - 0,15% - 0,25% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,40% - 1,45% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.07.2025−28.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Аккордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - 0,55% - - -
Универсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
ПУМБ 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,10% - 0,10% - 0,01% - 0,01% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,20% - 0,20% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 0,50% - 0,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.07.2025−28.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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