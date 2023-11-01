НБУ снизил учетную ставку: почему мелкие банки не режут доходность депозитов

Небольшие финучреждения взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. Не отреагировали они пока и на новые правила работы с банками , которые регулятор ввел одновременно с пересмотром ключевой ставки. На каких условиях сейчас можно разместить свои деньги физлицам в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

26 октября Нацбанк, вопреки ожиданиям рынка, резко снизил учетную ставку — сразу на 4 п.п. — до 16% годовых.

При этом стоимость денег для банков осталась неизменной: процентные ставки по своим операциям с банками регулятор менять не стал, т. е. на 3-месячных депозитных сертификатах финансисты, как и прежде, смогу зарабатывать 20% годовых (учетная ставка + 4 п.п.).

«С одной стороны, при таких показателях инфляции (7,1% в годовом измерении по итогам сентября — ред.) нужно радикально снижать учетную ставку. С другой стороны, неизбежное снижение ставок по депозитам, как следствие такого шага, резко снизит привлекательность гривневых вкладов и способно даже вызвать их отток из системы. Риск особенно высок в свете повышенных девальвационных ожиданий.

Выход в НБУ нашли в пересмотре формул доходности депозитных сертификатов и ставки по кредитам рефинансирования, которые, де-факто, остались неизменными. Решение не бесспорное, однако, оно, в целом, решает поставленную задачу" — говорит Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

Регулятор также ввел дополнительное правило для желающих вложиться в депсертификаты: с декабря базой для расчета лимита таких вложений будет исключительно прирост срочных гривневых депозитов физических лиц на срок свыше трех месяцев. Таким образом НБУ продолжает стимулировать банки к наращиванию срочных депозитов, что будет сдерживать падение их доходности.

По словам директора департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрия Замотаева, не снизив ставку по 3-месячным сертификатам, регулятор пытается сохранить размер доходности гривневых вкладов, по меньшей мере, на нынешнем уровне. При снижении инфляционных ожиданий до 5,8% в годовом измерении «чистый» доход по гривневым вкладам, в зависимости от срока размещения, может быть уже на уровне 6−7%, — считает банкир.

По словам директора по маркетингу Юнекс Банка Алины Компанец, корректировка формулы расчета лимитов по ставкам трехмесячных сертификатов, являвшимися одним из ключевых инструментов размещения гривневой ликвидности, привели к тому, что сейчас наиболее ценными для банков вкладами стали срочные депозиты, привлеченные с апреля этого года.

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Что прогнозируют банкиры

Депозитные ставки НБУ остались без изменений, потому и изменений в тенденциях движения депозитных ставок для частных лиц не ожидается, — считает заместитель начальника управления МСБ и розничного бизнеса Агропросперис Банка Алексей Кияшко. «Продолжится тренд по незначительному снижению депозитных ставок в краткосрочной перспективе, которое будет сдерживаться жесткой политикой по обязательному резервированию средств банков на корсчете в НБУ. Банки с меньшими депозитными портфелями традиционно будут вынуждены держать более высокие ставки», — добавляет он.

В Агропросперис в ближайшее время смену ставок не планируют. «Мы ожидаем, что интерес вкладчиков будет постепенно переключаться с коротких депозитов на срок до 100 дней, которые показывают сейчас максимальную доходность, в сторону долгосрочных вкладов. В ожидании задекларированного НБУ дальнейшего понижения учетной ставки клиентам выгоднее фиксировать доходность на сроки от 12 месяцев», — говорит Алексей Кияшко.

«На сегодня уровень процентных ставок по депозитам был далек от уровня учетной ставки НБУ (на уровне 12%-16%), поэтому, скорее всего, банки оставят текущие депозитные ставки с последующим медленным уменьшением уровня процентных ставок по депозитам. На мой взгляд, в ближайшей перспективе значительных изменений не произойдет. Индекс UIRD по депозитам на 3 месяца будет в диапазоне 13,9−14,1%, 6 месяцев — 14,3−14,5%, 9 месяцев — 13,7−13,9%, 12 месяцев — 14,2- 14,4%», — полагает Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group.



Иван Свитек считает, что возможные корректировки ставок по срочным вкладам будут «сугубо символическими».

«Учитывая изменения, внесенные в расчет лимитов по трехмесячным депсертификатам, можно ожидать усиление конкуренции на рынке за вкладчиков, что, теоретически, должно стимулировать небольшой рост доходности вкладов в крупнейших финучреждениях. В небольших банках, в силу все той же конкуренции, ставки и до этого решения НБУ находились на уровнях, граничащих с порогом рентабельности», — поясняет он.

По мнению Алины Компанец из Юнекс Банка, самыми популярными у населения будут оставаться трехмесячные вклады.

«С одной стороны, они участвуют в расчете лимитов по аукционам НБУ по размещению трехмесячных депосертификатов. С другой — достаточно короткие, чтобы не привести к большим потерям в случае резкого изменения дизайна монетарной политики. Да и украинцы, в конце концов, предпочитают вкладывать свободные сбережения на меньший срок. Кто-то — из-за девальвационных ожиданий, кто-то — из-за значительного уровня неопределенности и невозможности строить надежные планы на жизнь», — аргументирует она.

НБУ и дальше будет снижать учетную ставку, если его прогнозы по дальнейшему затуханию инфляции окажутся верными. Этот сценарий будут закладывать банки и в свою депозитную политику.

«К концу года банки начнут постепенно снижать „дальний конец“ депозитных ставок (сроком на 12−24 месяца), одновременно не меняя краткосрочные депозитные ставки. Потому что, во-первых, они могут размещать эти средства в НБУ и получать прибыль, во-вторых, такие вклады не имеют долгосрочных обязательств по уровню процентной ставки», — прогнозирует Игорь Левченко.

На 3-месячные вклады небольшие банки сейчас пытаются удержать самые привлекательные ставки. Так, Радабанк платит по ним 19% годовых, Клиринговый Дом — 18%, Юнекс Банк и Кристалбанк — по 17,5% годовых.

На гривневые вклады на 6 месяцев условия менее привлекательные: 17,5% годовых от Радабанка, 17% годовых — Пиреус и Кристалбанк, Агропросперис — 16,75% годовых.

Самые высокие ставки на 9 месяцев предлагают Кристалбанк (17,25% годовых), Агропросперис (17% годовых). Еще три небольших банка платят по таким срочным вкладам 16,5% годовых: Глобус, Банк инвестиций и сбережений, и банк Украинский капитал.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.