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1 ноября 2023, 14:30 Читати українською

НБУ снизил учетную ставку: почему мелкие банки не режут доходность депозитов

Небольшие финучреждения взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. Не отреагировали они пока и на новые правила работы с банками, которые регулятор ввел одновременно с пересмотром ключевой ставки. На каких условиях сейчас можно разместить свои деньги физлицам в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 21 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Кристалбанк* 17,25% - 17,25% - 17,00% - 17,50% - 5,00% - Агропросперис 17,25% - 17,00% - 16,75% - 16,50% - - - Глобус 17,00% - 16,50% - 16,00% - 15,50% - - - Банк инвестиций и сбережений 16,50% - 16,50% - 16,50% - 17,00% - - - РВС Банк 16,50% - - - 15,50% - 14,50% - 6,00% - Украинский капитал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% - Коминвестбанк 16,15% - - - - - - - - - Полтава-Банк 16,00% - 15,50% - 15,50% - - - 0,01% - Поликомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - - Асвио банк 15,50% - - - 16,50% - 17,20% - - - Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 17,50% - - - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - Радабанк 15,50% - 15,50% - 17,50% - 19,00% - - - Пиреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - - Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 15,00% - 18,00% - - - Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - - Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - - Индустриалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - - Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 5,50% 0,50% Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, Пиреус Банк.

26 октября Нацбанк, вопреки ожиданиям рынка, резко снизил учетную ставку — сразу на 4 п.п. — до 16% годовых.

При этом стоимость денег для банков осталась неизменной: процентные ставки по своим операциям с банками регулятор менять не стал, т. е. на 3-месячных депозитных сертификатах финансисты, как и прежде, смогу зарабатывать 20% годовых (учетная ставка + 4 п.п.).

«С одной стороны, при таких показателях инфляции (7,1% в годовом измерении по итогам сентября — ред.) нужно радикально снижать учетную ставку. С другой стороны, неизбежное снижение ставок по депозитам, как следствие такого шага, резко снизит привлекательность гривневых вкладов и способно даже вызвать их отток из системы. Риск особенно высок в свете повышенных девальвационных ожиданий.

Выход в НБУ нашли в пересмотре формул доходности депозитных сертификатов и ставки по кредитам рефинансирования, которые, де-факто, остались неизменными. Решение не бесспорное, однако, оно, в целом, решает поставленную задачу" — говорит Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

Регулятор также ввел дополнительное правило для желающих вложиться в депсертификаты: с декабря базой для расчета лимита таких вложений будет исключительно прирост срочных гривневых депозитов физических лиц на срок свыше трех месяцев. Таким образом НБУ продолжает стимулировать банки к наращиванию срочных депозитов, что будет сдерживать падение их доходности.

По словам директора департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрия Замотаева, не снизив ставку по 3-месячным сертификатам, регулятор пытается сохранить размер доходности гривневых вкладов, по меньшей мере, на нынешнем уровне. При снижении инфляционных ожиданий до 5,8% в годовом измерении «чистый» доход по гривневым вкладам, в зависимости от срока размещения, может быть уже на уровне 6−7%, — считает банкир.

По словам директора по маркетингу Юнекс Банка Алины Компанец, корректировка формулы расчета лимитов по ставкам трехмесячных сертификатов, являвшимися одним из ключевых инструментов размещения гривневой ликвидности, привели к тому, что сейчас наиболее ценными для банков вкладами стали срочные депозиты, привлеченные с апреля этого года.

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Что прогнозируют банкиры

Депозитные ставки НБУ остались без изменений, потому и изменений в тенденциях движения депозитных ставок для частных лиц не ожидается, — считает заместитель начальника управления МСБ и розничного бизнеса Агропросперис Банка Алексей Кияшко. «Продолжится тренд по незначительному снижению депозитных ставок в краткосрочной перспективе, которое будет сдерживаться жесткой политикой по обязательному резервированию средств банков на корсчете в НБУ. Банки с меньшими депозитными портфелями традиционно будут вынуждены держать более высокие ставки», — добавляет он.

В Агропросперис в ближайшее время смену ставок не планируют. «Мы ожидаем, что интерес вкладчиков будет постепенно переключаться с коротких депозитов на срок до 100 дней, которые показывают сейчас максимальную доходность, в сторону долгосрочных вкладов. В ожидании задекларированного НБУ дальнейшего понижения учетной ставки клиентам выгоднее фиксировать доходность на сроки от 12 месяцев», — говорит Алексей Кияшко.

«На сегодня уровень процентных ставок по депозитам был далек от уровня учетной ставки НБУ (на уровне 12%-16%), поэтому, скорее всего, банки оставят текущие депозитные ставки с последующим медленным уменьшением уровня процентных ставок по депозитам. На мой взгляд, в ближайшей перспективе значительных изменений не произойдет. Индекс UIRD по депозитам на 3 месяца будет в диапазоне 13,9−14,1%, 6 месяцев — 14,3−14,5%, 9 месяцев — 13,7−13,9%, 12 месяцев — 14,2- 14,4%», — полагает Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Иван Свитек считает, что возможные корректировки ставок по срочным вкладам будут «сугубо символическими».

«Учитывая изменения, внесенные в расчет лимитов по трехмесячным депсертификатам, можно ожидать усиление конкуренции на рынке за вкладчиков, что, теоретически, должно стимулировать небольшой рост доходности вкладов в крупнейших финучреждениях. В небольших банках, в силу все той же конкуренции, ставки и до этого решения НБУ находились на уровнях, граничащих с порогом рентабельности», — поясняет он.

По мнению Алины Компанец из Юнекс Банка, самыми популярными у населения будут оставаться трехмесячные вклады.

«С одной стороны, они участвуют в расчете лимитов по аукционам НБУ по размещению трехмесячных депосертификатов. С другой — достаточно короткие, чтобы не привести к большим потерям в случае резкого изменения дизайна монетарной политики. Да и украинцы, в конце концов, предпочитают вкладывать свободные сбережения на меньший срок. Кто-то — из-за девальвационных ожиданий, кто-то — из-за значительного уровня неопределенности и невозможности строить надежные планы на жизнь», — аргументирует она.

НБУ и дальше будет снижать учетную ставку, если его прогнозы по дальнейшему затуханию инфляции окажутся верными. Этот сценарий будут закладывать банки и в свою депозитную политику.

«К концу года банки начнут постепенно снижать „дальний конец“ депозитных ставок (сроком на 12−24 месяца), одновременно не меняя краткосрочные депозитные ставки. Потому что, во-первых, они могут размещать эти средства в НБУ и получать прибыль, во-вторых, такие вклады не имеют долгосрочных обязательств по уровню процентной ставки», — прогнозирует Игорь Левченко.

На 3-месячные вклады небольшие банки сейчас пытаются удержать самые привлекательные ставки. Так, Радабанк платит по ним 19% годовых, Клиринговый Дом — 18%, Юнекс Банк и Кристалбанк — по 17,5% годовых.

На гривневые вклады на 6 месяцев условия менее привлекательные: 17,5% годовых от Радабанка, 17% годовых — Пиреус и Кристалбанк, Агропросперис — 16,75% годовых.

Самые высокие ставки на 9 месяцев предлагают Кристалбанк (17,25% годовых), Агропросперис (17% годовых). Еще три небольших банка платят по таким срочным вкладам 16,5% годовых: Глобус, Банк инвестиций и сбережений, и банк Украинский капитал.

Читайте также: НБУ радикально снизил учетную ставку: как это повлияет на курс гривны

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 17,25% - 17,25% - 17,00% - 17,50% - 5,00% -
Агропросперис 17,25% - 17,00% - 16,75% - 16,50% - - -
Глобус 17,00% - 16,50% - 16,00% - 15,50% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 16,50% - 16,50% - 16,50% - 17,00% - - -
РВС Банк 16,50% - - - 15,50% - 14,50% - 6,00% -
Украинский капитал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
Коминвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Полтава-Банк 16,00% - 15,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Асвио банк 15,50% - - - 16,50% - 17,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 17,50% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% - 15,50% - 17,50% - 19,00% - - -
Пиреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 15,00% - 18,00% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 5,50% 0,50%

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 3,25% - 3,00% - 3,00% - 2,50% - 0,02% -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,40% - 2,15% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 2,25% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
РВС Банк 1,90% - - - 1,55% - 0,45% - 0,15% -
Агропросперис 1,75% - 1,75% - 1,50% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,25% - 2,00% - 1,75% - 1,25% - 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
РВС Банк 1,90% - - - 1,55% - 0,45% - 0,15% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Клиринговый Дом 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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