Небольшие финучреждения взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. Не отреагировали они пока и на новые правила работы с банками, которые регулятор ввел одновременно с пересмотром ключевой ставки. На каких условиях сейчас можно разместить свои деньги физлицам в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
НБУ снизил учетную ставку: почему мелкие банки не режут доходность депозитов
26 октября Нацбанк, вопреки ожиданиям рынка, резко снизил учетную ставку — сразу на 4 п.п. — до 16% годовых.
При этом стоимость денег для банков осталась неизменной: процентные ставки по своим операциям с банками регулятор менять не стал,
«С одной стороны, при таких показателях инфляции (7,1% в годовом измерении по итогам сентября — ред.) нужно радикально снижать учетную ставку. С другой стороны, неизбежное снижение ставок по депозитам, как следствие такого шага, резко снизит привлекательность гривневых вкладов и способно даже вызвать их отток из системы. Риск особенно высок в свете повышенных девальвационных ожиданий.
Выход в НБУ нашли в пересмотре формул доходности депозитных сертификатов и ставки по кредитам рефинансирования, которые, де-факто, остались неизменными. Решение не бесспорное, однако, оно, в целом, решает поставленную задачу" — говорит Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.
Регулятор также ввел дополнительное правило для желающих вложиться в депсертификаты: с декабря базой для расчета лимита таких вложений будет исключительно прирост срочных гривневых депозитов физических лиц на срок свыше трех месяцев. Таким образом НБУ продолжает стимулировать банки к наращиванию срочных депозитов, что будет сдерживать падение их доходности.
По словам директора департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрия Замотаева, не снизив ставку по 3-месячным сертификатам, регулятор пытается сохранить размер доходности гривневых вкладов, по меньшей мере, на нынешнем уровне. При снижении инфляционных ожиданий до 5,8% в годовом измерении «чистый» доход по гривневым вкладам, в зависимости от срока размещения, может быть уже на уровне 6−7%, — считает банкир.
По словам директора по маркетингу Юнекс Банка Алины Компанец, корректировка формулы расчета лимитов по ставкам трехмесячных сертификатов, являвшимися одним из ключевых инструментов размещения гривневой ликвидности, привели к тому, что сейчас наиболее ценными для банков вкладами стали срочные депозиты, привлеченные с апреля этого года.
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Что прогнозируют банкиры
Депозитные ставки НБУ остались без изменений, потому и изменений в тенденциях движения депозитных ставок для частных лиц не ожидается, — считает заместитель начальника управления МСБ и розничного бизнеса Агропросперис Банка Алексей Кияшко. «Продолжится тренд по незначительному снижению депозитных ставок в краткосрочной перспективе, которое будет сдерживаться жесткой политикой по обязательному резервированию средств банков на корсчете в НБУ. Банки с меньшими депозитными портфелями традиционно будут вынуждены держать более высокие ставки», — добавляет он.
В Агропросперис в ближайшее время смену ставок не планируют. «Мы ожидаем, что интерес вкладчиков будет постепенно переключаться с коротких депозитов на срок до 100 дней, которые показывают сейчас максимальную доходность, в сторону долгосрочных вкладов. В ожидании задекларированного НБУ дальнейшего понижения учетной ставки клиентам выгоднее фиксировать доходность на сроки от 12 месяцев», — говорит Алексей Кияшко.
«На сегодня уровень процентных ставок по депозитам был далек от уровня учетной ставки НБУ (на уровне 12%-16%), поэтому, скорее всего, банки оставят текущие депозитные ставки с последующим медленным уменьшением уровня процентных ставок по депозитам. На мой взгляд, в ближайшей перспективе значительных изменений не произойдет. Индекс UIRD по депозитам на 3 месяца будет в диапазоне 13,9−14,1%, 6 месяцев — 14,3−14,5%, 9 месяцев — 13,7−13,9%, 12 месяцев — 14,2- 14,4%», — полагает Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Иван Свитек считает, что возможные корректировки ставок по срочным вкладам будут «сугубо символическими».
«Учитывая изменения, внесенные в расчет лимитов по трехмесячным депсертификатам, можно ожидать усиление конкуренции на рынке за вкладчиков, что, теоретически, должно стимулировать небольшой рост доходности вкладов в крупнейших финучреждениях. В небольших банках, в силу все той же конкуренции, ставки и до этого решения НБУ находились на уровнях, граничащих с порогом рентабельности», — поясняет он.
По мнению Алины Компанец из Юнекс Банка, самыми популярными у населения будут оставаться трехмесячные вклады.
«С одной стороны, они участвуют в расчете лимитов по аукционам НБУ по размещению трехмесячных депосертификатов. С другой — достаточно короткие, чтобы не привести к большим потерям в случае резкого изменения дизайна монетарной политики. Да и украинцы, в конце концов, предпочитают вкладывать свободные сбережения на меньший срок. Кто-то — из-за девальвационных ожиданий, кто-то — из-за значительного уровня неопределенности и невозможности строить надежные планы на жизнь», — аргументирует она.
НБУ и дальше будет снижать учетную ставку, если его прогнозы по дальнейшему затуханию инфляции окажутся верными. Этот сценарий будут закладывать банки и в свою депозитную политику.
«К концу года банки начнут постепенно снижать „дальний конец“ депозитных ставок (сроком на 12−24 месяца), одновременно не меняя краткосрочные депозитные ставки. Потому что, во-первых, они могут размещать эти средства в НБУ и получать прибыль, во-вторых, такие вклады не имеют долгосрочных обязательств по уровню процентной ставки», — прогнозирует Игорь Левченко.
На 3-месячные вклады небольшие банки сейчас пытаются удержать самые привлекательные ставки. Так, Радабанк платит по ним 19% годовых, Клиринговый Дом — 18%, Юнекс Банк и Кристалбанк — по 17,5% годовых.
На гривневые вклады на 6 месяцев условия менее привлекательные: 17,5% годовых от Радабанка, 17% годовых — Пиреус и Кристалбанк, Агропросперис — 16,75% годовых.
Самые высокие ставки на 9 месяцев предлагают Кристалбанк (17,25% годовых), Агропросперис (17% годовых). Еще три небольших банка платят по таким срочным вкладам 16,5% годовых: Глобус, Банк инвестиций и сбережений, и банк Украинский капитал.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|17,25%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|5,00%
|-
|Агропросперис
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Глобус
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|16,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|Коминвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|17,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Радабанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|17,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Пиреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,00%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|5,50%
|0,50%
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|3,25%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,02%
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,40%
|-
|2,15%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,55%
|-
|0,45%
|-
|0,15%
|-
|Агропросперис
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Глобус
|2,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,55%
|-
|0,45%
|-
|0,15%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.10.2023−30.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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