НБУ радикально снизил учетную ставку: как это повлияет на курс гривны

Национальный банк радикально снизил учетную ставку сразу на 4 п.п., но, в то же время, оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Почему регулятор пошел на неожиданный шаг и повлияет ли это на курс гривны , рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Изменения без изменений

Нацбанк, вроде бы, радикально снизил ставку. И кто-то мог подумать, что это может угрожать стабильности гривны. Но нет. Нацбанк верен себе.

Сначала Нацбанк отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это «режим управляемой гибкости», когда курс больше управляемый, чем гибкий.

Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему, опустив учетную ставку радикально и сильно с 20 до 16%, но так изменив правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.

Какой вывод? — Все стабильно. И в ближайшее время никаких значительных колебаний на валютном рынке не будет. Гривна даже укрепилась на межбанке, потому что все ожидали реального снижения ставки (с 20% до 18%), а этого не произошло. А нужно отметить, что, как правило, чем выше ставка, тем сильнее валюта.

Где-то заплакал бывший глава Центрального Банка Турции, когда-то уволенный Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой, с вопросом «А что, так можно было?». Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо понижением ставки и сказать «смотрите, как падают ставки…». Все. Никаких претензий не будет. А система остается под контролем. Как и курс.

Хорошие новости из США

Даже новый спикер в США не пугает гривну, потому что он, конечно, трампист, причем дикий, но перед голосованием за себя вынужден был заявить, что не прочь поддерживать Украину, а после избрания подтвердил, что нужно показать Путину «Кузькину мать» и повторяет лишь, как мантру, то, что хочет выполнения условий, которые, как правило, были «контролированы», но никто никогда и не был против этого.

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Потому шансы Украины получить полную поддержку от США сохраняются на высоком уровне. И нужно просто дождаться решений, по возможности не разрушая свою нервную систему тем «трэшем», который способны вытворять перед выборами американцы политики.