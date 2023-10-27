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27 октября 2023, 11:10 Читати українською

НБУ радикально снизил учетную ставку: как это повлияет на курс гривны

Национальный банк радикально снизил учетную ставку сразу на 4 п.п., но, в то же время, оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Почему регулятор пошел на неожиданный шаг и повлияет ли это на курс гривны, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Национальный банк радикально снизил учетную ставку сразу на 4 п.п.

Изменения без изменений

Нацбанк, вроде бы, радикально снизил ставку. И кто-то мог подумать, что это может угрожать стабильности гривны. Но нет. Нацбанк верен себе.

Сначала Нацбанк отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это «режим управляемой гибкости», когда курс больше управляемый, чем гибкий.

Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему, опустив учетную ставку радикально и сильно с 20 до 16%, но так изменив правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков.

Какой вывод? — Все стабильно. И в ближайшее время никаких значительных колебаний на валютном рынке не будет. Гривна даже укрепилась на межбанке, потому что все ожидали реального снижения ставки (с 20% до 18%), а этого не произошло. А нужно отметить, что, как правило, чем выше ставка, тем сильнее валюта.

Где-то заплакал бывший глава Центрального Банка Турции, когда-то уволенный Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой, с вопросом «А что, так можно было?». Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо понижением ставки и сказать «смотрите, как падают ставки…». Все. Никаких претензий не будет. А система остается под контролем. Как и курс.

Хорошие новости из США

Даже новый спикер в США не пугает гривну, потому что он, конечно, трампист, причем дикий, но перед голосованием за себя вынужден был заявить, что не прочь поддерживать Украину, а после избрания подтвердил, что нужно показать Путину «Кузькину мать» и повторяет лишь, как мантру, то, что хочет выполнения условий, которые, как правило, были «контролированы», но никто никогда и не был против этого.

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Потому шансы Украины получить полную поддержку от США сохраняются на высоком уровне. И нужно просто дождаться решений, по возможности не разрушая свою нервную систему тем «трэшем», который способны вытворять перед выборами американцы политики.

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Комментарии - 3

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+15
Kankakee
Kankakee
27 октября 2023, 15:22
#
Аааа … Тоді ясно приїхалав МВФ суворо затребував змін в Україні для переходу вже нарешті до ринкової економіки і влада почала активно займаєтися очковтіратєльством 🙀 : — наче відпустила курс але ніт (наскільки там упав звр ? Та байдуже) — знизила ставку але ніт (де там дешевші кредити для бізнесу ? Та начхать) Невже показуха, як (майже) всігда 🙀 Ну ок — відімо пока гром не гряне (а озвучені скорочення західного фінансування не настігнуть Україну + вибори) мужик не перехреститься. Це ще більше роздуває бульбашку стабільної гривні про 36.6, але ж хто може заперечувати президенту — коли він єдине джерело влади ? 🤷
+
0
gyv
gyv
27 октября 2023, 22:52
#
До чого тут президент?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 октября 2023, 15:26
#
Гарний в тебе нік…
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