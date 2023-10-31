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31 октября 2023, 12:30 Читати українською

НБУ хочет сделать заработок на гривневых депозитах выше, чем на покупке долларов

На прошлой неделе Национальный банк существенно снизил учетную ставку и оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Как это будет влиять на экономику, в колонке Forbes Ukraine рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Национальный банк принял контроверсионное решение по учетной ставке, снизив ее сразу на 4% п.п.

Неоднозначное решение НБУ

Учетная ставка — это не просто число, это ориентир, к которому прямо привязаны ставки операций НБУ с банками. Однако, банковские ставки остались на прежних уровнях.

Так, банки и дальше могут размещать свои свободные средства в НБУ под 16−20%, а одалживать у НБУ и дальше могут только под 22%.

Это очень похоже на то, как некоторые банки рекламируют свои кредиты с нулевой ставкой, но мелким шрифтом уточняют, что реальная эффективная ставка может достигать 5 000%.

С таким же успехом (и это, наверное, было бы лучше для правительства) НБУ мог снизить ставку не до 16%, а до 0%. Все равно следствием этого решения будет подорванное доверие к учетной ставке, как основному инструменту денежно-кредитной политики НБУ.

Вернуть доверие, вероятно, удастся только путем переименования этого инструмента, например, на ключевую ставку.

Почему НБУ пошел на этот шаг

Похоже, что НБУ принимал это решение под большим давлением. Давлением со стороны экспертов и бизнеса, которые уже давно требуют радикального уменьшения учетной ставки (хотели — получите).

Давлением со стороны банков, которые все еще не готовы зарабатывать на гривневых инструментах меньше (и не будут — Нацбанк разрешил). Давлением со стороны Минфина, который не готов платить высоченные проценты по гривневому долгу (ну, по крайней мере, для существенной части ОВГЗ, в размере 280 млрд грн, ставки все же снизились на 4 п.п.). Вроде каждый что-то свое получил.

Основная же причина такого решения НБУ (которое состоит в неизменности ставок на рынке) — это, очевидно, желание обеспечить «курсовую устойчивость» гривны. Ведь в начале октября НБУ уже задекларировал переход от фиксированного курса доллара в Украине к «управляемой гибкости» этого курса, что сразу напугало большое количество бизнесменов.

И хотя этот испуг быстро прошел (ведь все убедились, что ничего в курсовой политике НБУ не изменилось), ожидание обесценивания гривны такое решение точно усилило. Соответственно, у Нацбанка есть опасения, что снижение депозитных ставок в банках уже сегодня заставит людей активно скупать доллары. Справедливы эти опасения или нет — другой вопрос.

Но, как и в течение последних двух лет, НБУ считает, что «курсовая устойчивость» (что бы это ни означало) важнее, чем негативные последствия высоких ставок на рынке.

Ну, а, собственно, самый влиятельный оппонент политики высоких ставок Нацбанка Министерство финансов получило сатисфакцию — для Минфина расходы по долгу заметно снизятся.

Значит, дальше мы увидим курсовую устойчивость — и это хорошая новость. Ставки по коротким депозитам (до трех месяцев включительно) будут оставаться высокими, валюту никто скупать не будет.

Куда лучше инвестировать

Если подытоживать, то несколько неловкие действия НБУ были направлены на решение двух вопросов:

  • проблемы высоких процентных расходов Минфина;
  • обеспечение курсовой стойкости.

Последнее означает, что Нацбанк четко декларирует направление всех своих усилий на то, чтобы заработок на гривневых депозитах был выше ожидаемого заработка на «инвестициях» в доллары. И именно это является фокусом всей процентной политики НБУ. Это то, что Нацбанку действительно удается делать в течение последнего года.

Такая политика Нацбанка будет успешной, пока Украина получает значительную международную финансовую помощь. Пока идет война и поступает международная помощь, НБУ контролирует и ставки на рынке, и курс доллара.

Читайте также: Курс доллара и евро: сможет ли НБУ справиться с возмутителями спокойствия на валютном рынке

Это значит, что вкладывать свободные средства в такое время нужно в гривневые активы (депозиты на ОВГЗ), ведь они будут приносить большую доходность, чем долларовые. Также одалживать в такое время (в том числе правительству) лучше в долларах, ведь так можно будет сэкономить.

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Комментарии - 5

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+99
Riojas
Riojas
31 октября 2023, 12:55
#
Думаю, тактика «послушай, что от тебя хотят, и сделай наоборот» не подведет и в этот раз. Я бы еще понял удержание 36,56 любой ценой (хотя это бред) но последовательное снижение курса, которое не обосновано вообще ничем, я понять не могу.
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0
Антон Куминов
Антон Куминов
31 октября 2023, 13:44
#
Так, а повышение именно к 36,56 было чем обоснованно? почему не к 35 или 37, к римеру?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 октября 2023, 14:50
#
«но последовательное снижение курса, которое
не обосновано вообще ничем, я понять не могу.»

Якщо ви щось не розумієте, це не значить, що дії НБУ помилкові…

Экспортери притримували валюту до останього, плануючи її впарити
по 38+ або й всі 40+ після відмови від фіксованного курсу…
НБУ в перший день відмови від фіксованого курсу збив валютний ажіотаж
на міжбанку, а в подальші дні пішов на зниження курсу, щоб показати,
що в державі НБУ вміє керувати валютним ринком, тому хто з єкспортерів
не захотів зливати валюту по фіксованому курсу 36,9343 грн/$ зараз
повинет зливати на 45−50−55 коп дешевше, бо податки та зарплати
хоч іноді, але треба платити.
НБУ поступово йде до досягнення поставлених цілей — курсової стабільності,
зниження інфляції, та сближення офіційного курсу валюти с готівкововим.

Офіційний знизився на копійки, а готівковий вже торгується нижче 38.

Та й фанати «будеттолькодорожать» в такій ситуації спіймали облизня.
+
+30
Den1996
Den1996
31 октября 2023, 14:13
#
Ахах — удачи) после 2014 не верю в гривну от слова совсем!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 октября 2023, 14:52
#
Верю-неверю…

Сначала доживите
до после 2024…

А там видно будет.
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