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9 апреля 2025, 14:30 Читати українською

Крупные банки продолжают повышение доходности вкладов: где платят больше

За последние две недели еще 8 крупных банков увеличили доходность гривневых вкладов. Сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем более 2 млрд грн, расскажем в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Идея Банк 16,00% 0,33% 15,75% 0,50% 15,50% 0,50% - - - - МТБ Банк 16,00% - 15,90% - 15,80% - 15,50% - - - Универсал Банк 16,00% 0,50% - - 15,70% 0,50% 15,50% 0,50% - - monobank 16,00% 0,50% 15,90% 0,50% 15,70% 0,50% 15,50% 0,50% - - Радабанк * 16,00% - 16,00% - 17,50% - 17,00% - - - А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% - Аккордбанк 15,75% 1,75% - - 16,00% 0,50% 16,55% 0,80% 5,00% - Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% - КоминБанк* 15,25% - 15,00% - 15,00% - 14,00% - - - Таскомбанк 15,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% - Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - - Альянс Банк 14,50% - 15,10% - 14,20% - 14,20% - 6,00% - Восток Банк 13,00% 0,50% - - 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% - - Приватбанк 13,00% 3,00% 10,00% 1,00% 10,00% 1,00% 2,50% - 2,50% - Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% - ПУМБ 13,00% - 13,00% - 15,00% - 14,00% - - - Сенс Банк* 12,25% 0,50% - - 12,25% 0,50% 12,00% 0,50% 4,00% - Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - - Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,50% - 14,00% - - - Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - - Ощадбанк 11,75% - - - 13,00% 0,50% - - - - Укрэксимбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% - 12,05% - - - Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - - Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% - Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - - Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Как банки меняли ставки

Основная масса банков, увеличивавших ставки на этот раз, делали это на 0,5 п.п. При этом финучреждения также корректировали ставки по вкладам в евро, а доходность депозитов в долларе осталась неизменной.

Идея банк прибавил 0,33% годовых к ставкам по вкладам в год, и именно по ним платит больше всего — 16% годовых. Увеличились и ставки по вкладам на 9 и 6 мес: банк прибавил к ним 0,5 п.п. По полугодовым вкладам банк платит меньше — 15,5% годовых.

На 0,5 п.п. увеличил доходность всех гривневых вкладов Универсал Банк. Самая высокая ставка здесь также по годовым вкладам — 16% годовых, наименьшая — 15,5% годовых — по трехмесячным вкладам. В то же время банк снизил доходность некоторых вкладов в евро. В частности, на 0,1 п.п. были снижены ставки на полгода (до 1% годовых) и на 0,2 п.п. — ставки в евро в год (до 1,4% годовых).

Так же, увеличивая ставки на 0,5 п.п., менял доходность вкладов в гривне и monobank. Наиболее высокая ставка по гривневым вкладам — на 12 мес — выросла до 16% годовых, по трехмесячным вкладам — до 15,5%. В евро банк отнял 0,2 п.п. от доходности вкладов на 9 и 12 мес, впрочем, ставка по ним остается наибольшей в линейке евровкладов банка: 1,2% и 1,4% годовых.

На 0,5 п.п. повысил ставки по вкладам в нацвалюте и Сенс Банк. По полугодовым и годовым вкладам банк платит сейчас 12,25% годовых, по трехмесячным — 12% годовых.

Сбербанк добавил 0,5 п.п. до доходности вкладов в гривне на полгода (до 13% годовых), в то же время оставил неизменными ставки по годовым вкладам.

Приватбанк увеличил депозитные ставки по вкладам в гривне на полгода и 9 мес на 1 п.п. (оба до 10% годовых), доходность годовых вкладов выросла сразу на 3 п.п. (до 13% годовых).

Аккордбанк добавил 0,5 п.п. к ставке по полугодовым вкладам в нацвалюте, 0,8 п.п. — к вкладам на 3 мес и сразу 1,75% п.п. — к годовым вкладам. Самая высокая доходность после изменений во вкладах на 3 мес — 16,55% годовых, самая низкая — у вкладов на год (15,75% годовых).

Восток Банк на 1 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 мес, ставки по которым выросли до 14% годовых. На 0,5 п.п. выросли вклады на год, до 13% годовых. Банк также прибавил 0,5 п.п. к доходности полугодовых вкладов в евро и 0,9 п.п. — к вкладам на 3 мес. По обоим вкладам банк сейчас платит 1% годовых.

Два банка не меняли ставки в гривне и долларе, но корректировали доходность вкладов в евро.

Так, на 0,2 п.п. уменьшил доходность вкладов в этой валюте на 3 и 6 мес Кредит Днепр Банк. Доходность этих вкладов после изменений достигла 0,2% годовых.

Доходность этих срочных вкладов сейчас составляет 0,2% годовых и в УкрСиббанке, который отминусовал 0,1 п.п. от вкладов на 3 и 6 мес.

Как выросли ставки в начале апреля

За первую неделю апреля средние ставки крупных банков в нацвалюте продолжают расти. В частности, доходность вкладов на 3 мес доросла до 12,98% годовых, полугодовых — до 13,57%, вкладов на 9 мес составила 13,69% годовых, а по вкладам в год банки готовы платить 13,3% годовых.

Если посмотреть по группам, то наибольшие проценты платят крупные украинские частные финучреждения.

Группы банков

3 мес

6 мес

9 мес

12 мес

с государственной долей

9,45%

11,54%

11,33%

12,2%

иностранных банковских групп

10,47%

11,14%

9,75%

10%

с частным капиталом

14,93%

15,26%

15,19%

14,99%

Самые высокие ставки они предлагают на сроки от 3 до 6 месяцев. Банкиры уже не раз подтверждали нам, что вклады на эти сроки остаются самыми популярными и этот тренд вряд ли изменится в ближайшее время. Поэтому банки прибегают к маркетингу, чтобы привлечь средства новых клиентов на эти срочные вклады.

В частности, один из таких депозитов предлагает Банк Львов. Речь идет о депозите «Знакомство» на 3 мес в нацвалюте, по которому банк платит 17% годовых. Основной фокус этого вклада — мгновенная выплата процентов авансом — вся сумма дохода выплачивается в начале срока депозита.

Для вклада в 100 000 грн начисленные проценты составят 4285 грн, после налогообложения 23% - 3300 грн. «Благодаря авансовой выплате вложенные проценты можно сразу использовать, а не ждать их постепенного начисления», — объясняют в банке.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 16,00% 0,33% 15,75% 0,50% 15,50% 0,50% - - - -
МТБ Банк 16,00% - 15,90% - 15,80% - 15,50% - - -
Универсал Банк 16,00% 0,50% - - 15,70% 0,50% 15,50% 0,50% - -
monobank 16,00% 0,50% 15,90% 0,50% 15,70% 0,50% 15,50% 0,50% - -
Радабанк * 16,00% - 16,00% - 17,50% - 17,00% - - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
Аккордбанк 15,75% 1,75% - - 16,00% 0,50% 16,55% 0,80% 5,00% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КоминБанк* 15,25% - 15,00% - 15,00% - 14,00% - - -
Таскомбанк 15,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 15,10% - 14,20% - 14,20% - 6,00% -
Восток Банк 13,00% 0,50% - - 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
Приватбанк 13,00% 3,00% 10,00% 1,00% 10,00% 1,00% 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 15,00% - 14,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% 0,50% - - 12,25% 0,50% 12,00% 0,50% 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,50% - 14,00% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 13,00% 0,50% - - - -
Укрэксимбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% - 12,05% - - -
Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

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Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,30% - 0,85% - 0,85% - 0,20% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 1,00% 0,90% - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,75% - 0,75% - 0,60% - 0,70% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,50% - 1,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Универсал Банк 1,40% 0,20% - - 1,00% 0,10% 0,10% - - -
monobank 1,40% 0,20% 1,20% 0,20% 1,10% - 0,10% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - 0,55% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 1,00% 0,50% 1,00% 0,90% - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
ПУМБ 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,50% - 0,50% - 0,40% - 0,40% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% 0,10% 0,20% 0,10% - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
9 апреля 2025, 15:17
#
Монобанк прям вирішив наверстати упущене за часи ковіду та війни?
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