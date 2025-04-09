За последние две недели еще 8 крупных банков увеличили доходность гривневых вкладов. Сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем более 2 млрд грн, расскажем в свежем обзоре «Минфина».
Крупные банки продолжают повышение доходности вкладов: где платят больше
Как банки меняли ставки
Основная масса банков, увеличивавших ставки на этот раз, делали это на 0,5 п.п. При этом финучреждения также корректировали ставки по вкладам в евро, а доходность депозитов в долларе осталась неизменной.
Идея банк прибавил 0,33% годовых к ставкам по вкладам в год, и именно по ним платит больше всего — 16% годовых. Увеличились и ставки по вкладам на 9 и 6 мес: банк прибавил к ним 0,5 п.п. По полугодовым вкладам банк платит меньше — 15,5% годовых.
На 0,5 п.п. увеличил доходность всех гривневых вкладов Универсал Банк. Самая высокая ставка здесь также по годовым вкладам — 16% годовых, наименьшая — 15,5% годовых — по трехмесячным вкладам. В то же время банк снизил доходность некоторых вкладов в евро. В частности, на 0,1 п.п. были снижены ставки на полгода (до 1% годовых) и на 0,2 п.п. — ставки в евро в год (до 1,4% годовых).
Так же, увеличивая ставки на 0,5 п.п., менял доходность вкладов в гривне и monobank. Наиболее высокая ставка по гривневым вкладам — на 12 мес — выросла до 16% годовых, по трехмесячным вкладам — до 15,5%. В евро банк отнял 0,2 п.п. от доходности вкладов на 9 и 12 мес, впрочем, ставка по ним остается наибольшей в линейке евровкладов банка: 1,2% и 1,4% годовых.
На 0,5 п.п. повысил ставки по вкладам в нацвалюте и Сенс Банк. По полугодовым и годовым вкладам банк платит сейчас 12,25% годовых, по трехмесячным — 12% годовых.
Сбербанк добавил 0,5 п.п. до доходности вкладов в гривне на полгода (до 13% годовых), в то же время оставил неизменными ставки по годовым вкладам.
Приватбанк увеличил депозитные ставки по вкладам в гривне на полгода и 9 мес на 1 п.п. (оба до 10% годовых), доходность годовых вкладов выросла сразу на 3 п.п. (до 13% годовых).
Аккордбанк добавил 0,5 п.п. к ставке по полугодовым вкладам в нацвалюте, 0,8 п.п. — к вкладам на 3 мес и сразу 1,75% п.п. — к годовым вкладам. Самая высокая доходность после изменений во вкладах на 3 мес — 16,55% годовых, самая низкая — у вкладов на год (15,75% годовых).
Восток Банк на 1 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 мес, ставки по которым выросли до 14% годовых. На 0,5 п.п. выросли вклады на год, до 13% годовых. Банк также прибавил 0,5 п.п. к доходности полугодовых вкладов в евро и 0,9 п.п. — к вкладам на 3 мес. По обоим вкладам банк сейчас платит 1% годовых.
Два банка не меняли ставки в гривне и долларе, но корректировали доходность вкладов в евро.
Так, на 0,2 п.п. уменьшил доходность вкладов в этой валюте на 3 и 6 мес Кредит Днепр Банк. Доходность этих вкладов после изменений достигла 0,2% годовых.
Доходность этих срочных вкладов сейчас составляет 0,2% годовых и в УкрСиббанке, который отминусовал 0,1 п.п. от вкладов на 3 и 6 мес.
Как выросли ставки в начале апреля
За первую неделю апреля средние ставки крупных банков в нацвалюте продолжают расти. В частности, доходность вкладов на 3 мес доросла до 12,98% годовых, полугодовых — до 13,57%, вкладов на 9 мес составила 13,69% годовых, а по вкладам в год банки готовы платить 13,3% годовых.
Если посмотреть по группам, то наибольшие проценты платят крупные украинские частные финучреждения.
|
Группы банков
|
3 мес
|
6 мес
|
9 мес
|
12 мес
|
с государственной долей
|
9,45%
|
11,54%
|
11,33%
|
12,2%
|
иностранных банковских групп
|
10,47%
|
11,14%
|
9,75%
|
10%
|
с частным капиталом
|
14,93%
|
15,26%
|
15,19%
|
14,99%
Самые высокие ставки они предлагают на сроки от 3 до 6 месяцев. Банкиры уже не раз подтверждали нам, что вклады на эти сроки остаются самыми популярными и этот тренд вряд ли изменится в ближайшее время. Поэтому банки прибегают к маркетингу, чтобы привлечь средства новых клиентов на эти срочные вклады.
В частности, один из таких депозитов предлагает Банк Львов. Речь идет о депозите «Знакомство» на 3 мес в нацвалюте, по которому банк платит 17% годовых. Основной фокус этого вклада — мгновенная выплата процентов авансом — вся сумма дохода выплачивается в начале срока депозита.
Для вклада в 100 000 грн начисленные проценты составят 4285 грн, после налогообложения 23% - 3300 грн. «Благодаря авансовой выплате вложенные проценты можно сразу использовать, а не ждать их постепенного начисления», — объясняют в банке.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|16,00%
|0,33%
|15,75%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,80%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|15,70%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|monobank
|16,00%
|0,50%
|15,90%
|0,50%
|15,70%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|Радабанк *
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|15,75%
|1,75%
|-
|-
|16,00%
|0,50%
|16,55%
|0,80%
|5,00%
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,10%
|-
|14,20%
|-
|14,20%
|-
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,00%
|0,50%
|-
|-
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|3,00%
|10,00%
|1,00%
|10,00%
|1,00%
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|0,50%
|-
|-
|12,25%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|13,00%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|11,75%
|-
|11,75%
|-
|11,20%
|-
|12,05%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2024
Доллар США
Программа БОНУС к депозитам
Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:
Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.
Выберите банк и получите бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,30%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,20%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|0,90%
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,40%
|0,20%
|-
|-
|1,00%
|0,10%
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,40%
|0,20%
|1,20%
|0,20%
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|0,50%
|1,00%
|0,90%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|0,20%
|0,20%
|0,20%
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|0,10%
|0,20%
|0,10%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
Комментарии - 1