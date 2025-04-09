Крупные банки продолжают повышение доходности вкладов: где платят больше

За последние две недели еще 8 крупных банков увеличили доходность гривневых вкладов. Сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем более 2 млрд грн, расскажем в свежем обзоре «Минфина».

Как банки меняли ставки

Основная масса банков, увеличивавших ставки на этот раз, делали это на 0,5 п.п. При этом финучреждения также корректировали ставки по вкладам в евро, а доходность депозитов в долларе осталась неизменной.

Идея банк прибавил 0,33% годовых к ставкам по вкладам в год, и именно по ним платит больше всего — 16% годовых. Увеличились и ставки по вкладам на 9 и 6 мес: банк прибавил к ним 0,5 п.п. По полугодовым вкладам банк платит меньше — 15,5% годовых.

На 0,5 п.п. увеличил доходность всех гривневых вкладов Универсал Банк. Самая высокая ставка здесь также по годовым вкладам — 16% годовых, наименьшая — 15,5% годовых — по трехмесячным вкладам. В то же время банк снизил доходность некоторых вкладов в евро. В частности, на 0,1 п.п. были снижены ставки на полгода (до 1% годовых) и на 0,2 п.п. — ставки в евро в год (до 1,4% годовых).

Так же, увеличивая ставки на 0,5 п.п., менял доходность вкладов в гривне и monobank. Наиболее высокая ставка по гривневым вкладам — на 12 мес — выросла до 16% годовых, по трехмесячным вкладам — до 15,5%. В евро банк отнял 0,2 п.п. от доходности вкладов на 9 и 12 мес, впрочем, ставка по ним остается наибольшей в линейке евровкладов банка: 1,2% и 1,4% годовых.

На 0,5 п.п. повысил ставки по вкладам в нацвалюте и Сенс Банк. По полугодовым и годовым вкладам банк платит сейчас 12,25% годовых, по трехмесячным — 12% годовых.

Сбербанк добавил 0,5 п.п. до доходности вкладов в гривне на полгода (до 13% годовых), в то же время оставил неизменными ставки по годовым вкладам.

Приватбанк увеличил депозитные ставки по вкладам в гривне на полгода и 9 мес на 1 п.п. (оба до 10% годовых), доходность годовых вкладов выросла сразу на 3 п.п. (до 13% годовых).

Аккордбанк добавил 0,5 п.п. к ставке по полугодовым вкладам в нацвалюте, 0,8 п.п. — к вкладам на 3 мес и сразу 1,75% п.п. — к годовым вкладам. Самая высокая доходность после изменений во вкладах на 3 мес — 16,55% годовых, самая низкая — у вкладов на год (15,75% годовых).

Восток Банк на 1 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 мес, ставки по которым выросли до 14% годовых. На 0,5 п.п. выросли вклады на год, до 13% годовых. Банк также прибавил 0,5 п.п. к доходности полугодовых вкладов в евро и 0,9 п.п. — к вкладам на 3 мес. По обоим вкладам банк сейчас платит 1% годовых.

Два банка не меняли ставки в гривне и долларе, но корректировали доходность вкладов в евро.

Так, на 0,2 п.п. уменьшил доходность вкладов в этой валюте на 3 и 6 мес Кредит Днепр Банк. Доходность этих вкладов после изменений достигла 0,2% годовых.

Доходность этих срочных вкладов сейчас составляет 0,2% годовых и в УкрСиббанке, который отминусовал 0,1 п.п. от вкладов на 3 и 6 мес.

Как выросли ставки в начале апреля

За первую неделю апреля средние ставки крупных банков в нацвалюте продолжают расти. В частности, доходность вкладов на 3 мес доросла до 12,98% годовых, полугодовых — до 13,57%, вкладов на 9 мес составила 13,69% годовых, а по вкладам в год банки готовы платить 13,3% годовых.

Если посмотреть по группам, то наибольшие проценты платят крупные украинские частные финучреждения.

Группы банков 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес с государственной долей 9,45% 11,54% 11,33% 12,2% иностранных банковских групп 10,47% 11,14% 9,75% 10% с частным капиталом 14,93% 15,26% 15,19% 14,99%

Самые высокие ставки они предлагают на сроки от 3 до 6 месяцев. Банкиры уже не раз подтверждали нам, что вклады на эти сроки остаются самыми популярными и этот тренд вряд ли изменится в ближайшее время. Поэтому банки прибегают к маркетингу, чтобы привлечь средства новых клиентов на эти срочные вклады.

В частности, один из таких депозитов предлагает Банк Львов. Речь идет о депозите «Знакомство» на 3 мес в нацвалюте, по которому банк платит 17% годовых. Основной фокус этого вклада — мгновенная выплата процентов авансом — вся сумма дохода выплачивается в начале срока депозита.

Для вклада в 100 000 грн начисленные проценты составят 4285 грн, после налогообложения 23% - 3300 грн. «Благодаря авансовой выплате вложенные проценты можно сразу использовать, а не ждать их постепенного начисления», — объясняют в банке.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.03.2025−07.04.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.