Крупные банки снова приостановили пересмотр депозитных ставок для частных клиентов. За последние две недели их откорректировал только один банк. О том, сколько сейчас можно заработать на вкладе в украинском банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн и в каких иностранных банках платят гораздо больше (в том числе и нерезидентам), — в свежем обзоре «Минфина».
5 стран, где заработки на депозитах больше, чем в Украине
За истекшие две недели ставки изменил лишь один крупный банк из пула финучреждений, депозитную политику которых отслеживает «Минфин».
Аккордбанк поднял на 0,8 п.п. доходность гривневых вкладов на 12 месяцев и теперь платит по ним 16,55% годовых. Столько же теперь тут можно заработать на депозите в нацвалюте на 6 месяцев (банк добавил к ставке по этому виду вклада 0,55 п.п).
Однако в последнее время украинцы больше интересуются валютными вкладами. Свежей статистики за апрель еще нет. Но, по итогам марта, подсчеты НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) фиксировали сокращение вложения граждан в нацвалюте и прирост в СКВ. Так, по данным ФГВФЛ, за март гривневые вложения физлиц в банка «похудели» на 4 млрд грн, а валютные — наоборот, приросли на 6,6 млрд грн в эквиваленте.
И это при том, что украинские банки предлагают очень скромные ставки по валютным вкладам, которые не будут сильно меняться и в мае. По прогнозам наших экспертов, ставки по валютным депозитам и вкладам в мае останутся на уровне от 0,1% до максимум 2,6% годовых в евро и от 0,1% до 3,2% годовых в долларе. Проблема в том, что из-за валютных ограничений у наших финансистов осталось очень немного возможностей зарабатывать на валюте. Доходность же гривневых вкладов уже даже не перекрывает инфляцию.
При этом есть страны с более стабильным курсом и невысокой инфляцией, которые позволяют заработать больше на депозите в местной валюте, или дают неплохую доходность по вкладам в СКВ. О них расскажем более подробно.
Где можно заработать больше на депозите
Грузия
Грузинские банки установили интересные ставки по депозитам в местной валюте. Здесь также можно размещать на депозит доллар, евро, британский фунт и даже дирхам ОАЭ, но доходность по ним не очень интересная.
Так, на долларовом депозите TBC Bank частный клиент может заработать максимум 1,7% годовых, на вкладе в евро — 0,55%, в фунте — 2% годовых. Мелкие банки платят больше. Например, местный Silk предлагает максимальную ставку по долларовым депозитам 2,8% годовых.
А вот депозит в местной валюте, грузинском лари (GEL), может принести гораздо больше. Скажем, в том же TBC Bank — до 11% годовых.
При этом годовая инфляция в Грузии по состоянию на апрель составила 3,4%. По итогам прошлого года, лари девальвировал к доллару на 4,75%, но с начала 2025 года укрепился к нему на 2,46%.
Ведущие банки Грузии — TBC Bank и Bank of Georgia — котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Грузия продолжает привлекать иностранных граждан своими простыми правилами и минимальными требованиями для открытия банковского счета. Процесс открытия банковского счета в Грузии для иностранцев состоит из нескольких шагов:
Выбор банка. На данный момент наибольшей популярностью среди нерезидентов пользуются два крупнейших банка Грузии: Bank of Georgia и TBC Bank.
Подача заявки. Необходимо лично посетить отделение выбранного банка. Если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами доверенного лица и провести процедуру дистанционно. Для открытия личного счета потребуются: паспорт, заполненная анкета KYC (предоставляется банком), подтверждение источника дохода (например, выписки из других банков), грузинская сим-карта для получения SMS-уведомлений.
Проверка банком. После подачи документов банк проведет необходимые проверки, которые обычно занимают от нескольких часов до 1−2 рабочих дней.
Получение доступа к счету. Как только заявка одобрена, клиент получает: номер банковского счета, платежную карту (если заказывали), доступ к онлайн-банкингу и мобильному приложению.
Армения
Как и Грузия, Армения предлагает высокие процентные ставки по депозитам в местной валюте — армянском драме (AMD). Драм имеет хорошие фундаментальные показатели: за 2024 год он девальвировал к доллару всего на 0,81%. По состоянию на март годовая инфляция в стране составила 3,3%.
Открыть счет для нерезидента здесь также довольно просто, а процедура примерно такая же, как и в грузинских банках. Правда, большинство финучреждений не настолько технологичные, как наши украинские. Исключение — Ameriabank и Evocabank.
На депозите в местной валюте в Ameriabank можно заработать до 9,8% годовых, хотя существует предложение в размере 10,75% годовых за тот же период, если депозит управляется через систему EvocaONLINE .
Азербайджан
Азербайджан приветствует открытие счетов иностранцами, поэтому процедура открытия счета тут также довольна простая. Одними из крупнейших и самых простых в работе являются Международный банк Азербайджана и AccessBank.
AccessBank в настоящее время предлагает доходность до 11,5% годовых в местной валюте — азербайджанском манате (AZN). Несколько лет назад манат пережил сильное падение по отношению к доллару США, как и грузинский лари. Однако исторически он был менее волатильным.
За последний год курс азербайджанского маната к доллару США демонстрировал высокую стабильность, с незначительными колебаниями в течение последнего года. Например, минимальный курс доллара в 2024 году здесь фиксировался на уровне 1,7000 AZN/USD, максимальный — 1,7054 AZN/USD.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане, по итогам I квартала 2025 года, составила 5,6%.
Камбоджа
У Камбоджи небольшой внутренний рынок, но сейчас она получает огромные инвестиции из Китая. Благодаря им, например, в пляжном городе Сиануквиль цены на жилье выросли в два раза всего за один год.
Однако немногие знают, что в Камбодже также наблюдается приток капитала в банки. В последнее время на местный рынок зашли малазийские RHB, CIMB и Public Bank и китайский Bank of China. Есть также несколько хороших местных банков, многие из которых предлагают отличные процентные ставки.
Высоким спросом тут пользуются депозиты не только в долларах, но и местном камбоджийском риеле (KHR). Риель колебался чуть выше 4000 за доллар в течение последнего десятилетия.
Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь в Камбодже, — это бюрократия. Большинство банков хотят, чтобы у вас была как минимум бизнес-виза.
Ставки по депозитам очень привлекательные. Например, канадский банк ABA Bank в Камбодже предлагает процентную ставку 4,25% по годовым депозитам в долларах США, если проценты выплачиваются в конце срока. Если решите внести депозит в камбоджийских риелях, процентная ставка увеличится до 5,75% на тех же условиях. Такая разница в ставках предлагает умеренную премию за выбор местной валюты, что может быть привлекательным вариантом, учитывая относительную стабильность риеля.
Микрофинансовые организации в регионе, такие как корейский Woori Bank, как правило, предлагают ставки еще выше. По состоянию на последнее обновление Woori Bank предлагал 7,25% по депозитам в долларах США. Хотя и риски тут выше, поэтому к выбору микрофинансовой организации нужно относиться очень осторожно.
Монголия
Монголию традиционно рекомендуют, в качестве страны для открытия депозита, есть множество сайтов, посвящённых офшорным инвестициям.
Счет нерезиденту тут можно открыть, например, в Khan Bank и Golomt Bank. На депозите в монгольских тугриках (MNT) в этих банках можно заработать до 12,8% годовых. А вот заработки на депозитах в долларе и евро символические.
Страна остается хотя и интересным, но экзотическим вариантом размещения депозита.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,55%
|0,80%
|-
|-
|16,55%
|0,55%
|16,55%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,05%
|-
|14,30%
|-
|14,30%
|-
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|11,75%
|-
|11,75%
|-
|11,20%
|-
|12,05%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2025−05.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,45%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,20%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2025−05.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,40%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,40%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2025−05.05.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
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