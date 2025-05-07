5 стран, где заработки на депозитах больше, чем в Украине

Крупные банки снова приостановили пересмотр депозитных ставок для частных клиентов. За последние две недели их откорректировал только один банк. О том, сколько сейчас можно заработать на вкладе в украинском банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн и в каких иностранных банках платят гораздо больше (в том числе и нерезидентам), — в свежем обзоре «Минфина».

За истекшие две недели ставки изменил лишь один крупный банк из пула финучреждений, депозитную политику которых отслеживает «Минфин».

Аккордбанк поднял на 0,8 п.п. доходность гривневых вкладов на 12 месяцев и теперь платит по ним 16,55% годовых. Столько же теперь тут можно заработать на депозите в нацвалюте на 6 месяцев (банк добавил к ставке по этому виду вклада 0,55 п.п).

Однако в последнее время украинцы больше интересуются валютными вкладами. Свежей статистики за апрель еще нет. Но, по итогам марта, подсчеты НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) фиксировали сокращение вложения граждан в нацвалюте и прирост в СКВ. Так, по данным ФГВФЛ, за март гривневые вложения физлиц в банка «похудели» на 4 млрд грн, а валютные — наоборот, приросли на 6,6 млрд грн в эквиваленте.

И это при том, что украинские банки предлагают очень скромные ставки по валютным вкладам, которые не будут сильно меняться и в мае. По прогнозам наших экспертов, ставки по валютным депозитам и вкладам в мае останутся на уровне от 0,1% до максимум 2,6% годовых в евро и от 0,1% до 3,2% годовых в долларе. Проблема в том, что из-за валютных ограничений у наших финансистов осталось очень немного возможностей зарабатывать на валюте. Доходность же гривневых вкладов уже даже не перекрывает инфляцию.

При этом есть страны с более стабильным курсом и невысокой инфляцией, которые позволяют заработать больше на депозите в местной валюте, или дают неплохую доходность по вкладам в СКВ. О них расскажем более подробно.

Где можно заработать больше на депозите

Грузия

Грузинские банки установили интересные ставки по депозитам в местной валюте. Здесь также можно размещать на депозит доллар, евро, британский фунт и даже дирхам ОАЭ, но доходность по ним не очень интересная.

Так, на долларовом депозите TBC Bank частный клиент может заработать максимум 1,7% годовых, на вкладе в евро — 0,55%, в фунте — 2% годовых. Мелкие банки платят больше. Например, местный Silk предлагает максимальную ставку по долларовым депозитам 2,8% годовых.

А вот депозит в местной валюте, грузинском лари (GEL), может принести гораздо больше. Скажем, в том же TBC Bank — до 11% годовых.

При этом годовая инфляция в Грузии по состоянию на апрель составила 3,4%. По итогам прошлого года, лари девальвировал к доллару на 4,75%, но с начала 2025 года укрепился к нему на 2,46%.

Ведущие банки Грузии — TBC Bank и Bank of Georgia — котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Грузия продолжает привлекать иностранных граждан своими простыми правилами и минимальными требованиями для открытия банковского счета. Процесс открытия банковского счета в Грузии для иностранцев состоит из нескольких шагов:

Выбор банка. На данный момент наибольшей популярностью среди нерезидентов пользуются два крупнейших банка Грузии: Bank of Georgia и TBC Bank.

Подача заявки. Необходимо лично посетить отделение выбранного банка. Если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами доверенного лица и провести процедуру дистанционно. Для открытия личного счета потребуются: паспорт, заполненная анкета KYC (предоставляется банком), подтверждение источника дохода (например, выписки из других банков), грузинская сим-карта для получения SMS-уведомлений.

Проверка банком. После подачи документов банк проведет необходимые проверки, которые обычно занимают от нескольких часов до 1−2 рабочих дней.

Получение доступа к счету. Как только заявка одобрена, клиент получает: номер банковского счета, платежную карту (если заказывали), доступ к онлайн-банкингу и мобильному приложению.

Армения

Как и Грузия, Армения предлагает высокие процентные ставки по депозитам в местной валюте — армянском драме (AMD). Драм имеет хорошие фундаментальные показатели: за 2024 год он девальвировал к доллару всего на 0,81%. По состоянию на март годовая инфляция в стране составила 3,3%.

Открыть счет для нерезидента здесь также довольно просто, а процедура примерно такая же, как и в грузинских банках. Правда, большинство финучреждений не настолько технологичные, как наши украинские. Исключение — Ameriabank и Evocabank.

На депозите в местной валюте в Ameriabank можно заработать до 9,8% годовых, хотя существует предложение в размере 10,75% годовых за тот же период, если депозит управляется через систему EvocaONLINE .

Азербайджан

Азербайджан приветствует открытие счетов иностранцами, поэтому процедура открытия счета тут также довольна простая. Одними из крупнейших и самых простых в работе являются Международный банк Азербайджана и AccessBank.

AccessBank в настоящее время предлагает доходность до 11,5% годовых в местной валюте — азербайджанском манате (AZN). Несколько лет назад манат пережил сильное падение по отношению к доллару США, как и грузинский лари. Однако исторически он был менее волатильным.

За последний год курс азербайджанского маната к доллару США демонстрировал высокую стабильность, с незначительными колебаниями в течение последнего года. Например, минимальный курс доллара в 2024 году здесь фиксировался на уровне 1,7000 AZN/USD, максимальный — 1,7054 AZN/USD.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане, по итогам I квартала 2025 года, составила 5,6%.

Камбоджа

У Камбоджи небольшой внутренний рынок, но сейчас она получает огромные инвестиции из Китая. Благодаря им, например, в пляжном городе Сиануквиль цены на жилье выросли в два раза всего за один год.

Однако немногие знают, что в Камбодже также наблюдается приток капитала в банки. В последнее время на местный рынок зашли малазийские RHB, CIMB и Public Bank и китайский Bank of China. Есть также несколько хороших местных банков, многие из которых предлагают отличные процентные ставки.

Высоким спросом тут пользуются депозиты не только в долларах, но и местном камбоджийском риеле (KHR). Риель колебался чуть выше 4000 за доллар в течение последнего десятилетия.

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь в Камбодже, — это бюрократия. Большинство банков хотят, чтобы у вас была как минимум бизнес-виза.

Ставки по депозитам очень привлекательные. Например, канадский банк ABA Bank в Камбодже предлагает процентную ставку 4,25% по годовым депозитам в долларах США, если проценты выплачиваются в конце срока. Если решите внести депозит в камбоджийских риелях, процентная ставка увеличится до 5,75% на тех же условиях. Такая разница в ставках предлагает умеренную премию за выбор местной валюты, что может быть привлекательным вариантом, учитывая относительную стабильность риеля.

Микрофинансовые организации в регионе, такие как корейский Woori Bank, как правило, предлагают ставки еще выше. По состоянию на последнее обновление Woori Bank предлагал 7,25% по депозитам в долларах США. Хотя и риски тут выше, поэтому к выбору микрофинансовой организации нужно относиться очень осторожно.

Монголия

Монголию традиционно рекомендуют, в качестве страны для открытия депозита, есть множество сайтов, посвящённых офшорным инвестициям.

Счет нерезиденту тут можно открыть, например, в Khan Bank и Golomt Bank. На депозите в монгольских тугриках (MNT) в этих банках можно заработать до 12,8% годовых. А вот заработки на депозитах в долларе и евро символические.

Страна остается хотя и интересным, но экзотическим вариантом размещения депозита.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2025−05.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2025−05.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2025−05.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.