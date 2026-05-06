За последние две недели несколько банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрели свои предложения для частных клиентов. Ставки двигались в разных направлениях. Сколько сегодня можно заработать на вкладе в крупном банке, и какое средство сохранения выбрать для валютных сбережений, рассказываем в свежем депозитном обзоре от «Минфина».
Валютный депозит vs банковская ячейка: все «за» и «против» этих вариантов сохранения СКВ
На минувшей неделе НБУ дал очередной сигнал для депозитного рынка. Регулятор не стал делать резких шагов и снова повышать стоимость денег: ключевая ставка сохранена на текущем уровне 15% годовых. Хотя в Нацбанке и отметили, что «в случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляционного давления».
Пока же толчка для активного повышения доходности гривневых депозитов нет, и банки будут определять свою депозитную политику, исходя из собственных потребностей и уровня ставок, которые уже предлагаются на рынке.
Как изменили ставки по депозитам за последние две недели крупные банки
Кредит Днепр Банк повысил доходность всей своей линейки депозитов в гривне сразу на 1 п.п. Теперь его частные клиенты смогут заработать на вкладе на 1 год 14,5% годовых, на 6 и 3 месяца — 16,5% годовых.
ВСТ Банк порезал ставки по депозитам в нацвалюте на 6 и 3 месяца на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 14,25% годовых.
Клиринговый Дом увеличил заработки своих частных клиентов на депозитах в гривне на 0,5 п.п. Доходность вкладов на 9 месяцев теперь составляет 14% годовых, на 6 месяцев — 15,8% годовых, на 3 месяца — 16% годовых.
2 варианта сохранения валютных сбережений
В конце апреля свое слово по процентным ставкам сказали Федрезерв США и ЕЦБ. Оба регулятора также оставили свои ставки без изменений. И даже если бы они начали расти, на доходности вкладов в долларе и евро в украинских банках это вряд ли бы сказалось. Финансисты говорят, что у них довольно ограниченные возможности зарабатывать на СКВ, поэтому в привлечении дополнительных объемов долларов и евро они не заинтересованы.
Следовательно, депозиты в СКВ уже давно превратились в способ сохранения сбережений, а не заработок на них. «Ставки по вкладам в валюте уже долгое время остаются на минимальных уровнях — в диапазоне 0,5−1,5% в долларах и 0,25−1% в евро. Это даже не покрывает базовую инфляцию в этих валютах. В итоге депозит все чаще выполняет только одну функцию — сохранность средств», — объяснил Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».
«Минфин» сравнил эти два традиционных варианта сохранения валютных сбережений — валютный депозит и банковскую ячейку. Вот что у нас получилось:
Доходность vs расходы
Размещение валюты в сейфе требует затрат. По словам Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, ориентировочная стоимость аренды, в зависимости от размера ячейки и банка, составляет от 10 грн до 30 грн в сутки. То есть за год расходы составят не менее 3 650 грн. Плюс, за время хранения деньги обесцениваются из-за инфляции в США и Европе.
Размещение валюты на депозите приносит условный доход. «Например, учитывая уплату налогов, человек получит от 0,3−0,4% годовых в евро (ожидаемая инфляция в ЕС в 2026 году — около 2%), и около 0,6−0,8% в долларах (ожидаемая инфляция в США в 2026 году, по разным оценкам, может составить от 3% до 4,2%)», — подсчитал для «Минфина» Дмитрий Замотаев. Кроме того, деньги, размещенные на депозите, могут использоваться, как залог по другим операциям.
Безопасность и надежность
Валютные депозиты, вне зависимости от размера и банка, где они размещены, остаются полностью защищенными. «Деньги учитываются на балансе банка и защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц», — уточняет Сергей Новошицкий. Во время войны государство гарантирует возврат 100% вкладов физлиц и частных предпринимателей в случае банкротства банка.
Сохранение валюты в ячейке также безопасно: для этого банки используют новые высокотехнологичные системы. Тем не менее, в случае ограбления деньги будут потеряны навсегда. Например, еще в 2011 году НБУ предупреждал банки о схемах ограблений банковских ячеек, с помощью которых были украдены деньги клиентов нескольких банков в Киеве: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк.
Имели место ограбления уже и во время войны, и не только оккупантами. К примеру, в начале войны сотрудники СБУ под видом спецоперации ограбили банк и вынесли $6 млн. В случаях ограбления владельцы денег, вероятнее всего, могут с ними попрощаться навсегда. «В отличие от депозита, содержимое ящика не подпадает под гарантии ФГВФЛ. В случае форс-мажоров или спорных ситуаций клиенту более сложно доказать, что именно сохранялось внутри», — говорит Сергей Новошицкий.
Конфиденциальность
Содержимое ячейки неизвестно банку и не отображается в банковских системах. При этом депозит, как и его владелец, остаются видимыми для системы. Это означает, например, что при возврате денег с депозита банк может запросить у владельца подтверждение чистоты их происхождения.
Доступ к деньгам
В этом вопросе у банковской ячейки есть несомненное преимущество. «Ее главное преимущество — контроль и быстрый доступ к деньгам. Клиент может забрать средства в любой момент (согласно режиму работы отделения) и не сталкивается с ограничениями по суммам или условиям досрочного снятия», — комментирует Сергей Новошицкий.
Банковский депозит по этому параметру явно проигрывает. «Досрочный доступ к средствам часто означает потерю процентов, а при значительных суммах вклада актуален вопрос ограничений на снятие наличных», — уточняет Сергей Новошицкий.
В то же время он уточняет, что использование одного или другого варианта зависит от текущих задач клиента.
«В условиях военного положения важна возможность сохранения активов и доступа к средствам в случае срочной потребности в релокации в другой регион или за границу. В этом случае доступ к имуществу в банковской ячейке ограничен режимом работы отделения и физическим доступом к отделению. В то же время деньги после окончания депозита доступны для клиента из любой точки мира — он может тратить их с помощью валютной карты, снимать наличные в банкомате, перечислить родственнику или конвертировать в гривну с помощью мобильного приложения.
Таким образом, депозит лучше отвечает задаче сохранения средств в финансовой системе и их доступности с любой точки мира, тогда как ячейка — задаче физического контроля над активом", — разъясняет Сергей Новошицкий.
Новый вариант размещения валютных сбережений
Среди вариантов сохранить валюту и получить более высокую, чем на депозите, доходность Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» назвал комбинацию валютного СВОПа с гривневым депозитом, которая доступна для инвесторов со значительным объемом средств. Он рассказал об основных аспектах этого механизма.
Механика выглядит следующим образом: клиент с помощью банка временно обменивает валюту на гривну по текущему курсу и одновременно фиксирует обратный обменный курс в будущем. Полученную гривну размещает на депозит под более высокую ставку.
В итоге:
• клиент сохраняет свою валютную позицию (поскольку курс обратного обмена зафиксирован);
• избегает валютного риска, который возникает при классической конвертации;
• получает эффективную доходность по операции в 1,5 раза выше, чем при классическом депозите в валюте (от 2,25% в долларах, против 1,5% при классическом депозите).
Все условия сделки известны и зафиксированы заранее, поэтому позволяют инвестору избежать валютных рисков и получить прогнозируемую доходность, которая покрывает базовую инфляцию.
💥Где найти депозит с бонусом?
Каталог «Минфина» поможет выбрать самый выгодный вариант и получить дополнительный бонус к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|16,20%
|-
|16,15%
|-
|16,60%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|1,00%
|-
|-
|16,50%
|1,00%
|16,50%
|1,00%
|-
|-
|ВСТ Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,25%
|0,50%
|14,25%
|0,50%
|-
|-
|Пивденный
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|3,00%
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|10,60%
|-
|16,00%
|-
|14,55%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|14,00%
|0,50%
|15,80%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.04.2026−04.05.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2026
Доллар США
🎁БОНУС к депозитам — это реально!
Оформляйте вклад через «Минфин» в Глобус или Кредитвест Банк и получайте дополнительную выгоду.
Узнайте, сколько можно заработать прямо сейчас!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|ВСТ Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.04.2026−04.05.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,50%
|-
|1,35%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|ВСТ Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.04.2026−04.05.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
Комментарии