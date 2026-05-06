6 мая 2026, 15:14

Валютный депозит vs банковская ячейка: все «за» и «против» этих вариантов сохранения СКВ

За последние две недели несколько банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрели свои предложения для частных клиентов. Ставки двигались в разных направлениях. Сколько сегодня можно заработать на вкладе в крупном банке, и какое средство сохранения выбрать для валютных сбережений, рассказываем в свежем депозитном обзоре от «Минфина».

Депозитний огляд Где найти депозит с бонусом?

На минувшей неделе НБУ дал очередной сигнал для депозитного рынка. Регулятор не стал делать резких шагов и снова повышать стоимость денег: ключевая ставка сохранена на текущем уровне 15% годовых. Хотя в Нацбанке и отметили, что «в случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляционного давления».

Пока же толчка для активного повышения доходности гривневых депозитов нет, и банки будут определять свою депозитную политику, исходя из собственных потребностей и уровня ставок, которые уже предлагаются на рынке.

Как изменили ставки по депозитам за последние две недели крупные банки

Кредит Днепр Банк повысил доходность всей своей линейки депозитов в гривне сразу на 1 п.п. Теперь его частные клиенты смогут заработать на вкладе на 1 год 14,5% годовых, на 6 и 3 месяца — 16,5% годовых.

ВСТ Банк порезал ставки по депозитам в нацвалюте на 6 и 3 месяца на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 14,25% годовых.

Клиринговый Дом увеличил заработки своих частных клиентов на депозитах в гривне на 0,5 п.п. Доходность вкладов на 9 месяцев теперь составляет 14% годовых, на 6 месяцев — 15,8% годовых, на 3 месяца — 16% годовых.

2 варианта сохранения валютных сбережений

В конце апреля свое слово по процентным ставкам сказали Федрезерв США и ЕЦБ. Оба регулятора также оставили свои ставки без изменений. И даже если бы они начали расти, на доходности вкладов в долларе и евро в украинских банках это вряд ли бы сказалось. Финансисты говорят, что у них довольно ограниченные возможности зарабатывать на СКВ, поэтому в привлечении дополнительных объемов долларов и евро они не заинтересованы.

Следовательно, депозиты в СКВ уже давно превратились в способ сохранения сбережений, а не заработок на них. «Ставки по вкладам в валюте уже долгое время остаются на минимальных уровнях — в диапазоне 0,5−1,5% в долларах и 0,25−1% в евро. Это даже не покрывает базовую инфляцию в этих валютах. В итоге депозит все чаще выполняет только одну функцию — сохранность средств», — объяснил Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

«Минфин» сравнил эти два традиционных варианта сохранения валютных сбережений — валютный депозит и банковскую ячейку. Вот что у нас получилось:

Доходность vs расходы

Размещение валюты в сейфе требует затрат. По словам Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, ориентировочная стоимость аренды, в зависимости от размера ячейки и банка, составляет от 10 грн до 30 грн в сутки. То есть за год расходы составят не менее 3 650 грн. Плюс, за время хранения деньги обесцениваются из-за инфляции в США и Европе.

Размещение валюты на депозите приносит условный доход. «Например, учитывая уплату налогов, человек получит от 0,3−0,4% годовых в евро (ожидаемая инфляция в ЕС в 2026 году — около 2%), и около 0,6−0,8% в долларах (ожидаемая инфляция в США в 2026 году, по разным оценкам, может составить от 3% до 4,2%)», — подсчитал для «Минфина» Дмитрий Замотаев. Кроме того, деньги, размещенные на депозите, могут использоваться, как залог по другим операциям.

Безопасность и надежность

Валютные депозиты, вне зависимости от размера и банка, где они размещены, остаются полностью защищенными. «Деньги учитываются на балансе банка и защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц», — уточняет Сергей Новошицкий. Во время войны государство гарантирует возврат 100% вкладов физлиц и частных предпринимателей в случае банкротства банка.

Сохранение валюты в ячейке также безопасно: для этого банки используют новые высокотехнологичные системы. Тем не менее, в случае ограбления деньги будут потеряны навсегда. Например, еще в 2011 году НБУ предупреждал банки о схемах ограблений банковских ячеек, с помощью которых были украдены деньги клиентов нескольких банков в Киеве: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк.

Имели место ограбления уже и во время войны, и не только оккупантами. К примеру, в начале войны сотрудники СБУ под видом спецоперации ограбили банк и вынесли $6 млн. В случаях ограбления владельцы денег, вероятнее всего, могут с ними попрощаться навсегда. «В отличие от депозита, содержимое ящика не подпадает под гарантии ФГВФЛ. В случае форс-мажоров или спорных ситуаций клиенту более сложно доказать, что именно сохранялось внутри», — говорит Сергей Новошицкий.

Конфиденциальность

Содержимое ячейки неизвестно банку и не отображается в банковских системах. При этом депозит, как и его владелец, остаются видимыми для системы. Это означает, например, что при возврате денег с депозита банк может запросить у владельца подтверждение чистоты их происхождения.

Доступ к деньгам

В этом вопросе у банковской ячейки есть несомненное преимущество. «Ее главное преимущество — контроль и быстрый доступ к деньгам. Клиент может забрать средства в любой момент (согласно режиму работы отделения) и не сталкивается с ограничениями по суммам или условиям досрочного снятия», — комментирует Сергей Новошицкий.

Банковский депозит по этому параметру явно проигрывает. «Досрочный доступ к средствам часто означает потерю процентов, а при значительных суммах вклада актуален вопрос ограничений на снятие наличных», — уточняет Сергей Новошицкий.

В то же время он уточняет, что использование одного или другого варианта зависит от текущих задач клиента.

«В условиях военного положения важна возможность сохранения активов и доступа к средствам в случае срочной потребности в релокации в другой регион или за границу. В этом случае доступ к имуществу в банковской ячейке ограничен режимом работы отделения и физическим доступом к отделению. В то же время деньги после окончания депозита доступны для клиента из любой точки мира — он может тратить их с помощью валютной карты, снимать наличные в банкомате, перечислить родственнику или конвертировать в гривну с помощью мобильного приложения.

Таким образом, депозит лучше отвечает задаче сохранения средств в финансовой системе и их доступности с любой точки мира, тогда как ячейка — задаче физического контроля над активом", — разъясняет Сергей Новошицкий.

Новый вариант размещения валютных сбережений

Среди вариантов сохранить валюту и получить более высокую, чем на депозите, доходность Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» назвал комбинацию валютного СВОПа с гривневым депозитом, которая доступна для инвесторов со значительным объемом средств. Он рассказал об основных аспектах этого механизма.

Механика выглядит следующим образом: клиент с помощью банка временно обменивает валюту на гривну по текущему курсу и одновременно фиксирует обратный обменный курс в будущем. Полученную гривну размещает на депозит под более высокую ставку.

В итоге:

• клиент сохраняет свою валютную позицию (поскольку курс обратного обмена зафиксирован);

• избегает валютного риска, который возникает при классической конвертации;

• получает эффективную доходность по операции в 1,5 раза выше, чем при классическом депозите в валюте (от 2,25% в долларах, против 1,5% при классическом депозите).

Все условия сделки известны и зафиксированы заранее, поэтому позволяют инвестору избежать валютных рисков и получить прогнозируемую доходность, которая покрывает базовую инфляцию.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 16,75% - 17,00% - 17,25% - 17,00% - - -
Идея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,60% - 16,50% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
А-Банк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 15,00% - 15,00% - 5,50% -
Кредит Днепр Банк 14,50% 1,00% - - 16,50% 1,00% 16,50% 1,00% - -
ВСТ Банк 14,00% - - - 14,25% 0,50% 14,25% 0,50% - -
Пивденный 14,00% - - - 15,00% - 16,00% - 3,00% -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,50% - 6,00% -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,50% - 14,50% - 11,50% - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,00% - - -
КоминБанк* 10,60% - 16,00% - 14,55% - 15,00% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Клиринговый Дом - - 14,00% 0,50% 15,80% 0,50% 16,00% 0,50% - -
Укрсиббанк - - - - 11,00% - 10,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.04.2026−04.05.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2026

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,10% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.04.2026−04.05.2026.

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,50% - 1,35% - 1,25% - 1,00% - - -
Банк Львов* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.04.2026−04.05.2026.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Ирина Рыбницкая
