Чем продление 50% налога для банков рискует обернуться для граждан: объясняют эксперты

Ожидаемый фискальный эффект от принятия законопроекта № 15262, предусматривающего сохранение в 2027 году налога на прибыль банков в размере 50%, составит около 20 млрд грн. В то же время, по оценке Национального банка Украины, изъятие этих средств из банковской системы может означать потерю в будущем 200−300 млрд грн ресурса для кредитования экономики. Об этом говорится в статье Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс».

Чем это грозит украинцам?

Для граждан это может означать риск менее доступного финансирования приобретения жилья, установки солнечных панелей или систем накопления энергии, развития малого семейного бизнеса и других важных расходов, которые украинцы часто финансируют с помощью кредитов.

По словам руководительницы аналитического департамента Диляры Мустафаевой, законопроект № 15262 не стоит рассматривать лишь как дискуссию о доходах финансовых учреждений. По ее словам, прибыль банков является одним из главных источников наращивания их капитала, а от объема капитала напрямую зависит возможность выдавать новые кредиты.

«На первый взгляд, дополнительные 20 млрд грн для бюджета — это понятный и быстрый финансовый результат. Но в банковской системе прибыль поддерживает капитал банков, а значит, их способность кредитовать бизнес, население, энергетические и инвестиционные проекты. Речь идет о выборе между краткосрочным эффектом и возможностями экономики на несколько лет вперед. Ведь дополнительное кредитование — это развитие производства, энергетическая устойчивость, модернизация оборудования, новые рабочие места и официальные доходы граждан», — отметила Мустафаева.

Для рядового заемщика последствия такого решения могут проявиться не в самом налоге, а в доступности кредитов.

Когда у банков меньше возможностей наращивать капитал, они вынуждены более осторожно оценивать новые кредитные программы, объемы финансирования и риски заемщиков. В практическом плане это может означать меньше возможностей для семьи получить кредит на энергооборудование для дома, приобретение жилья или автомобиля, а для малого предпринимателя — более сложный доступ к средствам на оборудование, транспорт, расширение производства или сохранение рабочих мест.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097 о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместительница председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это, в свою очередь, уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала в отношении прибыли за 2024 год. В 2025 году прибыль банков облагалась налогом по ставке 25%.