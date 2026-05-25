Европейский центробанк выступил против стейблкоинов в евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обратился к министрам финансов стран Евросоюза с письмом о рисках стейблкоинов, привязанных к евро . ЕЦБ опасается, что чрезмерная популярность таких токенов и рост их предложения в ЕС может снизить объемы банковского кредитования и усложнить контроль над процентными ставками. Об этом пишет Reuters.

Что предшевствовало

Поводом для предостережения стало предложение Брюссельского экономического аналитического центра Bruegel смягчить требования к эмитентам евро-стейблкоинов и предоставить им доступ к финансированию ЕЦБ.

В Bruegel считают, что такие меры помогут ЕС избавиться от доминирования стейблкоинов, привязанных к доллару. Экономисты Bruegel считают, что более жесткое регулирование стейблкоинов в ЕС по сравнению с США может усилить «цифровую долларизацию».

Почему ЕЦБ против

ЕЦБ резко против предложения. Чиновники объясняют свою позицию тем, что при выпуске стейблкоина деньги инвесторов переводятся на счет эмитента, и это снижает объем стабильных источников финансирования для банков. В крупных масштабах это может ускорить процесс ухода клиентов от традиционных финансовых посредников.

В результате вырастут затраты на привлечение средств, а возможности банков выдавать кредиты сократятся, опасается ЕЦБ.

Представители центральных банков Европы давят на ЕЦБ, призывая ввести правила, которые бы не позволяли держателям стейблкоинов, выпущенных как в ЕС, так и в США, обменивать их на фиатную валюту на территории Еврозоны, пишет агентство Reuters.

В апреле Германия и Италия представили совместный документ, который ужесточает регулирование стейблкоинов в Евросоюзе. Согласно предложению, стейблкоины, выпущенные компаниями из стран вне ЕС, не смогут легально обращаться в Еврозоне, если законодательство их юрисдикции не признано эквивалентным стандартам Евросоюза.

