25 мая 2026, 8:25 Читати українською

Банки будут получать больше данных о карточных платежах: НБУ обновил правила

Национальный банк Украины обновил правила эмиссии и эквайринга платежных инструментов. Изменения касаются, прежде всего, технической передачи информации во время карточных операций и не требуют дополнительных действий от большинства пользователей. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

По его словам, банки и небанковские платежные учреждения должны в течение шести месяцев настроить свои IT-системы так, чтобы в Национальный банк передавалась расширенная информация по отдельным операциям. Речь идет, в частности, о коде транзакции, названии банка, а также признаке того, является ли получателем юридическое или физическое лицо.

Что изменится для пользователей

Для обычных клиентов существенных изменений не произойдет. Пользователям не нужно дополнительно обращаться в банк или перенастраивать карту.

По-прежнему при оплате товаров или услуг покупатель будет видеть только базовую информацию, в частности название получателя платежа. В то же время банк сможет четче различать, осуществляется ли платеж в пользу ФОП или торговца, или на счет физического лица.

По словам Дубаса, это поможет банкам лучше идентифицировать характер операций и снизить риски, когда бизнес-расчеты маскируются под переводы между физическими лицами.

Что будет с волонтерским сбором

Отдельно Дубас обратил внимание на волонтеров. Если человек периодически проводит сборы средств, ему следует зафиксировать это во взаимодействии со своим банком. Это поможет избежать недоразумений при анализе операций финансовым учреждением.

Кого касаются изменения

Новые требования касаются эмитентов и эквайров. Эмитент — это банк или небанковское платежное учреждение, выпускающее платежную карту. Эквайр — учреждение, которое обеспечивает прием оплат торговцами или онлайн-магазинами.

После доработки систем эмитенты и эквайры должны передавать расширенный набор данных по операциям, в частности информацию о банке, типе получателя платежа и коде транзакции.

Постановление НБУ уже вступило в силу. Переходный период для участников рынка составляет шесть месяцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
