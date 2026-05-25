Банки в апреле завезли меньше всего наличной валюты за 8 месяцев: в чем причина

В апреле 2026 года банки ввезли в Украину наличной иностранной валюты на сумму, эквивалентную $735,58 млн. Основную долю импорта традиционно составляли доллары США и евро . Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В чем причина

«Это отражение сезонного снижения спроса на валюту в первую очередь со стороны населения (в прошлом апреле также был минимум ввоза), а также может быть фактором ослабления теневого спроса. Также в марте похитили инкассаторов в Венгрии, и потом долго настраивали новые маршруты, пока в Венгрии на выборах не победил в апреле Мадьяр. То есть могли немного затормозить перевозки», — написал аналитик.

Сколько всего завезли

Всего завезли 735,58 млн долл., из которых 56% составляли наличные доллары, а 43% — евро. Банки также вывезли наличных на 242,8 млн долл.

«В мае активизация ввоза наличной валюты должна возобновиться», — подытожил Шевчишин.