По состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн, что на 40,1 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца. Об этом идет речь в сообщении Фонда гарантирования вкладов.
Украинцы активнее несут деньги в банки: какие показатели зафиксировал ФГВФЛ
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2026:
- вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026);
- вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 г.).
Доля ФОП в структуре вкладчиков
Доля ФОП в структуре вкладчиков на 1 мая 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,2%. Сумма их вкладов составила 189,8 млрд. грн.
Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 1 мая 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Напомним
Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 мая 2026 г. в реестре участников Фонда насчитывалось 59 банков.
