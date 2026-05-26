Крупнейшие банки заключили Меморандум о поддержке ОПК: как будут финансировать

По инициативе Нацбанка крупнейшие банки подписали Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Документ был подписан во время встречи в НБУ 23 банками различных форм собственности, на долю которых приходится более 75% чистых активов банковской системы, говорится в сообщении регулятора.

Что дает Меморандум

Меморандум формирует структурированную практическую рамку с сегментированными моделями участия для различных банков и заемщиков и направлен на расширение финансирования производства оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК).

Подпись банка-участника подтверждает признание приоритетности финансирования сектора ОПК в стратегиях, риск-аппетитах, продуктовых линейках, структуре бизнеса и внутренних процессах.

В рамках Меморандума предусмотрены четыре модели участия банков:

консорциумное или синдицированное финансирование для крупных проектов;

прямое финансирование производителей оружия, боеприпасов и военной техники;

финансирование товаров двойного назначения (dual-use);

финансирование малого и среднего бизнеса в ОПК по открытым контрактам.

Согласно Меморандуму, банки стремятся применять взвешенный и лояльный подход к ценообразованию, чтобы условия финансирования оставались доступными для предприятий ОПК.

Также они стремятся частично отказаться от «твердого залога», допуская в качестве обеспечения по кредитам залог предмета финансирования или товаров в обороте, имущественных прав на дебиторскую задолженность, гарантии государства / международных финансовых организаций / экспортно-кредитных агентств, страхование, поручительство владельца или связанной компании.

В то же время Меморандум содержит ожидания относительно действий государственных органов, предприятий и учреждений, в частности Национального банка, Министерства обороны Украины, Министерства финансов Украины, Агентства оборонных закупок, ЧАО «Экспортно-кредитное агентство», Национального учреждения развития и других.

Выполнение этих шагов будет способствовать более быстрому масштабированию финансирования банков для ОПК.