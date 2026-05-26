Крупнейшие банки заключили Меморандум о поддержке ОПК: как будут финансировать

По инициативе Нацбанка крупнейшие банки подписали Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Документ был подписан во время встречи в НБУ 23 банками различных форм собственности, на долю которых приходится более 75% чистых активов банковской системы, говорится в сообщении регулятора.

Что дает Меморандум

Меморандум формирует структурированную практическую рамку с сегментированными моделями участия для различных банков и заемщиков и направлен на расширение финансирования производства оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК).

Подпись банка-участника подтверждает признание приоритетности финансирования сектора ОПК в стратегиях, риск-аппетитах, продуктовых линейках, структуре бизнеса и внутренних процессах.

В рамках Меморандума предусмотрены четыре модели участия банков:

  • консорциумное или синдицированное финансирование для крупных проектов;
  • прямое финансирование производителей оружия, боеприпасов и военной техники;
  • финансирование товаров двойного назначения (dual-use);
  • финансирование малого и среднего бизнеса в ОПК по открытым контрактам.

Согласно Меморандуму, банки стремятся применять взвешенный и лояльный подход к ценообразованию, чтобы условия финансирования оставались доступными для предприятий ОПК.

Также они стремятся частично отказаться от «твердого залога», допуская в качестве обеспечения по кредитам залог предмета финансирования или товаров в обороте, имущественных прав на дебиторскую задолженность, гарантии государства / международных финансовых организаций / экспортно-кредитных агентств, страхование, поручительство владельца или связанной компании.

В то же время Меморандум содержит ожидания относительно действий государственных органов, предприятий и учреждений, в частности Национального банка, Министерства обороны Украины, Министерства финансов Украины, Агентства оборонных закупок, ЧАО «Экспортно-кредитное агентство», Национального учреждения развития и других.

Выполнение этих шагов будет способствовать более быстрому масштабированию финансирования банков для ОПК.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

Exba
Exba
26 мая 2026, 9:04
ОПК сейчас — наиболее интересный сектор, банки должны быть заинтересованы в его кредитовании и обслуживании без всяких меморандумов
BatonUA
BatonUA
26 мая 2026, 13:04
Не повинно бути кредитування ОПК, гроші повинні йти з бюджету, без відсотків і повернення
bosyak
bosyak
26 мая 2026, 13:36
Де в бюджеті стільки грошей?
bosyak
bosyak
26 мая 2026, 13:34
Чим сектор цікавий в плані прибутковості? Якщо б був цікавий не потрібен меморандум.
Romanenkas17
26 мая 2026, 13:46
26 мая 2026, 13:46
Можна подумати що у них був вибір)). Банкірам вигідна безкінечна війна, хто б сумнівався ((.
