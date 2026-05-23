Кадровое усиление на фоне расследования ВСК: Сенс Банк получил нового независимого члена набсовета

Кабинет министров назначил Михаэля Вайнштейна независимым членом наблюдательного совета Государственного Сенс Банка. Соответствующее решение правительство приняло 20 мая 2026 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, Вайнштейн сможет официально вступить в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины. Его полномочия продлятся до завершения каденции действующего состава наблюдательного совета — до 3 октября 2028 года.

Опыт работы

С 2019 года Вайнштейн является членом совещательного комитета ограниченных партнеров Казахстанского фонда реструктуризации капитала (Нидерланды).

В 2023—2024 годах он являлся независимым членом совета директоров АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (Solva, Казахстан).

В 2019—2023 годах являлся независимым директором Экспортно-кредитного агентства Казахстана.

В 2019—2022 годах Вайнштейн являлся независимым членом совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (Казахстан).

Проверки в Сенс Банке

Назначение нового топ-менеджера происходит в период управленческой турбулентности внутри национализированного банка.

В начале мая 2026 года Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности направила официальное обращение к премьер-министру, главе НБУ и министру финансов с требованием расследовать потенциальное постороннее влияние на принятие решений в органах управления Сенс Банка.

Парламентская комиссия призвала отстранить от должностей ключевых руководителей — председателя наблюдательного совета Николая Гладышенко и председателя правления Алексея Ступака на время проверки.

После этого председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко 6 мая заявил о самоотстранении на время проверки, а его обязанности временно перешли к независимому члену совета Петру Новаку.

Скандал с «пленками Миндича»

Как стало известно из новых «пленок Миндича», опубликованных УП, состав наблюдательного совета государственного Сенс Банка, назначенный 18 июня 2025 года, за месяц до этого обсуждали фигуранты дела «Мидас».

На пленках зафиксирован разговор Александра Цукермана и Василия Веселого, ставшего советником руководителя Сенс Банка (бывший Альфа-Банк) после его национализации от российских владельцев в 2023 году.

Ранее собеседники УП в бизнес-кругах называли Веселого «смотрителем» от Офиса президента за Сенс Банком, где без него не принималось ни одно решение.

В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Веселый озвучил список желаемых членов наблюдательного совета банка.

По состоянию на 1 апреля 2025 года банк занимал девятое место среди украинских банков по объему активов — 159,2 млрд грн.