Малые банки продолжают держать достаточно высокие ставки в гривне (по сравнению с финучреждениями более крупного калибра), в основном на короткие и средние сроки. При этом некоторые из участников нашего обзора продолжают увеличивать доходность вкладов для частных клиентов.
Вклады в СКВ растут: в каких банках держат свою валюту владельцы крупных депозитов
За последние две недели ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев в гривне повысил банк Клиринговый Дом. Банк добавил 1 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца и 0,8 п.п. — на полгода. Теперь ставка по 3-месячным вкладам является самой высокой среди других участников нашего обзора — 16,3% годовых. Самые лучшие предложения по таким срочным вкладам — 16% годовых — предлагают также Кредитвест Банк и Кристалбанк.
Ненамного более низкую доходность участники депозитного обзора выставляют по гривневым вкладам на полгода. Самую высокую ставку предлагает Кредитвест Банк (16% годовых), Асвио Банк (15,75% годовых) и Юнекс Банк (15,25% годовых). Изменений здесь за последние две недели не произошло.
Самыми «непроизводительными» остаются гривневые вклады на 9 месяцев: треть участников депозитного обзора не предлагают такие депозиты в принципе. С момента последнего депозитного обзора небольших банков еще один участник — Бизбанк — исключил такие вклады из собственной линейки депозитов в нацвалюте.
Те, кто предлагают такие депозиты частным клиентам, за последние две недели не меняли их доходность. Самую высокую ставку по таким депозитам среди участников депозитного обзора — 15,5% годовых — предлагает Кредитвест. На 0,25 п.п. меньше — в Юнексе и Украинском капитале.
Что происходит с валютными депозитами
С момента нашего последнего обзора ни один банк не менял ставки в евро. В долларе только Бизбанк прибавил 0,05 п.п. к доходности годовых вкладов и теперь платит по ним 2% годовых.
Доходность валютных вкладов в Украине остается низкой из-за ограниченных возможностей банков по размещению привлеченной валюты. Как объясняет финансовый аналитик Виталий Шапран, крупных экспортеров, которым нужны валютные кредиты, не так много, а часть из них предпочитают финансироваться в еврозоне, где ставки ниже. Расширение кредитования населения и бизнеса в валюте не рассматривается из-за рисков, которые уже приводили к кризису 2008−2009 годов.
Альтернативные решения — развитие рынка валютных деривативов или переход к фиксированному валютному курсу — пока не реализуются. Без изменений со стороны НБУ ситуация вряд ли изменится.
«В итоге у нас есть аномальная картина, когда банки дают за доллары и евро украинцев 0,1−1,5%, а Казначейство США привлекает средства за 4−5%, да и рыночные ставки в США не 0,1%. Учитывая, что у нас у населения 20−40 млрд долларов средств на руках, которые можно было бы привлечь в систему, нам нужно прекращать существование этой аномалии на рынке», — уверен Виталий Шапран.
Несмотря на откровенно низкую доходность, вклады в валюте в декабре показывали рост. НБУ до сих пор не опубликовал оперативные данные о состоянии депозитного рынка за январь, поэтому мы можем оперировать только информацией по состоянию
Мы посмотрели на топ-5 банков по объемам валютных депозитов по группам вкладчиков, и на топ-5 — по приросту таких вкладов за год, с декабря 2023 года по декабрь 2024. Больше всего валюты (в млрд грн) украинцы держали в следующих банках*:
|Банк
|600 тыс. грн+
|400−600 тыс. грн
|200−400 тыс. грн
|до 200 тыс. грн
|Приватбанк
|69,68
|12,32
|15,99
|3,97
|23,3
|2,59
|30,66
|0,17
|Ощадбанк
|28,15
|3,8
|4,83
|1,37
|6,12
|0,23
|5,45
|0,014
|Райффайзен Банк
|25,26
|6,11
|3,47
|1,19
|4,15
|0,82
|4,15
|1,21
|Укрсиббанк
|27,1
|4,1
|3,08
|0,37
|3,47
|0,32
|3,17
|0,073
|Универсал Банк
|22,87
|6,61
|5,3
|1,08
|7,57
|1,13
|11,14
|1,24
|ПУМБ
|13,06
|2,74
|2,07
|0,51
|3,11
|0,45
|3,58
|0,28
|Кредобанк
|8,37
|1,14
|1,00
|0,21
|1,26
|0,04
|1,24
|0,024
*Ощадбанк, Райффайзен, Приватбанк, УкрСиббанк и Универсалбанк попали в топ-5 по объемам валютных вкладов по всем группам вкладчиков. ПУМБ попал в топ-5 по группе «вкладчики до 200 тыс. грн», а также по динамике роста валютных вкладов в группах вкладчиков «до 200 тыс. грн», «200−400 тыс. грн», «400−600 тыс. грн». Кредобанк попал в топ-5 по росту валютных вкладов в группе вкладчиков «до 200 тыс. грн».
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Украинский капитал*
|15,75%
|-
|15,25%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Агропросперис
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|15,00%
|0,45%
|-
|-
|14,55%
|-
|14,45%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|15,5%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
|Поликомбанк
|14,25%
|-
|14,15%
|-
|14,05%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,5%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,00%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|3,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,90%
|-
|15,15%
|0,80%
|16,30%
|1,00%
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.01.2025−03.02.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,00%
|0,05%
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.01.2025−03.02.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.01.2025−03.02.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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