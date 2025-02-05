Вклады в СКВ растут: в каких банках держат свою валюту владельцы крупных депозитов

Малые банки продолжают держать достаточно высокие ставки в гривне (по сравнению с финучреждениями более крупного калибра), в основном на короткие и средние сроки. При этом некоторые из участников нашего обзора продолжают увеличивать доходность вкладов для частных клиентов.

За последние две недели ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев в гривне повысил банк Клиринговый Дом. Банк добавил 1 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца и 0,8 п.п. — на полгода. Теперь ставка по 3-месячным вкладам является самой высокой среди других участников нашего обзора — 16,3% годовых. Самые лучшие предложения по таким срочным вкладам — 16% годовых — предлагают также Кредитвест Банк и Кристалбанк.

Ненамного более низкую доходность участники депозитного обзора выставляют по гривневым вкладам на полгода. Самую высокую ставку предлагает Кредитвест Банк (16% годовых), Асвио Банк (15,75% годовых) и Юнекс Банк (15,25% годовых). Изменений здесь за последние две недели не произошло.

Самыми «непроизводительными» остаются гривневые вклады на 9 месяцев: треть участников депозитного обзора не предлагают такие депозиты в принципе. С момента последнего депозитного обзора небольших банков еще один участник — Бизбанк — исключил такие вклады из собственной линейки депозитов в нацвалюте.

Те, кто предлагают такие депозиты частным клиентам, за последние две недели не меняли их доходность. Самую высокую ставку по таким депозитам среди участников депозитного обзора — 15,5% годовых — предлагает Кредитвест. На 0,25 п.п. меньше — в Юнексе и Украинском капитале.

Что происходит с валютными депозитами

С момента нашего последнего обзора ни один банк не менял ставки в евро. В долларе только Бизбанк прибавил 0,05 п.п. к доходности годовых вкладов и теперь платит по ним 2% годовых.

Доходность валютных вкладов в Украине остается низкой из-за ограниченных возможностей банков по размещению привлеченной валюты. Как объясняет финансовый аналитик Виталий Шапран, крупных экспортеров, которым нужны валютные кредиты, не так много, а часть из них предпочитают финансироваться в еврозоне, где ставки ниже. Расширение кредитования населения и бизнеса в валюте не рассматривается из-за рисков, которые уже приводили к кризису 2008−2009 годов.

Альтернативные решения — развитие рынка валютных деривативов или переход к фиксированному валютному курсу — пока не реализуются. Без изменений со стороны НБУ ситуация вряд ли изменится.

«В итоге у нас есть аномальная картина, когда банки дают за доллары и евро украинцев 0,1−1,5%, а Казначейство США привлекает средства за 4−5%, да и рыночные ставки в США не 0,1%. Учитывая, что у нас у населения 20−40 млрд долларов средств на руках, которые можно было бы привлечь в систему, нам нужно прекращать существование этой аномалии на рынке», — уверен Виталий Шапран.

Несмотря на откровенно низкую доходность, вклады в валюте в декабре показывали рост. НБУ до сих пор не опубликовал оперативные данные о состоянии депозитного рынка за январь, поэтому мы можем оперировать только информацией по состоянию на 1.12.24. На эту дату объемы валюты в гривневом эквиваленте, которую держали в украинских банках вкладчики с депозитами свыше 600 тыс. грн, выросли на 51,29 млрд грн — до 299,1 млрд грн.

Мы посмотрели на топ-5 банков по объемам валютных депозитов по группам вкладчиков, и на топ-5 — по приросту таких вкладов за год, с декабря 2023 года по декабрь 2024. Больше всего валюты (в млрд грн) украинцы держали в следующих банках*:

Банк 600 тыс. грн+ 400−600 тыс. грн 200−400 тыс. грн до 200 тыс. грн Приватбанк 69,68 12,32 15,99 3,97 23,3 2,59 30,66 0,17 Ощадбанк 28,15 3,8 4,83 1,37 6,12 0,23 5,45 0,014 Райффайзен Банк 25,26 6,11 3,47 1,19 4,15 0,82 4,15 1,21 Укрсиббанк 27,1 4,1 3,08 0,37 3,47 0,32 3,17 0,073 Универсал Банк 22,87 6,61 5,3 1,08 7,57 1,13 11,14 1,24 ПУМБ 13,06 2,74 2,07 0,51 3,11 0,45 3,58 0,28 Кредобанк 8,37 1,14 1,00 0,21 1,26 0,04 1,24 0,024

*Ощадбанк, Райффайзен, Приватбанк, УкрСиббанк и Универсалбанк попали в топ-5 по объемам валютных вкладов по всем группам вкладчиков. ПУМБ попал в топ-5 по группе «вкладчики до 200 тыс. грн», а также по динамике роста валютных вкладов в группах вкладчиков «до 200 тыс. грн», «200−400 тыс. грн», «400−600 тыс. грн». Кредобанк попал в топ-5 по росту валютных вкладов в группе вкладчиков «до 200 тыс. грн».

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.01.2025−03.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.01.2025−03.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.01.2025−03.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.