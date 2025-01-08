Зажиточные украинцы несут деньги в банки и вкладываются в валютные депозиты

Состоятельные украинцы стали более активно вкладываться в депозиты. Какие условия частным вкладчикам сейчас предлагают финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн, — расскажем в свежем обзоре «Минфина».

Ужесточение процентной политики повысило интерес к гривневым активам, считает НБУ. Об этом говорится в свежем Макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора. По его данным, в декабре росли как срочные вклады, так и вложения в ОВГЗ.

Свежая депозитная статистика по результатам года появится позже. По состоянию на 8 января имеются только данные по результатам ноября в разрезе банков. В сравнении с данными по ноябрю 2023 года, виден заметный рост банковских депозитов в Украине, однако этот рост распределялся неравномерно между различными группами вкладчиков.

Как менялись предпочтения вкладчиков и почему

С ноября 2023 года по ноябрь 2024 года общий объем депозитов физлиц увеличился на 15,1% - до 1,347 трлн грн, при этом количество вкладчиков выросло на 2,6% - до 69,5 млн.

Наиболее динамичный рост показали валютные депозиты, увеличившись на 15,9% - до 481,2 млрд грн, в то время как гривневые вклады выросли на 14,7% - до 866 млрд грн. Количество валютных вкладчиков увеличилось на 5,8%, что превышает прирост количества гривневых вкладчиков (2,7%).

Особенно показательна динамика в сегменте крупных вкладов. Количество вкладчиков с депозитами свыше 600 тыс. грн в гривне увеличилось на 27,47%, а объем таких вкладов вырос на 25,38%. В валютном сегменте рост таких вкладов составил 20,24% по количеству вкладчиков и 20,7% - по объему средств.

Росли и вклады в диапазоне 400−600 тыс. грн. С ноября 2023 года по ноябрь 2024 года в гривне они выросли на 21,93% (вкладов стало больше на 21,49%), а в СКВ — даже обогнали самую большую группу вкладов (свыше 600 тыс. грн). В этой группе суммы вкладов выросли на 28,97%, а вкладчиков стало больше на 31,53%.

«Средний чек» крупных вкладчиков также показательно изменился за год. У вкладчиков в группе «свыше 600 тыс. грн» в гривне он сократился на 1,65% - до 1,66 млн грн, а в СКВ, наоборот, вырос на 0,38% - до 2,01 млн грн.

Значительный разрыв между темпами роста крупных депозитов и общей динамикой вкладов говорит о том, что имущественное расслоение среди украинцев усиливается. Происходит это на фоне ускорения инфляции, которая в ноябре выросла до 11,2% в годовом выражении. Инфляционные ожидания домохозяйств, по данным регулятора, — 11,3%.

При этом гривна за год ослабла на 9,7%, — писал Даниил Гетманцев.

Как банки меняли ставки

Как ранее писал «Минфин», банкам хватает свободных денег, чтобы не повышать существенно ставки по вкладам. Особенно это касается госбанков, которые располагают достаточной ликвидностью благодаря бюджетным выплатам. Вложения в 3-месячные депсертификаты они сократили практически до нуля (в сентябре они были на уровне 12%), очевидно, наращивая вложения в ОВГЗ (в сентябре они составляли около 23% активов). Так что госбанки смогут себе позволить придерживаться консервативной депозитной политики.

Остальные банки сократили вложения в 3-месячные депсертификаты в три раза, по сравнению с сентябрем, когда они составляли 24%. В то же время доля банков среди владельцев ОВГЗ растет. С ноября 2023 года по ноябрь 2024-го она выросла на 6,17%.

Иная ситуация для вкладчиков может сложиться в банках с иностранным капиталом. По международным стандартам отчетности, вложения в украинские государственные бумаги для них несут повышенный риск в 150%. В результате они могут проявить больший интерес к привлечению депозитов и предложить более привлекательные ставки.

Малые банки также могут быть заинтересованы в повышении депозитных ставок. В отличие от крупных государственных банков, у них нет доступа к значительным объемам бюджетных средств и они располагают меньшей ликвидностью для инвестирования в ОВГЗ. Для них привлечение гривневых депозитов остается важным источником фондирования, особенно учитывая, что некоторые из них приближаются к минимальным требованиям по капиталу (на уровне 200 млн грн).

На данный момент малые банки продолжают удерживать ставки выше, чем в крупных банках. На 3-месячные вклады в гривне они предлагают 16% годовых (Кредитвест, Кристалбанк). Столько же можно получить и по полугодовым вкладам (Кредитвест), чуть меньше — 15,75% годовых — предлагают в Асвио банке. По вкладам на 9 мес. наиболее высокая ставка — 15,25% годовых — в банке Украинский капитал.

За последние две недели ставки меняли несколько финучреждений. Кристалбанк увеличил доходность почти всех срочных вкладов в гривне на 0,25 п.п., за исключением полугодового: доходность депозитов в гривне на 6 месяцев тут выросла на 0,45 п.п. — до 15,5% годовых.

Альтбанк повысил ставку по полугодовым вкладам в гривне на 1 п.п. — до 14% годовых.

Полтава-банк снизил доходность всех гривневых вкладов: на 1,5 п.п. похудели вклады на 9 и 12 месяцев, и на 1 п.п. — полугодовые депозиты. Больше всего банк сейчас платит по годовым вкладам — 14% годовых.

В депозитах в евро изменений за последние 2 недели не произошло, а в долларе Бизбанк уменьшил ставки на все вклады, кроме коротких — на 3 месяца. По ним банк теперь платит 1,85% годовых, по другим — 1,95% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.12.2024−06.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.12.2024−06.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.12.2024−06.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.