3 декабря 2025, 15:22

Как изменятся депозитные ставки банков в декабре

В последний месяц года традиционно увеличиваются объемы социальных и других выплат населению. Часть этих средств люди размещают на депозиты. Такую сезонную динамику учитывают и банки: финучреждения, нуждающиеся в дополнительных ресурсах, готовят специальные предложения для будущих вкладчиков. «Минфин» расспросил у банкиров, какие депозитные ставки они предложат населению в декабре.

Сейчас банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн продолжают держать паузу в пересмотре предложений для частных вкладчиков. За последние две недели свои ставки пересмотрели только два финучреждения.

Читайте также: Топ-10 банков для ФОПа, работающего в IТ: разбираем тарифы

Как за последние две недели изменили депозитные ставки крупные банки

КоминБанк на 0,2 п.п. срезал ставку по депозитам в гривне на 9 и 6 месяцев и теперь платит по ним 15,3% годовых. При этом доходность гривневых депозитов на 3 месяца выросла здесь на 0,3 п.п. — до 15% годовых.

Кредит Днепр Банк увеличил ставку по вкладам в нацвалюте на 6 месяцев на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 16,5% годовых.

Какие депозиты предпочитают украинцы

Объем сбережений граждан в украинских банках побил новый рекорд: на 1 ноября, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), люди держали на своих счетах 1 534,8 млрд грн, из которых более 1 трлн грн — в национальной валюте.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, назвал несколько причин такого распределения вкладов:

  • ставки доходности по гривневым вкладам в 11−12 раз выше валютных (если конвертировать доход по валютным вкладам в гривну);
  • гривневые вклады открываются в основном на небольшие сроки, тогда как для клиентов, размещающих доллары или евро, приоритетным сроком размещения является 1 год и дольше;
  • большинство вкладчиков используют валютные депозиты как «сейф», а не как механизм прибыли, — это надежный способ сохранить средства;
  • валютные вклады часто являются частью диверсифицированного портфеля вкладчика, который лишь немного сбережений размещает на валютном депозите;
  • клиенты, которые размещают средства на валютных депозитах, в большинстве своем постоянные. То есть по истечении срока вклада они не забирают деньги из банка, а продлевают действие депозита или открывают новый (в зависимости от условий вклада).

В то же время львиная доля денег, более 70%, по информации ФГВФЛ, размещена на текущих счетах, а еще более 17% — на вкладах сроком до 3 месяцев.

Вместе с тем из-за сильных девальвационных ожиданий население продолжает скупать валюту. За последние 11 месяцев чистая покупка наличной СКВ составила эквивалент $6,1 млрд. При этом частные покупатели все чаще предпочитают евро.

В октябре 2025 года оборот наличного евро у населения был самым большим за историю доступных данных — эквивалент $1,08 млрд (+23% к сентябрю). Предыдущий максимум был на пике роста евро по отношению к доллару — $0,96 млрд", — подсчитал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Эта тенденция уже сказывается на распределении между вкладами в долларе и евро валютных срочных депозитов. Хотя изменения происходят достаточно медленно.

Например, в пресс-службе Ощада «Минфину» рассказали, что «распределение между депозитами в долларах и евро стабильное: около 4% составляют вклады в евро и около 25% вклады в долларах США».

«Соотношение сбережений в разных валютах меняется незначительно. Клиенты и дальше распределяют средства, в соответствии со своими финансовыми целями, выбирая как гривневые, так и валютные депозиты», — сообщила Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк.

По словам Дмитрия Коваля, директора Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ, в его банке в последние месяцы распределение не меняется.

«Если же смотреть в более длительной перспективе, доля депозитов в евро выросла по отношению к долларовым», — уточнил он.

Читайте также: Куда инвестировать $100 тыс в условиях военной экономики Украины: риски и возможности

Какие депозитные ставки увидим в декабре

Опрошенные нами финансисты рассказали, что не намерены корректировать депозитные ставки в декабре.

«Пока не планируем пересмотр ставок в декабре. По нашему мнению, ставки будут оставаться относительно постоянными. В то же время изменение учетной ставки НБУ может повлиять на ставки по депозитам», — прокомментировали этот вопрос в пресс-службе Ощада.

Ирина Стрепетова из «Сенс Банка» предполагает возможные незначительные колебания доходности. Однако общий уровень доходности, вероятно, будет оставаться без существенных изменений", — уточнила она.

Дмитрий Коваль из ПУМБ не исключает «запуск отдельных акционных предложений отдельных банков и, в частности, новогодних предложений от ПУМБ».

О том, что у украинцев будет возможность увеличить свои заработки на вкладах в декабре, говорит и Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

«Сейчас речь идет о том, что в сегменте депозитов продолжается «высокий сезон», во время которого банки готовы предложить вкладчикам дополнительные бонусы в размере 1,5−2 п.п. к имеющимся ставкам.

По нашим оценкам, в декабре максимальные ставки (базовые + бонусные проценты) по гривневым вкладам могут достигнуть 17,5−18% годовых. И этот период продлится, по меньшей мере, до середины января 2026 года. К примеру, наш банк в честь 18-летия недавно провел краткосрочную акцию для вкладчиков, предложив ставку доходности в 18% годовых на 18-месячные депозиты. Однако это, скорее, исключение из стратегии банка", — рассказал он «Минфину».

В то же время, по его словам, средние ставки по-прежнему остаются достаточно устойчивыми: в зависимости от срока размещения средств, они составляют от 13% до 14,5% годовых.

«По нашим оценкам, до конца года глобальных изменений в ставках не произойдет (кроме потенциальных поощрительных акционных предложений). По-прежнему наиболее востребованными будут вклады сроком на 6−9 мес. и 1 год, по которым предлагаются самые высокие ставки», — резюмировал Дмитрий Замотаев.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 16,75% - 16,50% - 17,00% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,75% - 5,00% -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КоминБанк* 15,50% - 15,30% 0,20% 15,30% 0,20% 15,00% 0,30% - -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 14,75% - 16,50% - 16,25% - 16,00% - - -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% 0,50% 16,50% - - -
Пивденный 14,50% - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Альянс Банк 14,25% - 15,35% - 14,75% - 14,75% - 5,50% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 14,75% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Укргазбанк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 12,00% - - -
Кредобанк 12,50% - - - 13,50% - - - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,50% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.11.2025−01.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Аккордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,25% - 1,25% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.11.2025−01.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - 0,05% -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.11.2025−01.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

