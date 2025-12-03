Как изменятся депозитные ставки банков в декабре

В последний месяц года традиционно увеличиваются объемы социальных и других выплат населению. Часть этих средств люди размещают на депозиты. Такую сезонную динамику учитывают и банки: финучреждения, нуждающиеся в дополнительных ресурсах, готовят специальные предложения для будущих вкладчиков. «Минфин» расспросил у банкиров, какие депозитные ставки они предложат населению в декабре.

Сейчас банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн продолжают держать паузу в пересмотре предложений для частных вкладчиков. За последние две недели свои ставки пересмотрели только два финучреждения.

Как за последние две недели изменили депозитные ставки крупные банки

КоминБанк на 0,2 п.п. срезал ставку по депозитам в гривне на 9 и 6 месяцев и теперь платит по ним 15,3% годовых. При этом доходность гривневых депозитов на 3 месяца выросла здесь на 0,3 п.п. — до 15% годовых.

Кредит Днепр Банк увеличил ставку по вкладам в нацвалюте на 6 месяцев на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 16,5% годовых.

Какие депозиты предпочитают украинцы

Объем сбережений граждан в украинских банках побил новый рекорд: на 1 ноября, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), люди держали на своих счетах 1 534,8 млрд грн, из которых более 1 трлн грн — в национальной валюте.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, назвал несколько причин такого распределения вкладов:

ставки доходности по гривневым вкладам в 11−12 раз выше валютных (если конвертировать доход по валютным вкладам в гривну);

гривневые вклады открываются в основном на небольшие сроки, тогда как для клиентов, размещающих доллары или евро, приоритетным сроком размещения является 1 год и дольше;

большинство вкладчиков используют валютные депозиты как «сейф», а не как механизм прибыли, — это надежный способ сохранить средства;

валютные вклады часто являются частью диверсифицированного портфеля вкладчика, который лишь немного сбережений размещает на валютном депозите;

клиенты, которые размещают средства на валютных депозитах, в большинстве своем постоянные. То есть по истечении срока вклада они не забирают деньги из банка, а продлевают действие депозита или открывают новый (в зависимости от условий вклада).

В то же время львиная доля денег, более 70%, по информации ФГВФЛ, размещена на текущих счетах, а еще более 17% — на вкладах сроком до 3 месяцев.

Вместе с тем из-за сильных девальвационных ожиданий население продолжает скупать валюту. За последние 11 месяцев чистая покупка наличной СКВ составила эквивалент $6,1 млрд. При этом частные покупатели все чаще предпочитают евро.

В октябре 2025 года оборот наличного евро у населения был самым большим за историю доступных данных — эквивалент $1,08 млрд (+23% к сентябрю). Предыдущий максимум был на пике роста евро по отношению к доллару — $0,96 млрд", — подсчитал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Эта тенденция уже сказывается на распределении между вкладами в долларе и евро валютных срочных депозитов. Хотя изменения происходят достаточно медленно.

Например, в пресс-службе Ощада «Минфину» рассказали, что «распределение между депозитами в долларах и евро стабильное: около 4% составляют вклады в евро и около 25% вклады в долларах США».

«Соотношение сбережений в разных валютах меняется незначительно. Клиенты и дальше распределяют средства, в соответствии со своими финансовыми целями, выбирая как гривневые, так и валютные депозиты», — сообщила Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк.

По словам Дмитрия Коваля, директора Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ, в его банке в последние месяцы распределение не меняется.

«Если же смотреть в более длительной перспективе, доля депозитов в евро выросла по отношению к долларовым», — уточнил он.

Какие депозитные ставки увидим в декабре

Опрошенные нами финансисты рассказали, что не намерены корректировать депозитные ставки в декабре.

«Пока не планируем пересмотр ставок в декабре. По нашему мнению, ставки будут оставаться относительно постоянными. В то же время изменение учетной ставки НБУ может повлиять на ставки по депозитам», — прокомментировали этот вопрос в пресс-службе Ощада.

Ирина Стрепетова из «Сенс Банка» предполагает возможные незначительные колебания доходности. Однако общий уровень доходности, вероятно, будет оставаться без существенных изменений", — уточнила она.

Дмитрий Коваль из ПУМБ не исключает «запуск отдельных акционных предложений отдельных банков и, в частности, новогодних предложений от ПУМБ».

О том, что у украинцев будет возможность увеличить свои заработки на вкладах в декабре, говорит и Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

«Сейчас речь идет о том, что в сегменте депозитов продолжается «высокий сезон», во время которого банки готовы предложить вкладчикам дополнительные бонусы в размере 1,5−2 п.п. к имеющимся ставкам.

По нашим оценкам, в декабре максимальные ставки (базовые + бонусные проценты) по гривневым вкладам могут достигнуть 17,5−18% годовых. И этот период продлится, по меньшей мере, до середины января 2026 года. К примеру, наш банк в честь 18-летия недавно провел краткосрочную акцию для вкладчиков, предложив ставку доходности в 18% годовых на 18-месячные депозиты. Однако это, скорее, исключение из стратегии банка", — рассказал он «Минфину».

В то же время, по его словам, средние ставки по-прежнему остаются достаточно устойчивыми: в зависимости от срока размещения средств, они составляют от 13% до 14,5% годовых.

«По нашим оценкам, до конца года глобальных изменений в ставках не произойдет (кроме потенциальных поощрительных акционных предложений). По-прежнему наиболее востребованными будут вклады сроком на 6−9 мес. и 1 год, по которым предлагаются самые высокие ставки», — резюмировал Дмитрий Замотаев.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.11.2025−01.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.11.2025−01.12.2025.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.11.2025−01.12.2025.

