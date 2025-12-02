Как выбрать банк ФОПу, работающему в ІТ: разбираем тарифы топ-10 банков

Один из основных вопросов, возникающий при регистрации ФОП, — открытие счета в банке. При этом запросы работников ІТ существенно отличаются от предпринимателей, предоставляющих другие услуги. В то же время для банков ФОПы и компании из сферы IТ — перспективные клиенты, за которых стоит побороться. Какие именно условия предлагают для них крупнейшие банки и где более выгодно открыть счет, разбирался «Минфин».

IT-сфера в Украине начала восстанавливать утраченные позиции. Экспортная выручка IТ-услуг в третьем квартале выросла до $1,7 млрд долларов, что на 5,2% больше, чем в прошлом году. Только за сентябрь объем ІТ-экспорта составил 557 млн грн — это один из лучших показателей в этом году.

По данным DOU, количество новых регистраций ФОПов в третьем квартале также возросло — 9 575, против 9 144 во втором квартале, а количество закрытий уменьшилось — 8 074, против 8 750.

«Минфин» подготовил обзор 10 самых лучших банков, которые ориентируются на ФОПов из ІТ. У восьми из них есть отдельные тарифные планы для айтишников. Также в перечень включили monobank, у которого хотя и нет отдельного тарифа, но он довольно популярен среди айтишников, а также àбанк, где количество клиентов-ФОП из сферы ІТ динамично растет — на 53% с начала года.

Что важно учитывать при выборе банка ІТ-ФОПу

Стоимость открытия и обслуживания счёта. Это первое, на что обычно обращают внимание при выборе банка. Однако для ІТ этот показатель не должен быть определяющим. В то же время есть и ряд других показателей, которые имеют еще большее значение.

Стоимость транзакций. Перед открытием счета обязательно поинтересоваться комиссиями и дополнительными платежами за проведение операций. В первую очередь речь идет о зачислении средств от нерезидентов, обмене валюты, выводе наличных денег.

Продажа валют и поддержка международных платежей. Важно, с какими международными платежными системами работает банк — Visa, MasterCard, Western Union, Payoneer, PayPal, Wise, Paysera и American Express. Также часто нужны хорошие условия переводов SWIFT и SEPA — европейская система переводов.

Условия вывода наличных. Это, в частности, стоимость снятия наличных непосредственно со счета ФОП, а также перевод средств на личные счета.

Дополнительные преимущества, таких как обслуживание 24/7, консультации по ведению бизнеса и уплате налогов и т. д.

Стоимость открытия и обслуживания счетов

В большинстве банков открытие счета для ФОП или подключение специального тарифного плана бесплатно. При этом стоимость обслуживания может быть как бесплатной, так и платной, но обычно стоимость не превышает 100 грн в месяц.

«Открытие счета ФОП на тарифном пакете „IT Professionals“ в Креди Агриколь Банке бесплатное. Первые 2 месяца обслуживания — также бесплатные, дальше — 50 грн в месяц. Но при уплате за год — предоставляется скидка 10%. Также стоит отметить, что действует акционное предложение — 12 месяцев без абонплаты для новых клиентов, которые откроют текущий счет ФОП на тарифном пакете „IT Professionals“ до 29 декабря 2025 г.», — рассказывает директор департамента развития бизнеса клиентов Professionals и частных лиц Креди Агриколь Банка Оксана Ященко.

В àбанке, Привате и monobank обслуживание бесплатное. В ОТР за тариф IT Professional придется платить 99 грн в месяц.

Стоимость транзакций и дополнительные платежи

Плата за отдельный тарифный план или обслуживание счета — не определяющий показатель. И иногда высокая плата за обслуживание может быть оправдана отсутствием или минимальными комиссиями. В частности, может быть установлена абонплата за расчетно-кассовое обслуживание. Например, в Привате в тарифе IT Expert абонплаты за РКО нет, а в ПУМБ ежемесячная комиссия по расчетно-кассовому обслуживанию пакета Соder составляет 70 грн.

Также следует учитывать, что пакетные тарифы на обслуживание ФОП не всегда предусматривают выпуск карты. В частности, в ОТП пользователям IT Professional нужно оплатить еще 99 грн за выпуск карты, в Sense Bank оформление виртуальной Бизнес-карты на пластиковом носителе в Sense SuperApp стоит 100 грн. А вот, например, в àбанк доплачивать не придется.

В основном платные выписки со счетов и разнообразные справки о движении средств на бумажных носителях. К примеру, в Кредобанке предоставление справки по соответствующему запросу клиента обойдется в 150 грн. Если речь идет о сложной справке, которая требует дополнительного анализа, то это уже 300 — 600 грн, в зависимости от срочности.

Условия обслуживания для IT-ФОПов

Банк Название тарифного пакета Стоимость обслуживания Снятие наличных Продажа валюты Условия вывода средств со счета ФОП на собственную карту физлица àбанк ФОП Бесплатно До 30 тыс. грн/мес без комиссии, далее комиссия — 0,75%. без комиссий бесплатно Креди Агриколь IT Professionals Бесплатно первые 2 мес., далее — 50 грн/мес. при переводе на счет физлица бесплатно 0,10% бесплатно Кредобанк Предприниматель IT 39 грн/мес. за обслуживание счета в гривне, 99 грн/мес. — в валюте 1,2%, мин. 50 грн 0,10% — 0,3%, в зависимости от суммы 0,10% ОТП Банк IT Professional 99 грн/мес. 1%, мин. 30 грн. 0,25% бесплатно Приват «IT Expert» Бесплатно до 100 тыс. грн без комиссии без комиссий бесплатно ПУМБ Coder Бесплатно 6 мес. далее — 70 грн/мес. 1,00% 0,15% до 100 тыс. грн/мес., без комиссии Райффайзен Банк BenefIT 40 грн/мес. при переводе на счет физлица бесплатно 0,15% включено в плату за пакет Сенс Банк Lead 50 грн/мес 1% мин.50 UAH без комиссий бесплатно до 300 тыс. грн/мес. Укрсиббанк ІТ-предприниматель 20 грн/мес. 1,5% мин. 50 грн 0,10% бесплатно Универсал Банк (Monobank) ФОП Mono бесплатно 0,90% без комиссий снятие наличных до 50 тыс. грн/мес. без комиссии.

Продажа валюты и международные платежи

Для ІТ-клиентов, работающих в основном с иностранными заказчиками, условия зачисления платежей от нерезидентов и продажа валюты крайне важны.

Приложение abank (àbank24) интегрировано с системой Payoneer. Для его использования в меню достаточно зайти в «Международные переводы», выбрать Payoneer и приложение системы переводов откроется автоматически. Средства можно быстро вывести прямо на карту àбанк. При этом за зачисление комиссии нет, а за отправку действуют тарифы Payoneer.

ІТ-ФОПам в этом банке также предлагают продажу валюты без комиссии, круглосуточный валютообмен и получение переводов через SEPA без комиссий. Как объясняют в àбанке, SEPA-перевод можно отправить из любого европейского банка, а получить средства можно в евро и гривне.

В Креди Агриколь для получения денег от нерезидентов необходимо иметь текущий счет в иностранной валюте и предоставить его международные реквизиты отправителю. Деньги зачисляются без потерь. Но при продаже валюты действует комиссия 0,1%.

Приват для клиентов-айтишников предлагает упрощенный обмен валют со счета ФОП. Деньги можно сразу конвертировать на личную гривневую карту в «Приват24 для бизнеса».

Отдельные банки предлагают разные тарифные планы для предпринимателей, получающих валютную выручку, и для тех, кто в основном получает выручку в гривне. В частности, у Кредобанка есть тарифный план «Предприниматель IT» — для тех, кто получает средства в гривне, и «Предприниматель IT-FX» — при необходимости зачисления валюты. При втором варианте обслуживание валютного счета бесплатное, при этом более дорогое обслуживание счета в гривне — 119 грн в месяц.

В целом продажу валюты без комиссии айтишникам предлагают àбанк, Приват, monobank и Sense Bank. У других есть небольшая комиссия — 0,1−0,3%.

Что стоит знать о снятии наличных

В большинстве случаев за снятие наличных непосредственно со счета ФОП придется оплатить комиссию. Правда, отдельные банки позволяют снять бесплатно лимитированное количество наличных денег. Скажем, àбанк позволяет до 30 тыс. грн снять непосредственно со счета ФОП без комиссии (далее 0,75% комиссии — самая низкая комиссия на рынке), Приват — до 100 тыс. Что касается комиссий, то их размер колеблется от 0,9% до 1,5%.

По словам Оксаны Ященко, самый дешевый способ снятия наличных денег для ФОП, который обслуживается в Креди Агриколь Банке, — предварительно перевести их с текущего счета ФОП на собственную премиальную карту физлица, и воспользоваться либо одним из банкоматов сети в Украине, либо любым банкоматом за рубежом. Такие операции не тарифицируются. Можно бесплатно снимать и в банкоматах других украинских банков, но это уже в пределах лимитов: 25−35 тыс. грн в месяц, в зависимости от уровня оформленной карты. Если же снимать средства непосредственно с текущего счета ФОП в кассе банка, нужно оплатить 1,5% от суммы и минимально 50 грн за операцию.

Кстати, этот совет работает не только для клиентов Креди Агриколь. Если средства сначала перевести на свой счет физического лица, тогда можно бесплатно снимать деньги в банкомате своего банка или даже на кассе в магазине (если речь идет о небольших суммах). В основном тарифные планы для ІТ ФОП предусматривают бесплатный перевод средств с бизнес-счета на собственную карту физлица в этом же банке. Но кое-где на такие переводы действуют лимиты. В частности, в ПУМБе это 100 тыс. грн в месяц, в Sense bank — 300 тыс. грн.

Что касается àбанка, то он, кроме бесплатного перевода на собственную карту в этом же банке, предлагает также переводы по фиксированной комиссии в 3 грн на счет физлица в другом учреждении.

Какие дополнительные «бонусы» предлагают банки ІТ-ФОПам

Все украинские банки, работающие с айтишниками, предлагают дистанционное открытие и обслуживание счета. Для айтишников, которые не привязаны к офису и могут работать удаленно с любой точки, это немаловажный фактор.

«Креди Агриколь активно фокусируется на потребностях ІТ-компаний и IT-специалистов, предлагая комплексное решение — Code of Trust, позволяющее клиентам открывать счета дистанционно из любой точки мира и получать услуги доставки карт в 220 стран мира; пользоваться интернет-банком CA+ Pro, который разработан специально для ІТ-клиентов и благодаря мультикабинету позволяет доверенным лицам управлять счетами как одного ФОП, так и большой группы ФОП ІТ. Также самые распространенные операции и сервисы для ФОП можно осуществить в мобильном приложении для физлиц CA+», — рассказывает директор Оксана Ященко.

Клиенты, которые воспользуются пакетом «IT Professionals» и выберут один из премиальных пакетов для собственных нужд, могут обслуживаться у персонального менеджера и получат доступ к консьерж-сервису от Masterсard.

В Укрсиббанке ІТ-предпринимателям предлагают персонального менеджера, приоритетное обслуживание в отделении и отдельную линию контакт-центра для круглосуточных звонков с функцией сall-back для звонков из-за границы.

Услугу персонального менеджера можно подключить также в банке. Кроме того, банк предлагает единое приложение для физических лиц и ФОП — не нужно устанавливать два отдельных — для бизнеса и для собственного частного счета.

«Все типовые операции и сервисы для ФОП соединены с физическими лицами в едином мобильном приложении àbank24. Есть также расширенная WEB-версия клиент-банка для ФОП и юридических лиц — аБизнес», — объясняют в банке.

Также банк обещает круглосуточный валютообмен и поддержку 24/7. Опция круглосуточной поддержки может казаться второстепенной, но она может быть важна для тех айтишников, чьи клиенты находятся в другом полушарии и большая разница во времени.

Среди бонусов для работников сферы банки также часто предлагают консультации по внешнеэкономической деятельности и уплате налогов, премиум-карты с повышенным кешбэком, а также скидки от компаний-партнеров (от страхования до поездок на такси).

Но прежде чем выбрать то или иное предложение, мы бы советовали подробно изучить условия того или иного тарифного плана и ориентироваться на стоимость тех банковских услуг, которыми вы планируете пользоваться чаще всего.