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4 марта 2025, 13:30 Читати українською

Золото, биткоин и валюта: во что советует вкладываться Рэй Далио

Основатель Bridgewater Рэй Далио рассказал о том, что срочно необходимо предпринять администрации Трампа, а также, стоит ли вкладываться в золото и биткоин. «Минфин» выбрал главное.

Основатель Bridgewater Рэй Далио рассказал о том, что срочно необходимо предпринять администрации Трампа, а также, стоит ли вкладываться в золото и биткоин.

Рэй Далио, миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, предупреждает администрацию Трампа: сокращайте дефицит, иначе, в течение трех лет вы рискуете столкнуться с крупным долговым кризисом.

«Если вы этого не сделаете, у вас будут проблемы. Я не могу сказать вам точно, когда это произойдет, это как сердечный приступ. Я предполагаю, что это займет три года, плюс/минус год, примерно так», — сказал Далио в своем интервью Bloomberg.

Предупреждение Далио прозвучало на фоне попыток команды Трампа решить двойную дилемму: сохранить крупные налоговые льготы и одновременно сократить годовой дефицит, который совсем недавно достиг $1,8 трлн.

«Если вы этого не сделаете, то вы должны будете взять на себя ответственность за последствия. Когда экономика с сердечным приступом, избиратели будут не очень довольны», — говорит Далио.

Он утверждает, что понимание истории и механизмов долгосрочных долговых циклов стало ключом к его успешной карьере при создании Bridgewater. Это помогло ему пережить финансовый кризис 2008 года и заработать деньги во время долгового кризиса еврозоны, который случился вскоре после этого.

Теперь он обеспокоен тем, что США сталкиваются с возможностью нехватки покупателей на свой долг, даже если им нужно выпускать новые облигации для обслуживания существующих. Он не единственный, кого это беспокоит; аналитики JPMorgan отметили в конце 2022 года, что это был один из первых случаев, когда все три основных покупателя казначейских облигаций США, включая иностранные центральные банки, банки США и Федеральный резерв, одновременно ушли с рынка.

«Когда вы кладете еще больше долга поверх уже существующей кучи долга, оказывается, что проблема не только в этом существующем долге, но и в том, что нужно добавить еще больше продаж долга. Вам нужно их продать, вам нужно продать их людям, или учреждениям, или центральным банкам и фондам», — сказал Далио.

«Сегодня, когда есть санкции и слишком много облигаций, когда я просчитываю, кто покупатели и сколько нам нужно продать, я вижу большой дисбаланс», — добавляет он.

Для Далио моментом в конечном понимании рынков стало неожиданное решение президента Ричарда Никсона в 1971 году разорвать связь между золотом и долларом США. Теперь, более пяти десятилетий спустя, он видит возможность аналогичного шока для рынков — вероятность того, что в какой-то момент США введут санкции против крупных держателей казначейских облигаций и прекратят выплаты процентов, или даже попытаются реструктуризировать его долг.

«Можно представить как правительство сообщит о том, что собирается реструктуризировать долг. Они не скажут, что это дефолт. Они скажут: «При такой политике нам будет лучше», — говорит Далио.

Когда Далио спросили, что он думает о возможном соглашении Мар-а-Лаго — гипотетическом плане, в рамках которого США могли бы добиться ослабления доллара, одновременно сохраняя «особый статус» американской валюты в мировой финансовой системе, — он отверг идею о том, что США могли бы успешно ослабить свою валюту по отношению к другим.

«Я не думаю, что это обесценивание доллара по отношению ко всем другим валютам. Я думаю, что это обесценивание всех валют вместе с долларом. Иными словами, это зависит от каждого центрального банка и в значительной степени от других валют. Это уродливое состязание. Это похоже на 1970-е годы, которые были очень похожи на 1930-е годы, когда все валюты падали по отношению к золоту или другим твердым активам», — считает Далио.

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Что Далио говорит о золоте и биткоине

Когда речь заходит о риске потенциальной «ужасной» гонке валют ко дну, Далио говорит, что инвесторы должны задаться вопросом: «Какие альтернативные деньги стабильно имеются в наличии? Биткоин может быть частью этого, может быть большой частью этого, но что такое альтернативные деньги? Потому что долг — это деньги, а деньги — это долг», — говорит он.

Что нравится Далио в биткоине, как защитном активе, так это то, что, в отличие от недвижимости, он не «прибит гвоздями» и не может быть легко конфискован или обложен налогом.

Когда его спросили, более ли он оптимистичен в отношении золота сегодня, чем в предыдущие годы, Далио ответил: «О, да. Я думаю, что золото — и я не пытаюсь утверждать, и я не хочу, чтобы люди бежали и покупали… Я хочу сдержать их. Я хочу сказать следующее: то, чего вы не знаете о будущем, гораздо больше, чем все, что кто-либо знает о будущем. Поэтому мы всегда должны быть скромными. Вам нужна правильная диверсификация, чтобы создать портфель».

«Осмотрительное» количество золота, добавил он, может составлять где-то около 10−15% от теоретического портфеля. «Такой небольшой объем золота служит защитой и диверсифицирует портфель. И я думаю, что самое важное — это то, что у вас нет большой зависимости (от него в портфеле)».

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Комментарии - 2

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0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
4 марта 2025, 13:42
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Чи взагалі одній людині потрібно стільки грошей,щоб потім не знати куди їх подіти?
Питання риторичне.
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Я_ __
Я_ __
4 марта 2025, 14:07
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Ну, мільярдер та засновник інвестиційної компанії Bridgewater точно розуміється на капіталовкладеннях краще, ніж всілякі Насіми Талеби :)
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