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4 марта 2025, 8:50 Читати українською

Цивилизованное инвестирование в зоне риска: заплатить придется всем

Об исторической встрече в прошлую пятницу, ее финансовых и экономических последствиях, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Переговоры с ключевым союзником завершены. Вне зависимости от того, как вы оцениваете их течение, результат известен — фиаско.

Об исторической встрече в прошлую пятницу, ее финансовых и экономических последствиях, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Возобновление отношений, насколько это вообще возможно, будет длиться некоторое время и потребует немалых усилий. Наверное, придется покаяться во всех, даже несуществующих грехах, а после того, как госпожа посол публично приняла почти роденовскую позу, задумавшись над масштабом достигнутого, ее, не исключено, тоже придется заменить.

С этим, конечно, проблем не будет: генералы в армии еще остались, но все эти вещи не делаются за один день, а значит, существует большая вероятность, что долгое время нам придется держаться, рассчитывая на старые запасы и помощь Европы.

Но любые запасы, как известно, когда-то заканчиваются, а готовность Старого света полноценно заменить помощь США пока остается на уровне эмоциональных лозунгов. Никаких сомнений, что Европа с нами, но заменит ли это старлинки, разведывательные данные, ракеты и деньги.

Не собираюсь анализировать стратегические перспективы Украины на поле боя после последних событий, для этого есть военные эксперты. Но, с точки зрения личных инвестиций, на мой взгляд, риски растут.

Единственный актив, которого не коснутся баталии в Овальном кабинете, — это доллары под матрасом, а вот все те активы, которые украинцы пытались хранить и инвестировать цивилизованным способом, попадают в зону риска, разве что кроме денег, которые когда-то, в свое время, предусмотрительным людям удалось перевести за границу.

Почему растут риски

Расчет простой: по оценкам Киеl Institute, за годы войны союзники передали Украине примерно 267 млрд евро. В целом Европа выделила 49,4% всей помощи, американцы — 42,7%, из которых чуть больше половины пошли на военные нужды, а остальные — на финансовые и гуманитарные.

Финансовая помощь американцев составила примерно 50 млрд евро и благодаря этому мы смогли балансировать бюджет, платить зарплаты государственным служащим, учителям, медицинским работникам и пенсионерам, а также поддерживать работу государственных учреждений.

Что будет, если США прекратят помощь? Настанет ли полный коллапс? Скорее всего, нет, ведь Европа, которая пообещала предоставить Украине $50 млрд в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration Loans. Это не компенсирует все возможные потери, но частично смягчит удар.

В конце концов, в новых реалиях Европа может даже набраться смелости и решиться разморозить российские активы. Но какова вероятность, что такое решение не будет заблокировано российскими симпатиками в ЕС, да и сколько времени это займет?

Есть и другие доноры, включая МВФ, но где гарантия, что Белый дом не начнет влиять на решение фонда во время последующих пересмотров программы финансирования?

Чего ждать дальше

Итак, очень вероятно, что нас будут ждать:

Бюджетный кризис

Вряд ли поддержки ЕС хватит для решения всех финансовых проблем. Брать взаймы на внешних рынках сейчас нереально, можно одалживать внутри страны, выпуская ОВГЗ, но если не повысить ставку, то будут покупать только государственные банки, ведь их всегда можно к этому принудить.

Если же ставку повысить до рыночной, бюджет может не выдержать обслуживание долга. Еще один весьма реалистичный, но не самый лучший выход — это просто печатать деньги. Каков будет результат — все хорошо знают.

Девальвация гривны

В ходе войны золотовалютные резервы НБУ достигли рекордного уровня, неслыханного и в мирные времена, что, в свою очередь, позволило удержать курс гривны к основным валютам на приличном уровне и избежать катастрофической девальвации.

Но если не будет помощи, то нас ждут очень сложные времена: валютной выручки экспортеров точно не хватит, чтобы компенсировать утраченную помощь, а о прямых иностранных инвестициях и говорить нечего.

Неуверенность граждан в завтрашнем дне также окажет негативное влияние, создавая дополнительный спрос на валюту.

Инфляция

Несмотря на оптимистичные прогнозы властей, ситуация вокруг роста цен в последние месяцы и так стала угрожающей, а при печати денег, уменьшении резервов, девальвации гривны и удорожании импорта (топливо, газ, электричество, лекарства и т. д.), возможных проблем в энергетике и других факторов, вряд ли можно рассчитывать на какие-то положительные изменения — скорее, наоборот.

Инвестиционный голод

Поскольку, как уже понятно, рассчитывать на мир в ближайшее время не стоит, можно забыть и об иностранных инвестициях на послевоенное восстановление и процветание.

Следовательно, рост экономики откладывается на неопределенный срок.

Торможение восстановления инфраструктуры

Сокращение финансирования существенно притормозит восстановление гражданской инфраструктуры, которая методически разрушается россией, что несомненно повлияет на моральный дух внутри страны, отток населения и дальнейшее ухудшение и без того критической демографической ситуации.

Следовательно, трезво оценивая ситуацию и немного остыв после вспыльчивых обсуждений устойчивости, несгибаемости и мощности, проявленной в креслах Овального кабинета, украинцам придется задать себе вопрос, стоят ли риски растущей инфляции и возможной девальвации тех 15−17%, которые зарабатывают депозиты или ОВГЗ?

Вряд ли…

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Что остается

Матрас и Revolut с Wise, которые могут помочь выведению средств украинцев за границу, хотя бы незначительными суммами.

Хотя, скорее всего, в новых реалиях НБУ может и этот канал перекрыть, как и пересмотреть лимиты на расходование денег с карт за рубежом.

Новое время — новые правила. Спорить с хозяином Белого дома у него дома, в его кресле, у его камина, перед его вассалами — это смелый поступок, но заплатить за него придется, и заплатим все вместе, потому что хотим мы этого или нет, а все мы — президенты.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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Комментарии - 2

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0
Coreinside
Coreinside
4 марта 2025, 9:24
#
Навіть так.Запахло вітром змін.
+
0
san4os
san4os
4 марта 2025, 10:56
#
Стаття песимістична, але не налякала. Девальвація гривні, інфляція — до всього цього готовий ще з початку повномасштабного вторгнення…
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