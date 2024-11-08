Как Маск собирается экономить средства бюджета США и что получит взамен

Рынки празднуют возвращение Трампа в Белый дом, а индексы обновляют исторические максимумы вопреки скромным прогнозам в начале года. В свою очередь, новая Администрация уже готовится столкнуть с вызовами реальности. Как Трамп будет решать проблемы и как ему в этом может помочь Илон Маск, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Случилось все так, как и хотели инвесторы: Дональд Трамп, с его обещаниями существенно либерализовать налоговое законодательство, поднять тарифы на импорт и «сделать Америку великой снова», одержал убедительную победу, которая к счастью не сопровождалась никакими судебными исками или еще хуже, социальными беспорядками. Реакция рынков была феерична: за два дня основные индексы прибавили от 4,5% до 6%, а S&P 500 почти дотянулся до магической отметки в 6000, что еще в начале года считалось совершенно невероятным сценарием.

Итак, теперь к делу! И перед новоизбранным Президентом стоит непростая задача — как выполнить обещанное? В общем, Президенту Трампу достается неплохое наследство: экономика растет, инфляция, хотя и выше цели в 2%, но все же существенно уменьшилась, рынок труда понемногу охлаждается, однако нынешний уровень безработицы в 4,1% вполне приемлем. Но есть одна большая, нет — огромная проблема: государственный долг, уже достигший $35,98 трлн. или 123% ВВП. Снижение налогов, обещанное во время избирательной кампании, а следовательно, вероятное уменьшение налоговых поступлений поможет росту бюджетного дефицита и в итоге расходы на обслуживание долга, которые уже превысили военный бюджет, могут вырасти еще больше. А чтобы этого не случилось, желательно снизить ставку ФРС, сделав обслуживание долга дешевле, и сделать это как можно быстрее…

Но непохоже, что Глава ФРС Пауэлл куда-то торопится. В четверг Комитет по монетарной политике под его председательством принял очень ожидаемое решение о снижении ставки на 25 бп. Но при этом Пауэлл, комментируя решение, ясно заявил, что «Ничто в экономических данных не указывает на то, что Комитету нужно спешить». Такая позиция центрального банка вряд ли сделает счастливым избранного президента, но ему будет нелегко что-либо изменить. Пауэлл, которого сам Трамп и назначил на должность в 2018 году, в течение своей каденции проявлял принципиальность и неуступчивость, когда администрация Трампа и президент лично давили на него с требованием снижать ставку.

Любви между Пауэллом и Трампом нет и вряд ли Председателю ФРС есть смысл «прогибаться» сейчас. Срок полномочий Пауэлла истекает только в 2026 году и, кстати, на традиционной пресс-конференции в четверг, после заседания Комитета, он как мог избегал вопросов о выборах и сотрудничестве с Трампом. Но на один вопрос — подаст ли он в отставку, если об этом попросит Трамп? — все же ответил четко и понятно: «Нет!». И думаю, что для экономики и финансовых рынков это хорошие новости, ведь не зря законодательство всех развитых и не только стран четко определяет, что центральный банк страны должен быть независим.

Маск идет на помощь

Одной из надежд Трампа на уменьшение бюджетного дефицита является крупнейший спонсор его избирательной кампании Илон Маск, который может получить должность в новой администрации. Как пишет Barron's, новоизбранный президент предположил, что Илон Маск может возглавить «департамент эффективности правительства» (Неужели и у них появится «офис простых и эффективных решений»?!). Более того, сам Маск заявил, что ему удастся сократить федеральные расходы, которые в 2024 финансовом году составляли $6,75 трлн., по меньшей мере, на $2 трлн. Честно говоря, похоже на еще один «гиперлуп»…

Обещания обещаниями, но свою выгоду от поддержки Трампа и инвестиций в его кампанию Маск, несомненно, получит и довольно скоро. Шансы на углубление сотрудничества с NASA, разрешения на запуск спутников, лицензии на robotaxi и другие преференции растут. Не очень ясно, как все это сочетается с принципами свободного рынка, но им там виднее. Интересно, что даже обещанная Трампом отмена государственных дотаций на электрические автомобили, которая на первый взгляд должна навредить Маску, принесет ему выгоду. Как объяснил один известный аналитик, следящий за деятельностью Tesla, отмена дотаций ударит по всей отрасли и пока будет страдать Tesla, другие конкуренты просто вымрут. Вот вам и Маск, вот вам и свободные рынки!

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Что в итоге? Пока все происходит, как и предполагали. Но что любопытно: бурная положительная реакция рынка акций после объявления результатов выборов сопровождалась ростом доходности десятилетних облигаций. Похоже, что «умные деньги», доминирующие на рынке облигаций институциональные инвесторы опасаются, что инфляция таки может вернуться и ФРС придется придержать ставку на нынешних высоких уровнях, по крайней мере, спешить со снижением никто не станет.