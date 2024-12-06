Уолт Дисней: как создать империю развлечений, которая держится на вершине уже 100 лет

История Уолта Диснея — это история веры в свою работу. Его первая студия анимации обанкротилась, а новая — несколько раз была близка к этому. Самые близкие люди отговаривали его от самых амбициозных проектов, а опытные предприниматели прочили провал. Однако, как оказалось, даже неудачные его работы через десятилетия находили признание аудитории.

«Настоящая проблема этого мира в том, что очень много людей взрослеют. Они забывают, как это, когда тебе 12 лет»

Уолт Дисней родился в США в 1901 году. Всего в семье было пятеро детей. Семья несколько раз переезжала, но значительную часть своего детства Уолт провел на ферме в штате Миссури. Когда ему было 11, семья перебралась в Канзас Сити, а затем — в Чикаго.

Семья никогда не бедствовала. У отца Уолта Элиаса часто были разные предпринимательские идеи. К примеру, он купил несколько маршрутов для развозки газет и его сыновья занимались на них доставкой. Также в течение 5 лет он вкладывал средства в акции компании по производству желе O-Zell, а затем даже занял место в ее управлении.

Несмотря на это, все члены семьи с раннего детства много работали, что было привычным для начала ХХ века. Например, в течение 6 лет Уолт просыпался в 4:30 утра, чтобы развозить газеты, а также доставлял другой тираж еще и вечером. Из-за парень получал плохие оценки в школе и мог просто уснуть на уроках.

В ряде биографий Уолта указывается на то, что его отец никогда не поддерживал сына и выступал против его мечтаний стать художником. Из этого делается вывод, что он был сложным и жестоким человеком. Так, Пэт Уильямс в своей биографии Диснея приводит такой фрагмент их взаимоотношений:

«В тот вечер после обеда отец Уолта позвал его в гостиную для серьезного разговора.

— Уолтер, — сказал Элиас, — у меня есть работа на фабрике желе. Там платят двадцать пять долларов в неделю.

— Папа, — ответил Уолт, — я не хочу работать на желейной фабрике. Я хочу быть художником.

— Нельзя зарабатывать на жизнь рисованием, — сказал Элиас, — Тебе нужна настоящая работа".

Токсичные отношения в семьях выдающихся бизнесменов — вещь привычная. Например, такая атмосфера была в семье производителей сладостей Марс и миллиардера Илона Маска. Однако часть биографов Диснея отрицают подобную проблему у Диснеев. По их мнению, отец Уолта не был более жестким и не заставлял детей работать больше, чем было принято в те времена.

Протест против карьеры художника, с их точки зрения, это, скорее, обычный консерватизм и забота о будущем сына. Очевидно, Уолт вполне мог приобщиться к тысячам других художников, которые так и не смогли построить карьеру.

Уолт Дисней вместе с отцом на праздновании его дня рождения.

«Человек должен установить свои цели как можно раньше и посвятить все свои силы и таланты для их достижения»

Рисовать Уолт начал в раннем детстве. Сначала перерисовывал карикатуры из местных газет, а в 7 лет продал свой первый рисунок соседу, изобразив его любимую лошадь. Дальше Дисней продолжал продавать рисунки друзьям семьи. В то же время его нельзя назвать самоучкой. После переезда в Канзас и далее в Чикаго он посещал разные художественные курсы.

В 16 лет, во время Первой мировой войны, Уолт попытался пойти добровольцем в армию, но ему было отказано из-за возраста. Тогда он записался в Красный кресту и в течение года был водителем во Франции. Правда, прибыл туда уже после подписания перемирия.

Вернувшись в США, он устроился помощником художника в студию, которая занималась иллюстрациями для рекламы, афиш и разных каталогов. Здесь произошло одно из важнейших событий в жизни Уолта — он познакомился с другим начинающим художником Убом Иверксом, который долгое время будет работать вместе с ним.

Неизвестно, сколько времени продержался бы на этой работе Уолт, если бы не финансовые проблемы, которые обрушились на его работодателя. Молодых художников уволили и Дисней вместе с Иверксом создали собственную художественную студию. Денег они зарабатывали настолько мало, что сначала Уолт пошел на подработки в местную рекламную студию, а уже через месяц к нему присоединился и Иверкс.

Эта работа стала еще одним переломным моментом в жизни Диснея. Дело в том, что его новый работодатель занимался анимацией и именно здесь Уолт познакомился с новым для себя искусством. Он перечитал все, что мог, о мультфильмах, и начал дома практиковаться в их создании.

Вскоре Дисней уже открыл свою анимационную студию, которая специализировалась на создании коротких историй для местного кинотеатра. Снимал Уолт истории на основе осовремененных классических сказок, что, собственно, следующие сотни лет и станет главным продуктом его компании. Правда, такой подход не был изобретением Диснея, он не скрывал, что вдохновлялся «Баснями Эзопа» — популярной в то время серией мультфильмов.

Мультипликация оказалась успешной и двадцатилетний Уолт расширил свою компанию, наняв больше аниматоров. Он начал амбициозный проект — съемку «Страны чудес Алисы», которая базировалась на известной истории Льюиса Кэррола. Этот проект совмещал живую съемку и анимацию. В частности, настоящая актриса играла Алису, а существа, которых она встречала, были нарисованы.

К сожалению, Уолт взял слишком высокий темп роста, а компания не была готова к этому. Поэтому, как только была снята первая серия проекта, студия уже обанкротилась.

«Страна чудес Алисы» стала первым крупным проектом Диснея.

«Самый лучший способ начать что-то: перестать говорить и делать»

Когда его предыдущая компания обанкротилась, Уолт поехал в Голливуд, чтобы создать новую. Выбор был не слишком очевиден, как может показаться. Все же столицей анимации в США в то время был Нью-Йорк. Выбор в пользу Лос-Анджелеса Дисней сделал потому, что там от туберкулеза лечился его брат Рой.

В Голливуд Уолт прибыл с $40 в кармане (по покупательной способности это примерно $750 в наше время) и в ношеной одежде, элементы которой не подходили друг к другу. Однако у него все же был стартовый капитал — первая серия «Страны чудес Алисы». Сначала найти покупателя для нее не удавалось, но помог случай.

У легендарной Маргарет Винклер, которая считалась в то время главным дистрибьютором анимации в мире, закончился контракт на несколько флагманских мультфильмов и она срочно нуждалась в замене. В это время ей на глаза попала история об Алисе.

Хотя Уолту в то время было всего 23 года, Винклер поверила в его потенциал и заказала 6 новых коротких серий. Взявшись за проект, Уолт с Роем создали Disney Brothers Cartoon Studio. Собственно, это та же компания, которую мы знаем и сейчас, но под измененным названием The Walt Disney Company.

На несколько лет компания была обеспечена работой и стабильной прибылью, но значительного признания не получала. История Алисы неплохо воспринималась зрителями, но ничего удивительного для своего времени в ней не было.

Прорывным должен был стать новый персонаж студии — дерзкий и рисковый кролик Освальд. Уолт делал большую ставку на него. Да и публика первые эпизоды восприняла очень положительно. Быстро появились конфеты и канцелярские товары с новым персонажем, что подпитывало к нему интерес. Всего Disney Brothers сняла 27 эпизодов о приключениях кролика.

Дисней надеялся получить более высокие выплаты от своего дистрибьютора за продолжение серии, но здесь его ждало большое разочарование. Чарльз Минц — муж Маргарет Винклер, который заменил ее в сотрудничестве с Уолтом, решил сыграть грязно. Как оказалось, по условиям подготовленного им контракта, права на кролика Освальда принадлежали не Disney Brothers, а студии Universal. Кроме этого, Минц переманил к себе почти всех художников Диснея, с ним остался только верный Иверкс. Собственно, последний пытался предупредить Уолта, что дистрибьютор подозрительно много времени общается с художниками, но легковерный Уолт не поверил в ловушку.

В итоге после нескольких лет работы Дисней остался без своего флагманского проекта и команды. Уже вторая его компания вплотную приблизилась к закрытию.

Интересный факт. В 2006 году студия Disney выкупила права на кролика Освальда у Universal. «Как предшественник Микки Мауса и важная часть творческого наследия Уолта Диснея, веселый и озорной Освальд вернулся туда, где ему место, в дом своего создателя», — заявил тогда генеральный директор Disney Боб Айгер.

«Вы не найдете у меня дома ни одной мышеловки. Я никогда не забывал, что именно мышь сделала меня тем, кем я являюсь сегодня»

Когда Уолт остался практически ни с чем, он принялся за рисование нового персонажа, которым и стал легендарный Микки Маус. Первые эскизы сделал именно Дисней, а дальше Иверкс усовершенствовал легендарную мышь и адаптировал ее изображения для более удобной работы в анимации.

Но и здесь студию сначала ждала неудача. После тестовых показов первые два эпизода о приключениях веселой мыши так и не нашли дистрибьюторов. Третий эпизод Уолт решил сделать звуковым, используя новую в то время технологию. Так была создана теперь уже легендарная серия о Микки Маусе «Пароход Вилли», которая стала первым звуковым мультфильмом, а вскоре — и хитом в кинотеатрах.

Последующие эпизоды Микки Мауса приобретали значительную популярность. Портило успех лишь то, что из компании в этот период ушел Иверкс, которого переманила уже новая дистрибьюторская компания. В то время некоторые ожидали, что с потерей главного аниматора студия закроется, а у самого Уолта произошел нервный срыв, из-за которого он ушел в длительный отпуск. Однако компания выстояла и уже в начале 30-х представила новых персонажей: Плуто, Гуфи и Дональд Дака.

Первым цветным мультфильмом студии стал «Цветы и деревья», выпущенный в 1932 году. Он принес Уолту и первый Оскар. А в следующем году на экраны вышли «Три поросенка», которые стали коммерчески самым успешным короткометражным мультфильмом в истории. Однако, как оказалось, это была лишь подготовка к настоящему успеху.

«Все наши мечты сбываются — если у нас достаточно решимости добиваться их реализации»

Дисней хотел снять свой первый полнометражный анимационный фильм. Сначала планировалось, что это будет новая версия приключений Алисы. Но за ее экранизацию взялись конкуренты из Paramount Pictures и идею отвергли. В качестве литературной основы для нового мультфильма рассматривались также «Илиада» и «Одиссея», «Путешествия Гулливера» и ряд произведений современных авторов. Размышлял Дисней и над экранизацией «Бемби», но на время отложил эту историю из-за технических сложностей. В конце концов, взгляд руководителя компании остановился на сказке Братьев Гримм.

В 1934 году студия начала работу над полнометражным мультфильмом «Белоснежка и семь гномов». Поскольку Микки Маус с друзьями приносили достаточно денег, Уолт решил, что может основательно подойти к работе над новой картиной и не торопиться. Для того, чтобы анимация была более реалистичной, он отправил своих аниматоров на курсы в Институт искусств, а также приводил в студию животных и актеров, чтобы художники изучали реалистичность движения.

Однако расходы на мультфильм оказались куда больше, чем ожидалось. Сначала бюджет планировался в пределах $250 тыс., но в итоге разросся почти до $1,5 млн (около $35 млн в наше время). Резервов компании не хватало и, чтобы профинансировать завершение съемок, Дисней заложил дом.

Аниматоры студии были в восторге от проекта, но за ее пределами мало кто верил в успех полнометражной истории. Как вспоминал художник Уорд Кимбалл, в частных разговорах самые влиятельные люди Голливуда ожидали громкого провала. По их мнению, потенциал истории был на 5−6 минут, но отнюдь не на полтора часа. Мол, несколько минут зрители смеются, но что будут делать дальше? Кроме этого, яркие цвета анимации будут резать глаза и люди будут просто выходить из зала, предупреждали они.

Пытались отговорить Уолта от проекта даже его брат и деловой партнер Рой, а также жена Лилиан. Но основатель студии упорно стоял на своем.

Как оказалось, Уолт в своем упрямстве все же был прав. По итогам 1937 года, Белоснежка стала самой кассовой картиной в американском прокате и самым успешным звуковым фильмом на тот момент. Международная прибыль картины в том году составила $8 млн. Впоследствии мультфильм еще 8 раз возвращался в кинопрокат в разные десятилетия, а его общие сборы достигли $418 млн.

Белоснежка открыла так называемую «золотую эру» мультипликации студии. Впоследствии Дисней выпустит в прокат «Пиноккио», «Дамбо», «Бемби», «Золушку», «Книгу джунглей», и многие другие культовые мультфильмы.

Интересный факт. Сегодня мультфильм «Бемби» считается классикой мирового кинематографа с рейтингом одобрения 91% на Rotten Tomatoes. Однако в 1942 году, когда он вышел на экраны, подвергся сокрушительной критике. В первую очередь из-за решения сделать реалистическую историю, отказавшись от сказочных элементов.

Известный кинокритик Мэнни Фарбер называл мультфильм «совершенно неприятным», а The New York Times отмечала, что в поисках совершенства Дисней готов перечеркнуть всю предыдущую мультипликацию, базировавшуюся на фантастике.

Даже дочь Уолта Диана выразила недовольство смертями животных. Когда же Дисней сказал, что следовал за литературным источником, она возразила, что раньше он спокойно корректировал его. В кинопрокате «Бемби» тоже не оправдал ожиданий.

«Мне всегда было скучно просто зарабатывать деньги. Я хотел делать новые вещи, творить, запускать процессы»

Первым толчком к строительству Диснейленда стали письма фанатов, которые спрашивали, могут ли они посетить студию. Уолт понимал, что туристического потенциала у нее нет, ведь это обычные дома, в которых работают усталые аниматоры. Поэтому он решил построить неподалеку от студии парк и даже купил для этого землю. Однако, когда проект начали реализовывать, оказалось, что участок слишком мал, чтобы вместить там все идеи, и поэтому было решено сделать отдельный тематический парк.

Против амбициозного проекта опять же выступил брат Уолтера, также идею критиковали на студии. Однако Уолт был настолько уверен, что для финансирования парка продал свою недвижимость и в очередной раз залез в кредиты. Помогли ему и внешние инвесторы. В частности, одним из главных выступил медиагигант ABC. Общая стоимость инвестиций в Диснейленд составила $17 млн ($153 млн в наше время).

Парк мгновенно стал невероятно популярным. Лишь церемонию его открытия в 1955 году посмотрели по телевизору 70 млн человек.

Сегодня Диснейленд — самый посещаемый тематический парк в мире. С момента открытия в нем побывало почти 760 млн гостей. А только в прошлом году было более 17 млн посетителей.

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После первого успеха Уолт взялся за реализацию еще более амбициозного проекта — парка развлечений Walt Disney World во Флориде. Однако в 1966 году основатель студии скончался, так и не увидев его открытия.

«Моя самая большая награда — это то, что я смог построить эту замечательную компанию»

Сегодня Walt Disney Company — крупнейшая медиакомпания мира, которая, кроме киностудии и сети парков развлечений, объединяет множество телеканалов, стримингов и развлекательных сервисов. Ей принадлежит ряд сверхуспешных франшиз, включая Marvel и Звездные войны. Капитализация компании составляет $211 млрд.

В то же время, когда Уолт Дисней умер, его состояние было значительно более скромным — $100−150 млн, в наше время это около $1 млрд. То есть сейчас в списке самых богатых людей планеты он занимал бы ориентировочно 2 500 место.

Если посмотреть список самых кассовых фильмов при жизни Уолта Диснея, то окажется, что его картины попадали в него не так и часто. Например, известный мультфильм «Пиноккио», по итогам 1940 года, занял в американском прокате лишь 13 место с заработком в $2 млн, а картины его конкурентов из MGM в том году получили сразу 6 позиций в первой десятке. «Дамбо» в 1941 году занял 15-ю позицию в американском прокате.

В то же время названия практически всех картин, которые были выше по кассовым сборам, ничего не скажут современному зрителю. А вот мультфильмы Диснея в будущем неоднократно возвращались в кинотеатры, суммарно собирая десятки и сотни миллионов долларов.

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Walt Disney Company, которую мы знаем сейчас, — это результат перестройки 90-х и двухтысячных годов. Но деньги на развитие новые управленцы взяли из того же наследия основателя. «Белоснежка», выпущенная на видеокассетах, была продана тиражом в несколько десятков миллионов, а вскоре повторила этот же успех на DVD. Также тогда удалось заработать на других классических мультфильмах. Поддерживали студию в самые трудные времена и продажи товаров с героями классических мультфильмов.

Поэтому неудивительно, что и сейчас студия возвращается к наследию основателя, выпуская ремейки его историй.