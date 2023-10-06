Сладкая семья Марс: как создать миллиардную корпорацию и (не) стать врагами

Семья Марс считается одной из самых богатых в США. Их общее состояние оценивается почти в $117 млрд и они сохраняют полный контроль над крупнейшим в мире производителем сладостей. «Минфин» рассказывает историю необычной семьи, конфликтов, которым позавидовал бы Шекспир, и пути к мировому господству.

Mars Incorporated — безоговорочный мировой лидер производства сладостей. По оценкам Candy Industry, ежегодно она продает кондитерские товары на $20 млрд, опережая ближайшего конкурента Ferrero почти на $7 млрд.

Компании принадлежат такие всемирно известные бренды, как одноименный шоколадный батончик Mars, а также Snickers, Twix, Milky Way, M&M's, жевательные резинки Orbit и Wrigley's, известные бренды товаров для животных Pedigree, Whiskas и Royal Canin, а также бренд риса, соусов и консервации Uncle Ben's.

Однако, не широкий перечень продукции делает компанию уникальной. Большинство известных корпораций размещают свои акции на фондовом рынке, чтобы привлечь внешних инвесторов и обменять ценные бумаги на их наличные деньги. При этом Mars всю свою столетнюю историю остается частной компанией, которая принадлежит представителям одной семьи. Собственно, и своим названием Mars обязан фамилии этой семьи.

Компания, основанная на кухне

Все уже привыкли к историям технологических гигантов, типа Apple или Google, которые начинали свой путь в гаражах. Однако, Mars отличается на их фоне, ведь, как и положено производителю продуктов, был создан на кухне.

Отец основателя всемирно известной компании Фрэнка Марса был наемным работником на мельнице, мать хозяйничала дома. Как и большинство американских семей на рубеже ХІХ-ХХ веков, Марсы жили бедно. В детстве Фрэнк переболел полиомиелитом, что навсегда изменило его жизнь. Именно тогда, чтобы развлечь мальчика, мать дала ему несколько уроков кулинарии и научила делать сладости.

Это дело увлекло Фрэнка и все детство он экспериментировал с разнообразными рецептами. В 19 лет он начал продавать собственноручно сделанные конфеты местным магазинам. Однако, тогда же начал набирать мощности кондитерский гигант Hershey, а вместе с ним возникло множество мелких компаний. Марс не выдержал конкуренции и решил переехать в другой город, где будет проще возобновить бизнес.

Именно в то время, когда он начал свое дело, Фрэнк женился, а вскоре, в 1904 году, у него родился сын Форест. Проблема была лишь в том, что даже после переезда на новое место кондитерский бизнес почти не приносил доходов, и семью едва удавалось прокормить.

Семейные невзгоды завершились разводом, а жена получила все права на воспитание сына. Как следствие, с годами у Фореста сложились сложные отношения с отцом, что впоследствии повлияет на компанию.

Вместе с новой женой Фрэнк пытался наладить бизнес. И казалось, у него получалось. В 1911 году он уже основал компанию, нанял работников. Однако, то и дело переживал падение. В конце концов, в конце десятых предприниматель не сумел рассчитаться с долгами и все его имущество забрали кредиторы.

Семью ждал новый переезд и новая реинкарнация компании в 1920 году. Фрэнк работал на кухне каждый день с 3 часов ночи, производя конфеты ручной работы, а его жена стояла за прилавком и продавала их.

Первым успехом для предпринимателя стали конфеты Mar-O-Bar, изготовленные из карамели, шоколада и нуги. Ничего удивительного — конкуренты делали то же, но деньги все же пошли.

Интересный факт. Ключевым конкурентом Mars всегда была другая американская кондитерская компания — Hershey, основанная в конце XIX века. Сейчас Hershey — пятый по объему продаж производитель сладостей в мире. Несмотря на конкуренцию, основатели компаний Фрэнк Марс и Милтон Херш дружили. Кроме этого, Mars был крупнейшим клиентом Hershey, закупая шоколадную глазурь для своих батончиков.

Встав на ноги, Фрэнк попытался наладить отношения и пригласил на работу своего сына от первого брака Фореста, которому тогда было 18 лет. Это решение стало поворотным для компании. По легенде именно тот подсказал идею новой конфеты — из нежной молочно-шоколадной нуги. Новый продукт назвали Milky Way, и ничего подобного в то время больше никто не делал (этот батончик отличался от Milky Way, который сейчас продается в Украине и по составу ближе к известному у нас Mars).

Правда, с годами сам Форест признался, что не придумывал Milky Way, просто говорил все, что приходило в голову, и как-то натолкнул на эту идею отца. Как бы то ни было, продажи конфет взлетели, и в первый же год они были проданы на $800 тыс. ($11 млн в сегодняшнем эквиваленте).

После того, как Форест получил образование технолога в Йельском университете, он снова вернулся на работу к отцу. Их общей идеей стал хит продаж — Snickers, представленный в 1930 году, а вскоре они разработали еще один популярный в США батончик — 3 Musketeers.

Интересный факт. Батончик Snickers был назван в честь любимого коня Фрэнка. Слово Snickers можно перевести как «тихое ржание».

Сын против отца

Несмотря на совместную работу, отношения между Фрэнком и его сыном все время были натянутыми. Сказывались детские обиды — тогда они не виделись годами, а отец выплачивал крошечные алименты.

Кроме того, члены семьи постоянно спорили из-за будущего компании. Форест отстаивал идею стремительного расширения, а его отец настаивал, что и так все хорошо, поэтому стоит быть более консервативными.

Обострился конфликт после того, как амбициозный Форест заявил, что хочет получить в собственность 30% компании. В ответ отец прямо сказал, что для них двух компания маловата и поэтому сыну лучше искать работу где-нибудь в другом месте.

«Это была болезненная ситуация. Я не горжусь этим, но я сказал папе засунуть бизнес себе в задницу. Если он не хотел дать мне треть бизнеса, я сказал, что уйду. Он сказал иди, поэтому я и ушел», — позже вспоминал Форест.

Фрэнк и Форест Марс вместе сделали самые известные шоколадные батончики.

После этой ссоры в 1932 году Форест получил $50 тыс. (около $1 млн по современной покупательной способности), международные права на Milky Way и уехал «в изгнание».

Местом «изгнания» стала Британия, где он начал строить свою империю. В Европе Форест набрался опыта, некоторое время поработав в местных кондитерских гигантах Nestle и Toblerone. После этого он запустил маленькую фабрику, где работало всего 12 человек — максимум, что он мог себе позволить.

Продажи в Британии стремительно росли благодаря успеху «именного» батончика Mars. По факту, это была более сладкая версия американского Milky Way, приближенная к вкусам европейцев. Вскоре Форест расширил линейку другими продуктами, производимыми компанией отца в США.

Быть только кондитером Форест не хотел, и уже в 1934 году купил британского производителя корма для животных Chappi.

«Изгнание» Фореста завершилось неожиданно. В 1935 году умирает отец. На похороны сын решил не лететь, объяснил это занятостью. Возможно, он был недоволен наследством, поскольку стал лишь миноритарным акционером Mars, а руководство компании перешло к жене основателя и дочери от второго брака. Отстраненный от родительской компании Форест начинает собственную экспансию на американский рынок.

В США он отлаживает производство корма для животных, развивая бренды Pedigree и Whiskas, а также запускает линейку продуктов Uncle Ben's. Эти бренды, а также производство сладостей в Европе, объединяются в компанию Food Manufacturers.

Помимо этого, совместно с сыном основателя Hershey Брюсом Мурри он создает новую кондитерскую компанию M&M's (расшифровывается как Марс и Мурри), которая производила одноименные конфеты.

Интересный факт. Сначала конфеты M&M's производились исключительно для военных во время Второй мировой войны. Шоколад покрывали глазурью, чтобы он не таял во время жары. Марс не придумал эту идею, такие сладости впервые появились во время гражданской войны в Испании в 30-х годах и производились тоже специально для солдат.

В то время, как Food Manufacturers стремительно развивалась, Mars стагнировала и делала уже привычные батончики. Уже в начале 50-х прибыль компании Фореста была больше, чем у бывшей компании его отца. Однако, оставаясь миноритарием Mars, он грезил контролем над этой компанией, которую считал своей «по праву».

Выкупить Mars Форест сумел только в 1964 году, когда у владельца контрольного пакета, его сводной сестры Патриции, диагностировали рак, и никакого желания управлять бизнесом у нее не было.

Получив контрольный пакет, Форест объединил под одной крышей Mars, Food Manufacturers и M&M's. После «изгнания» из родительской компании прошло более 30 лет, а Форесту уже исполнилось 60.

Отец против сыновей

У Фореста Марса всегда был тяжелый и экстравагантный характер. Еще развивая собственную компанию, он регулярно срывался на своих работников за малейшую мелочь. В конце концов, все так к этому привыкли, что просто безразлично стояли, пока он орал на них.

Но больше всего досталось от Фореста его детям. К управлению компанией он привлек двух своих сыновей — Фореста-младшего и Джона.

Как упоминал один из работников Mars, владелец компании относился к детям ужасно. «Он кричал и называл их тупыми дураками. Он спорил с ними по малейшим пустякам. Все умолкали, и могли слышать, как он кричит на них. Это было невероятно стыдно», — делился он воспоминаниями.

Также в СМИ просочилась история о том, как отец во время заседания руководителей компании приказал одному из сыновей «встать на колени и молиться за будущее компании». После этого Форест продолжил встречу, а его сын час молча стоял на коленях перед коллегами. Поднялся сын только после того, как отец завершил заседание и вышел из конференц-зала.

Поменялось с приходом нового собственника и управления компанией. Завод Mars в Чикаго считался произведением индустриального искусства. Он напоминал дворец, окруженный садом, в нем было много витражей, а люди могли ходить сюда на экскурсии.

Взяв компанию под контроль, Форест отменил экскурсии, как и другие PR-мероприятия, и убрал витражи. При этом он повысил зарплату работникам, купил самое лучшее оборудование и усилил контроль за стерильностью производства.

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Форест чрезвычайно не любил прессу, и если он сначала изредка давал интервью, то вскоре прекратил — его разозлила одна из измененных цитат. Это сделало Mars едва ли не самой закрытой компанией США, практически никто не знал, что там происходит. И даже когда Форест умер, еще долго никто точно не знал, правда ли это — никаких официальных сообщений от компании не поступало.

Интересный факт. В 1964 году, когда Форест взял под контроль Mars, была опубликована повесть «Чарли и шоколадная фабрика». Ее персонаж Вилли Вонка так же сделал свою фабрику закрытой от посторонних глаз. Еще больше добавляет сходства то, что когда Форест наконец-то ушел из компании в 1973 году, он быстро заскучал на пенсии и основал новую компанию по производству сладостей Ethel M. Уже стареющий предприниматель в прямом смысле жил на фабрике — обустроил пентхаус с видом на производство. Рабочие называли его «призраком фабрики».

Семья и ее богатство

Длительные унижения все же принесли результаты и дети Фореста унаследовали его компанию — двое сыновей и дочь получили по трети акций Mars. После этого управлением занялось уже третье поколение семьи.

С 1975 Форест-младший и Джон стали сопрезидентами компании. При этом Форест-младший возглавлял ее до 1999 года, а затем еще оставался в совете директоров.

В 1983 году к руководству компанией присоединилась и их сестра Жаклин, став президентом направления продуктов питания. На пенсию она вышла в 2001 году.

При руководстве третьего поколения Марсов компания осталась суперзакрытой. Всем работникам строго-настрого запрещалось говорить с посторонними о том, что происходит на фабрике.

Другой корпоративной особенностью была подчеркнутая скромность руководства. Члены семьи получали только символические дивиденды — все доходы компании инвестировали в ее развитие. Благодаря этому свою глобальную экспансию Mars производил практически без кредитов. Жили же владельцы за достаточно скромные для корпоративной Америки зарплаты — около $1 млн в год.

Все работники Mars, независимо от должности (включая владельцев), должны были регистрировать время прихода на работу, и если не опаздывали — получали бонусы к зарплате. Ни у кого из топ-менеджеров не было собственных кабинетов, вместо этого был опен-спейс, все самостоятельно отвечали на телефонные звонки, а о перелетах на частных самолетах не могло быть и речи. Даже столовая для топ-менеджмента и рядовых работников в Mars была общей.

Из четвертого поколения шоколадной семьи ярче всего проявила себя Виктория Марс, дочь Фореста-младшего. После работы на разных должностях она в 2014 году возглавила совет директоров компании. На данный момент уже ушла в отставку.

Виктория Марс представляет четвёртое поколение руководителей компании.

Сейчас Mars возглавляет датчанин Поул Вайграух. Он начинал карьеру в Stimorol, затем работал на конкурентов с Nestlé и наконец 20 лет поднимался по карьерной лестнице Mars. С семьей он не связан.

Отстранение от управления не принесло членам семьи финансовых проблем. Джон и его сестра Жаклин все еще живы и по-прежнему каждый владеет третью компании. Состояние каждого из них Forbes оценивает в $38,9 млрд. Благодаря этому они разделяют 29 позицию самых богатых людей мира.

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Форест-младший уже умер и его акции равными долями получили 4 дочери. Состояние каждой из них составляет $9,7 млрд.

В настоящее время Mars четвертая по размеру частная компания США и, в то же время, остается одной из самых закрытых и таинственных, надежно скрывая содержимое шкафов своих владельцев.