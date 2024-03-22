Леонардо Ди Каприо: до $60 млн за одну роль и инвестиции в растительные бургеры

Получая за каждую роль в кино десятки миллионов долларов , Леонардо Ди Каприо активно инвестирует. В первую очередь, он выбирает стабильную недвижимость, но также отыскивает и необычные стартапы. По какому принципу актер их выбирает, рассказывает «Минфин».

Кто из актеров самый популярный в мире — однозначно сказать невозможно. Представителей творческой профессии можно оценивать по наградам, гонорарам, частоте упоминаний в социальных сетях или другим факторам. Компания Graphiq, которая развивает искусственный анализ больших массивов данных, разработала свой метод рейтингования.

В соответствии с ним, учитывалось количество просмотров страницы об актере в Википедии, количество полученных им наград и средние оценки фильмов, в которых он снимался. Верхнюю позицию составленного по этому принципу рейтинга занял Леонардо Ди Каприо.

Это довольно нетипичная звезда. Он никогда не снимался в супергеройском кино, и почти не попадал в блокбастеры. Чаще он выбирает драматические фильмы именитых режиссеров, но это не мешает ему оставаться одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, а иногда возглавлять соответствующий рейтинг.

От «Санта-Барбары» до Скорсезе и Тарантино

Начал Ди Каприо свое восхождение к славе еще в детстве с ролей в рекламных роликах. Сначала ему было сложно получить хотя бы какую-то роль: полтора года он безрезультатно ходил по кастингам, в конечно итоге, помогли связи родителей, которые смогли найти контакт с кастинг-директорами, и уже к 14 годам молодой актер снялся в двух десятках рекламных роликов.

Также были небольшие роли в телешоу, в частности, он сыграл в одном эпизоде известного в то время сериала «Санта-Барбара». За эту роль он даже получил премию Youth in Film Awards за самого лучшего молодого актера дневного сериала.

Свою первую роль в полнометражном кино Леонардо получил в 16 лет в малобюджетном ужастике «Зубастики-3». Сам Ди Каприо впоследствии будет вспоминать его, как «возможно, один из самых плохих фильмов всех времен».

Настоящим прорывом для актера стала главная роль в фильме «Жизнь этого парня», куда он попал в 18 лет. Там он сыграл вместе с другим культовым актером Робертом Де Ниро, который, как считается, и утвердил Леонардо.

В том же году будущая звезда кино сыграл в картине «Что гложет Гилберта Грейпа» и получил номинации на Оскар за роль второго плана. В целом, за свою карьеру Ди Каприо шесть раз будет номинироваться на Оскар, и один раз одержит победу, как лучший актер.

Мировая известность пришла к Леонардо после главной роли в фильме «Титаник», который долгое время оставался самой кассовой картиной в истории.

Став звездой, Ди Каприо мог позволить себе выбирать, по факту, любые роли, но решил строить карьеру на авторском кино. Он регулярно снимался в картинах культового режиссера Мартина Скорсезе, а также оскароносных Квентина Тарантино, Вуди Алена, Алехандро Иньярриту, Эдварда Цвика и Стивена Спилберга.

Единственный блокбастер, где Ди Каприо сыграл главную роль, — «Начало» режиссера Кристофера Нолана.

Вместе со Скорсезе Ди Каприо создал один из самых успешных творческих тандемов Голливуда.

Сколько зарабатывает

До «Титаника» за главные роли в фильмах Ди Каприо просил около $1 млн. Приблизительно таким должен быть его гонорар и в этой знаменитой картине — $2,5 млн, но, кроме разовой выплаты, он договорился о «символических» 1,8% от доходов. Учитывая же потрясающий успех фильма, этот пункт в контракте принес ему около $40 млн.

В дальнейшем привычный гонорар Леонардо составлял около $20 млн — именно столько он получил за «Пляж», «Поймай меня, если сможешь», «Отступники», «Кровавый бриллиант».

Самую большую прибыль Леонардо принес фильм «Начало». Снимаясь в нем, он согласился снизить свой гонорар до $15 млн, но при этом получил долю от проката — в результате, в целом, заработал на картине $59 млн.

Сейчас стандартный гонорар Ди Каприо за роль вырос до $30 млн. Именно столько он получил за последнюю роль в картине «Убийцы цветочной луны» и фильм «Не смотри вверх».

Иногда Ди Каприо идет на уступки и соглашается играть за меньшие деньги, если ему интересна картина. В частности, он сделал исключение для Тарантино и снялся в «Однажды в… Голливуде» за $10 млн.

Несмотря на высокие заработки, Ди Каприо пытается экономить. К примеру, агенты кинозвезд получают от 10% до 20% от их гонораров. Однако, Леонардо отказался от их услуг и представляет себя сам.

Также актер продолжает зарабатывать на съемках в рекламе. В частности, он был лицом бренда часов Tag Heuer, виски Jim Beam, амбассадором китайского производителя электромобилей BYD. За съемку в рекламе японских кредитных карт он получил $5 млн.

В целом, по оценкам экспертов, роли в кино принесли Ди Каприо около $350 млн, а рекламные контракты — еще $100 млн.

Деньги на экологию

Ди Каприо — один из самых известных в Голливуде борцов с глобальным потеплением и за сохранение окружающей среды.

Интересоваться экологией он начал еще в детстве, когда мечтал стать биологом. «Я смотрел документальные фильмы об истощении тропических лесов, уничтожении видов и среды их существования. Это оказало большое влияние на меня», — вспоминает Ди Каприо.

После съемок в «Титанике» он основал фонд своего имени, который борется с экологическими вызовами. За время своего существования фонд профинансировал более 200 разнообразных инициатив, а общие расходы превысили $100 млн. Правда, речь здесь идет не только о личных средствах актера, но и об аккумулированных поступлениях от других доноров. По оценкам американских СМИ, на разнообразные благотворительные проекты из личных средств он направил около $80 млн.

Актер входит в правление Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных. Он использует свой публичный статус для встреч с ключевыми политиками мира и для обсуждения вопросов охраны природы. Также Ди Каприо создал документальные фильмы «Планета воды» и «Глобальное предупреждение».

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Среди благотворительных проектов Ди Каприо — и помощь украинским детям во время войны. Средства были перечислены Фонду Елены Зеленской, правда, о какой именно сумме идет речь, неизвестно. В то же время, актер избегал публичных заявлений по поводу российской агрессии.

«Зеленые» инвестиции

Вкладывает средства актер также в компании, которые непосредственно связаны с экологической проблематикой. Среди них — стартапы, которые планируют заменить мясо:

Neat Burger — британская сеть веганских заведений быстрого питания с растительными заменителями мяса. В прошлом году сеть вышла и на американский рынок.

Califia Farms — бренд растительной пищи и напитков. В первую очередь, специализируется на альтернативных молочных напитках из растительных компонентов, в частности, из кокоса и миндаля.

HIPPEAS — производитель веганских снеков из нута. В 2021 году компания привлекла $50 млн инвестиций.

Aleph Farms и Mosa Meat — обе компании разрабатывают технологии лабораторного создания мяса. Привлеченные ими инвестиции уже составляют сотни миллионов долларов.

Кроме пищевых компаний, Ди Каприо инвестирует в стартапы, пытающиеся остановить промышленный убой животных:

VitroLabs — калифорнийская биотехнологическая компания, занимающаяся лабораторным созданием кожи. Предполагается, что продукция заменит традиционную кожу в производстве одежды и мебели.

LØCI — британский бренд обуви, позиционирующий себя, как «веганский», поскольку использует заменители кожи и материалы вторичной переработки.

Самая успешная инвестиция актера — компания Beyond Meat, которая тоже специализируется на растительных заменителях мяса. Ди Каприо был одним из первых инвесторов в компанию, вложив средства в 2017 году, а также стал ее амбассадором. В 2019 году компания провела IPO с оценкой более $4 млрд, а вскоре ее акции стремительно взлетели, и оценка превысила $15 млрд. Правда, впоследствии рынок разочаровался в Beyond Meat, и сейчас компания оценивается в чуть более $500 млн.

Империя недвижимости и собственный остров

Ди Каприо принадлежит большое количество недвижимости, а ее общая стоимость составляет около $100 млн.

Свой первый дом актер купил в Калифорнии на берегу океана в 1998 году за $1,6 млн. Правда, там он долго не жил, в основном, сдавал его в аренду за $25−50 тыс. в месяц, а в 2021 году продал за $10,3 млн.

Сейчас ему принадлежит около десяти домов в Калифорнии. Самый дорогой из них, в Малибу, обошелся в $23 млн. Также в его собственности две квартиры в Нью-Йорке, каждая из которых обошлась актеру примерно в $10 млн.

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Кроме этого, он купил остров площадью около 42 га недалеко от Белиза и превратил его в частный экологический курорт. Актер решил построить здесь 36 частных домов и продать их.

Что дальше

Несмотря на то, что актер уже начал получать прибыль от разнообразных бизнесов и девелоперских проектов, он не забывает и о своей основной профессии. Уже известно, что он сыграет главную роль в очередном фильме Мартина Скорсезе: это будет экранизация истории об кораблекрушении Вейджер. Как и предыдущий их фильм, этот тоже будет сниматься для Apple+, поэтому можно не сомневаться, что от богатого заказчика Ди Каприо получит свой обычный гонорар в $30 млн.

Кроме того, в Голливуде ходят слухи, что Леонардо приобрел права на несколько сценариев, в которых планирует сыграть уже в пожилом возрасте.

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Ди Каприо тщательно выстраивал свою актерскую карьеру, избегая громких кассовых провалов и репутационных потерь, что обеспечит ему стабильные доходы еще много лет. Так же на стабильном фундаменте из недвижимости и стартапа базируется и его финансовая подушка.