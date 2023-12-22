Лионель Месси: едва не оставил футбол, потому что у него не было $12 тыс., и отказался от зарплаты в $1 млрд

Лионель Месси — не только один из самых успешных спортсменов в истории, но и один из самых богатых. В отличие от большинства футболистов, после выхода на пенсию он может не только зарабатывать, но и существенно увеличить свое состояние. Куда сейчас инвестирует Лео и какие перспективы перед ним открываются, рассказывает «Минфин».

Чем известен

Лионель Месси — один из самых известных и лучших футболистов мира. Он получил сразу восемь «Золотых мячей» — главных индивидуальных наград в футболе — больше, чем любой другой игрок.

Футболист выступал за испанскую Барселону, в составе которой получил больше всего трофеев, а также за французский Пари Сен-Жермен, а сейчас защищает цвета Интер Майами из США.

За время своей карьеры он 4 раза выигрывал самый престижный клубный турнир — Лигу чемпионов, 7 раз — чемпионат Испании, и еще дважды становился чемпионом Франции. Помимо этого, вместе со сборной Аргентины выиграл последний Чемпионат мира.

За свою профессиональную карьеру Лео забил 821 мяч, что делает его вторым в списке самых лучших бомбардиров в истории футбола, больше голов только на счету у Криштиану Роналду (некоторые источники приписывают более тысячи голов бразильцу Пеле, но это связано со сложностью подсчетов и учетом неофициальных матчей).

Кроме невероятной результативности, Месси отметился красивой игрой: его голы неоднократно признавались лучшими в турнирах, миллионы фанатов обожали его феноменальную технику и способность обходить нескольких соперников подряд.

Цена карьеры — $12 тысяч

Лионель родился в небогатой семье: отец работал на сталелитейном комбинате, мать была домохозяйкой и подрабатывала уборщицей. У Лионеля два брата и сестра, но никто из них профессионально спортом не занимался. А вот двое двоюродных братьев тоже стали футболистами, хотя и не звездами первой величины, — выступали, в основном, за разные клубы в Латинской Америке. О том, чтобы Лионель играл в футбол, мечтала его бабушка, которая водила парня в секцию еще в дошкольном возрасте.

Уже тогда Месси зарекомендовал себя, как умелый футболист, и забивал значительное количество голов за местный Ньюэллс Олд Бойз. Однако, когда ему исполнилось 10 лет, начались проблемы: у Лионеля диагностировали дефицит гормона роста соматотропина. После полугодового обследования ему, наконец, назначили инъекции препарата, который должен был ускорить рост.

Лечение стоило около $1 тыс. в месяц и должно было длиться 3 года, но у семьи таких денег не было. Какое-то время помогал крестный отец Лионеля, а вот родной клуб согласился дать всего $400.

В то время молодым футболистом начала интересоваться академия аргентинского гранда Ривер Плейт — сначала клуб готов был оплатить лечение, но из-за очередного экономического кризиса в стране отказался от этой идеи.

Спасли карьеру Месси местные агенты, которые пообещали организовать ему просмотр в академии одного из самых титулованных клубов Европы — Барселоне. В 13 лет Лионель приехал в Испанию, где хорошо показал себя, и клуб согласился оплатить лечение — оставалось пройти год терапии, стоимость которой составляла около $12 тыс. Кроме того, академия Барселоны согласилась платить Лионелю стипендию, а его отца обеспечила работой в Испании.

Сколько зарабатывает Месси

Первый профессиональный контракт Лионель подписал с Барселоной в 2005 году — то есть в 18 лет. Сколько он должен был получать по нему — неизвестно, поскольку договор действовал всего 3 месяца. За это время Месси успел съездить на молодежный чемпионат мира со сборной Аргентины и отличиться 6 голами. Поэтому в клубе ему быстро предложили новый контракт с лучшими условиями: получать он должен был 1,5−2,5 млн евро в год.

Этот контракт тоже утратил силу гораздо быстрее даты окончания. Барселона перестраховалась, чтобы не потерять игрока, и когда футболисту было 20 лет, предложила ему 8,5 млн евро в год. Впоследствии в клубе ему еще не раз будут повышать зарплату, но именно с этого момента он начал попадать в рейтинги самых высокооплачиваемых игроков мира.

По оценкам Forbes, в 2016 году он стал вторым среди самых оплачиваемых спортсменов мира, зарабатывая вместе со спонсорскими выплатами более 80 млн евро в год. А уже в 2019 году Лионель занял в этом рейтинге первое место, обойдя не только коллег-футболистов, но и звезд НБА, гольфа и бокса, — тогда, по данным журналистов, он пополнил свой счет на $127 млн.

Месси много снимался в рекламе, в частности, сотрудничал с Pepsi, Lay's, Adidas, Dolce & Gabbana, Gillette, а ролик для Turkish Airlines, где он снялся вместе с баскетболистом Коби Брайантом, в свое время стал самым популярным на YouTube.

Зарабатывает Месси даже на отдыхе. Саудовская Аравия платит $25 млн за то, чтобы он в течение трех лет проводил часть своего отпуска на территории этой страны. Сам отдых организует также принимающая сторона.

По оценкам портала Sportico, в целом, за свою футбольную карьеру Месси заработал $1,48 млрд, хотя это почти в два раза меньше, чем получил Майкл Джордан (об истории финансового успеха которого «Минфин» уже рассказывал), — это делает его седьмым самым богатым спортсменом мира. Среди футболистов он второй: впереди Роналду, который за карьеру заработал примерно на $100 млн больше.

Лионель легко мог бы повысить свое место в этом рейтинге. По данным журналиста Гильема Балаге, саудовский клуб Аль-Хиляль предлагал ему $1 млрд за годовой контракт. Для сравнения: другой клуб страны Аль-Наср платит Роналду $213 млн в год.

По другим данным, саудовский клуб предлагал футболисту чуть меньше $1,6 млрд за три года. Но, во всяком случае, если бы Лео согласился на условия аравийской команды, он стал бы самым богатым футболистом в истории и существенно поднялся бы в рейтинге самых богатых спортсменов мира.

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В Саудовскую Аравию игрок не поехал, выбрав значительно более скромное предложение из США: его заработная плата там составляет около $32 млн в год. Считается, что свой выбор игрок, в первую очередь, сделал ради семьи (с женой Антонеллой Лео познакомился, когда ему было 5 лет, сейчас у них трое детей) — условия жизни в Майами и климат значительно лучше, чем на Аравийском полуострове. Хотя, возможно, приезд в Америку был частью бизнес-плана Месси и, в конце концов, на этом он заработает гораздо больше.

Куда инвестирует

Месси не является чиновником, поэтому отчитываться о своих расходах и инвестициях не обязан. Однако, определенная информация о том, куда он вкладывает деньги, все же просачивается в СМИ.

Прежде всего — это недвижимость в родном городе футболиста Росарио в Аргентине. Он вложил деньги в проект Azahares del Parana — строительство жилых домов за пределами города, которые продаются по цене от $54 тыс. Также Лео инвестировал в ЖК в центре Росарио и ряд проектов в других районах.

С 2017 года он инвестирует в сеть бутик-отелей MiM, которые расположены, в основном, в Испании. В частности, отели сети есть в Барселоне, Бакейре, на Майорке, Ибице и т. д. Развивается сеть и в других странах, в частности, появилась в Андорре и Турции.

Отель сети MiM на Майорке.

Для примера: отель сети в Барселоне недалеко от Средиземного моря оценивается в $26 млн. В нем 77 номеров и он предлагает гостям разнообразные развлечения, в частности, аренду яхт, гольф и т. д. Стоит отметить, что в этом проекте Месси выступает как инвестор, он не является единственным владельцем или основателем сети.

Также Месси является совладельцем тематического парка своего имени, который должен открыться в Китае в следующем году. Стоимость проекта оценивается в $200 млн. Предполагается, что на его территории будет много спортивных развлечений и зон отдыха. Правда, учитывая, что начать работать парк должен был еще в 2020 году, а в КНР назревает девелоперский кризис, не исключено, что открытие парка снова перенесут, или даже отменят.

Лионель вложил деньги в инвестиционную компанию из Кремниевой долины — Play Time Sports-Tech HoldCo. Основное направление ее деятельности — спорт и спортивные технологии. Компания будет инвестировать непосредственно в спортивные команды и стартапы, которые ориентируются на футбол или другие виды спорта.

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Среди стартапов, к которым уже присоединилась компания Месси, — AC Momento, который продает на аукционах футболки, в которых выступали игроки, и прочую коллекционную атрибутику.

Получает Лионель дополнительный доход от интернет-магазина The Messi Store, где продает одежду и аксессуары собственного бренда.

Может ли Месси стать самым богатым спортсменом в истории

Лионель отказался от миллиарда долларов, чтобы играть в США, но, возможно, с финансовой точки зрения, это было правильным решением. Во-первых, кроме зарплаты, он получает специальные выплаты от Adidas за продажу ряда товаров, и стриминга Apple TV+ — за привлечение аудитории к просмотру чемпионата США. Детали этих контрактов не разглашаются, но, по оценкам аналитиков, вместе с зарплатой это обеспечивает Лео $50−60 млн в год.

Помимо этого, что гораздо более важно, по условиям контракта, он сможет купить или создать новый футбольный клуб в американской футбольной лиге MLS. Дело в том, что профессиональные спортивные лиги в США (будь-то баскетбол, хоккей, американский или европейский футбол) принципиально отличаются от привычных для нас. Они закрытые, и новая команда в них не может просто так попасть — решение о допуске новичков принимает сама лига.

Ранее право создания собственного клуба уже получал Дэвид Бекхэм: он основал Интер Майами, в котором и играет Месси. Вполне возможно, что и сам Лео тоже пойдет по этому пути.

Сейчас стоимость клубов американской лиги стремительно растет. По оценкам экспертов, средняя цена компании MLS за последние 4 года прибавила 85%, и составляет $579 млн. А самый дорогой клуб лиги ФК Лос-Анджелес оценивается в $1 млрд.

В США огромный спрос на спортивные события. Как объясняют местные обозреватели, получить билет на игры бейсбола, баскетбола или американского футбола практически невозможно, поэтому часть аудитории идет на матчи необычного европейского футбола. Кроме того, стремительно растет количество испаноязычных американцев, которых в США проживает уже 63 млн. Для них футбол — спорт № 1.

Помогает повысить интерес к лиге и сам Месси. В течение сезона матчи MLS посетили 10 млн зрителей, что стало историческим рекордом.

Меняются тенденции и в телевизионных трансляциях. Традиционно, самым популярным футбольным чемпионатом в США была английская Премьер-лига. Однако, в этом году среди зрителей младшей возрастной группы MLS собрала большую аудиторию, которую обозреватели назвали «эффектом Месси». Ключевые матчи лиги на Apple TV уже смотрят около 1 млн зрителей.

Играя в США и популяризируя местную лигу, Месси тем самым развивает потенциал собственного инвестиционного проекта. Может быть, ему даже не придется вкладывать свои деньги. Воспользовавшись правом создать свой футбольный клуб, он сможет привлечь внешних инвесторов, а за собой оставить долю.

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Учитывая состояние Майкла Джордана более чем в $3 млрд, вряд ли Лео сможет подняться на финансовую вершину, но развитие собственного клуба вполне может сделать его вторым среди самых богатых людей в истории спорта.