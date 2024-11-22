Илон Маск: что от победы Трампа получат акционеры Tesla и он лично

С недавних пор Илон Маск стал не просто мультимиллиардером, но и одним из самых влиятельных людей в мире. Этот статус обеспечивает ему близость к новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Как Маск планирует использовать этот статус, и что от этого получат Tesla, SpaceX и другие компании богача, разбирался «Минфин».

Не просто богатый, а сверхбогатый

В последние годы звание самого богатого человека в мире регулярно переходило от одного к другому мультимиллиардеру. Чаще всего на первом месте друг друга сменяли Джефф Безос и Илон Маск, время от времени обоих из пьедестала сбрасывал Бернар Арно, а в некоторые моменты вплотную к ним приближался и Марк Цукерберг.

Однако сейчас Маск оставил далеко позади конкурентов. По оценкам Bloomberg Billionaires Index, который обновляет список богачей в реальном времени, состояние гендиректора Tesla достигает $331 млрд, что на $105 млрд больше, чем у Безоса, который занимает второе место.

С начала этого года личное состояние Маска выросло на $102 млрд, а после победы Трампа в президентской гонке — примерно на $60 млрд. Главная причина этого взлета — подорожание акций Tesla, которые с начала года прибавили 43%.

Этот рост может выглядеть странно на фоне падения акций других американских производителей электромобилей. Бумаги Rivian с начала года потеряли 56% стоимости, Lucid Group — 51%. Победа Трампа только ускорила это падение.

Итак, давайте разбираться, в чем заключается феномен Маска и его компаний, и почему они богатеют, даже когда рынок идет ко дну.

Кризисы, как образ жизни

Илон Маск родился в Южной Африке в 1971 году. Отец был инженером и предпринимателем, зарабатывал в том числе на добыче изумрудов, мать — модель канадского происхождения.

Когда Илону было 9 лет, родители развелись, будущий миллиардер остался с отцом. Семья была достаточно состоятельной, но о своем выборе парень вскоре пожалел из-за деспотичного характера отца.

У того были хаотические перепады настроения. «В одну минуту он был дружен, а уже в следующую — мог начать час непрерывных оскорблений. Он заканчивал каждую тираду, рассказывая Илону, какой тот жалкий», — рассказывает Уолтер Айзексон, который написал биографию Маска. Сам Маск называл общение с отцом «психическими пытками», уверяя, что тот «знал, как сделать все ужасным».

Трудной была и школьная жизнь Маска. Его отправляли на обучение в лагерь в дикой природе Veldskool, который можно назвать военизированной версией «Властелина мух» из-за чрезвычайно жестких условий пребывания.

Детям давали небольшие порции пищи и воды и разрешали биться за них. Это даже поощрялось. «Пребывание там было безумием. Каждые несколько лет кто-нибудь из детей умирал. Воспитатели рассказывали об этом, как предупреждение: не будь таким как тот дурак, который умер в прошлом году», — вспоминает Маск.

Тяжелые условия наложились на сложный характер Илона — ему было сложно понимать эмоции других и общаться со сверстниками. Сам Маск впоследствии назовет это симптомом синдрома Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется трудностями социального взаимодействия.

Илон вместе с братом Кимбалом и сестрой Тоской.

По словам медицинского директора Excel Psychiatric Associates Крейга Чепке, детские переживания Маска вполне могли стать причиной посттравматического стрессового расстройства.

Айзексон считает, что эмоциональное развитие Маска было заторможено в детстве вследствие жестокого обращения отца: чтобы выжить, Маск научился закрывать свои чувства.

Травмы детства влияют и на нынешнюю жизнь миллиардера. По словам биографа, он обожает кризисы и становится счастливым, когда борется за выживание. Эта потребность настолько сильная, что кризисы он может создавать намеренно, к примеру, устанавливая нереальные дедлайны выпуска новой продукции.

Другой биограф Маска — Эшли Вэнс — убежден, что у миллиардера достаточно и положительных черт. Его мышление ориентируется на будущее и ставит благо человечества выше личных соображений. То, что Айзексон считает потребностью Маска в хаосе, Вэнс отмечает, как способность выдерживать значительный стресс и готовность рисковать, что дает Илону преимущество над конкурентам.

Как родилась SpaceX и когда начали ставить знак равенства между Маском и Tesla

Когда Илону было 18 лет, он отправился в Канаду, где в то время жила его мать. На прощание отец сказал, что Илон вернется уже через несколько месяцев и ничего не сможет добиться. Как отмечает основатель инвестиционной компании Bradley, Foster&Sargent Роберт Брэдли, это было одним из самых неудачных предсказаний в истории человечества.

Одной из причин переезда было желание избежать обязательной службы в южноафриканской армии, но, помимо этого, Маск планировал в конце концов перебраться в США. Это ему вскоре удалось: Маск начал обучение в Университете Пенсильвании.

О первой компании, которую он основал в 1995 году вместе с братом Кимбалом, пожалуй, немногие слышали. Это был интернет-аналог желтых страниц под названием Zip2. «Уже тогда проявилось пренебрежительное отношение Маска к концепции баланса между работой и личной жизнью. Он без устали работал сам. Сотрудники часто находили спящего Илона на диване в офисе, когда приходили утром», — рассказывает Роберт Брэдли.

Тяжелая работа оправдала себя. Незадолго до кризиса доткомов компанию продали более чем за $300 млн, лично Маск получил из этой сделки $22 млн.

Следующая компания Маска уже более известная — сервис онлайн-платежей X.com. Вскоре этот сервис объединился с популярным конкурентом PayPal, а Илон стал гендиректором новой компании. Ее купил интернет-аукцион eBay за $1,5 млрд, а Маск после сделки стал богаче на $176 млн.

В этот же момент Маск присоединился к некоммерческой космической инициативе, которая планировала доставить на Марс камеры для роста растений. Для реализации инициативы Илон несколько раз посещал россию, надеясь подписать контракт на доставку этого груза.

Однако предложенная цена его не устроила и Илон решил, что лучше создать собственную компанию, которая займется разработкой космических ракет. С этого и началась история SpaceX, которая осуществила первый запуск своей ракеты в 2006 году. Правда, неудачно, как и несколько последующих запусков. Однако сейчас SpaceX представила целый ряд ракетоносителей, которые уже доставляли людей на МКС, установили рекорды по выведению грузов на орбиту и их можно многократно использовать. Также SpaceX принадлежит сервис спутникового интернета Starlink.

Вопреки распространенному мнению, Маск не создавал компанию Tesla. Он присоединился к ней, как ключевой акционер, инвестировав в 2004 году — за 4 года до представления первого серийного электрокара компании Roadster. После финансовых проблем и корпоративных конфликтов Маск лично возглавил компанию, которая стала с ним ассоциироваться.

В 2008 году Roadster стал первым серийным электрическим суперкаром в мире.

Еще одна компания, сооснователем которой стал Маск, — Neuralink — разрабатывает устройства, которые встраиваются в человеческий мозг для интеграции с искусственным интеллектом. Предполагается, что это поможет лечить болезнь Альцгеймера, деменцию и травмы спинного мозга. В этом году компания представила имплант, который должен вернуть зрение слепым от рождения.

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Как Маск сблизился с Трампом

Подобно большинству богачей из Кремниевой долины, Маск раньше симпатизировал демократам. В частности, жертвовал деньги на президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Но, начиная с 2022 года, его взгляды стали приближаться к консервативным. В частности, в отношении более жесткой миграционной политики. Также он публично критиковал запрет требования к учителям сообщать родителям, если их ребенок хочет сменить пол.

В конце концов Маск стал ключевым человеком в финансировании кампании Трампа с пожертвованием более $118 млн и даже создал собственную организацию America Pac для агитации за этого кандидата в президенты. «Маск был не единственным миллиардером, который болел за Трампа. Но, в отличие от других, которые предпочитали работать в тени, он стал самым заметным приверженцем Трампа», — пишет The Guardian.

Миллиардер часто лично агитировал за Трампа и появлялся с ним на многочисленных митингах. Помогла в агитации и покупка Маском Twitter — соцсеть с новым руководством стала более лояльной к распространению агитации.

Самым неоднозначным стало решение America Pac ежедневно разыгрывать $1 млн между избирателями, которые подпишут петицию, связанную с организацией.

Активная работа на победу не осталась незамеченной новоизбранным президентом США. Трамп заявлял, что Маск проведет полный аудит федерального правительства и возглавит кардинальные реформы ради сокращения государственных расходов, как глава Департамента эффективности правительства вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами.

Маск считает, что бюджет США можно урезать «по крайней мере» на $2 трлн с примерно $6,5 трлн. Для этого он, в частности, планирует существенно сократить количество государственных служащих, а также уменьшить финансирование государственных медиа, международных и неправительственных организаций.

Напарник Маска по делу дерегуляции, Вивек Рамасвами, уже анонсировал «демонтаж правительственной бюрократии, сокращение лишних правил и расточительных расходов, и реструктуризацию федеральных агентств».

По убеждению Маска, применение большого количества федеральных норм превышает полномочия, которые предоставлял Конгресс, и они должны быть отменены, что облегчит жизнь людей и бизнеса.

Критики новоизбранного президента отмечают, что отправка миллиардера управлять вопросом дерегуляции создает конфликт интересов, поскольку компании Маска сами находятся под проверками разных федеральных органов. В первую очередь из-за вопросов внедрения автопилота, а также в части условий труда, внедрения космических программ, строительства и т. д.

«Маск получит личную выгоду от большого количества продвигаемых им решений по дерегуляции», — отмечает профессор современной политической истории США Кристофер Фелпс.

Но многие убеждены в искренности намерений миллиардера усовершенствовать государственный аппарат США.

«Нет никаких сомнений, что у Маска значительные интересы в регулятивном ландшафте США. В то же время сложно утверждать, что это единственное, что им движет. Маск пошел на огромный личный и политический риск, выступая за Трампа, и многое из его действий и риторики, кажется, отражает личную идеологическую преданность делам, в которые он верит», — отмечает директор Центра политики США в Университетском колледже Лондона Томас Гифт.

Однако не ответственность за дерегуляцию и экономию бюджетных средств делает Маска одним из самых влиятельных людей мира. Значительно более важным является тот факт, что он стал «человеком, особенно приближенным к Трампу» и по факту «советником по всему».

Маск не только постоянно проводит время рядом с Трампом, но даже принял участие в нескольких его международных телефонных разговорах. В частности, с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По информации CNN, конгрессмены и сенаторы США от Республиканской партии стремятся при посредничестве миллиардера усилить свои позиции возле Трампа.

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Маск и государственный карман

Возможность вмешательства Маска в распределение бюджетного финансирования вызвала обеспокоенность по поводу еще одного вопроса — получения бюджетных дотаций компаниями миллиардера. Некоторые обозреватели даже отметили, что всю свою технологическую империю он построил за государственные средства и теперь еще более уверенно хочет умоститься на государственных потоках.

Поэтому, давайте разберемся, какую государственную помощь компании миллиардера действительно получали, и была ли они решающей в их развитии.

В 2010 году, незадолго до IPO, Tesla получила кредит в $465 млн под низкие проценты от Министерства энергетики США и направила эти средства в разработку своего первого хита — электрокара Model S. За три года автопроизводитель досрочно вернул займ.

Помогли Tesla и федеральные налоговые льготы на покупку электрокаров в размере $7,5 тыс., которые получали покупатели машин. За время существования программы государство направило на нее $3,4 млрд. Это поддерживало рынок электромобилей в США и делало их более доступными.

Помогли компании и государственные правила уменьшения выбросов парниковых газов. Дело в том, что компании должны выполнять определенный план перехода на производство экологически чистой продукции. При этом тот, кто перевыполняет план, получает регулятивные кредиты, которые может продать тем, кто отстает.

В период с 2008 по 2019 год Tesla заработала на продаже регулятивных кредитов $2 млрд. В 2008 году они обеспечили почти 25% всех доходов компании, а в последующие 5 лет — 10%.

Еще больше от государственных средств зависит деятельность SpaceX. Первый важный контракт с NASA космическая компания подписала в 2008 году на $1,6 млрд, он предусматривал разработку ракеты для поставки МКС. Благодаря этим деньгам SpaceX могла закончить свою ключевую ракету Falcon 9.

«В то время они были на грани банкротства и это помогло спасти компанию», — отмечает старший консультант по вопросам космической политики Planetary Society.

С тех пор SpaceX получила другие многочисленные дополнительные контракты от NASA, военных и других правительственных учреждений США. В частности, компания получила $3 млрд на разработку ракеты для доставки астронавтов на Луну.

Как SpaceX, так и Tesla действительно в разные моменты были на грани банкротства, и государственные выплаты помогли им удержаться. Однако это совсем не свидетельствует об особом отношении американского правительства к Маску.

Выплаты и льготы, которыми пользовалась Tesla, были доступны всем производителям электрокаров, и они использовали их в равной степени. Также стоит учитывать, что в тот момент, когда SpaceX получил $1,6 млрд от NASA, Boeing на выполнение подобного контракта привлек от космического агентства $4,2 млрд. С 2010 года Boeing за работу над космическим кораблем CST-100 Starline получил от NASA $6,7 млрд. Да и в целом в привлечении подрядчиков для выполнения разных космических задач нет ничего необычного.

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Отличие выплат лишь в том, что, воспользовавшись государственными средствами, SpaceX перевернул космический рынок, побил рекорды грузоподъемности на орбиту и повторного использования ракет. Starline в этом году наконец-то впервые доставил астронавтов на МКС, но из-за неисправности системы, разработанной Boeing, они не смогли вернуться домой и на какое-то время застряли в космосе.

Что получит Маск от сотрудничества с властями

Когда речь идет о преимуществах, которые получат компании миллиардера от сотрудничества с властями, вспоминается в первую очередь дерегуляция их деятельности, а не прямые бюджетные вливания. Собственно, денег сектора, в которых работает Маск, могут получить даже меньше.

Почти никто не сомневается, что Трамп отменит федеральную налоговую поддержку для покупателей электромобилей. Однажды он это уже делал, но помощь сектору вернул Байден.

Правда, Маск уже заявлял, что Tesla в таких дотациях не нуждается. К тому же изменения нанесут ущерб конкурентам Илона, которым будет сложнее продвигать свои электрокары на рынке. Часто их производства убыточны или на грани самоокупаемости, а у Tesla уже отлажены производственные процессы и высокая маржинальность.

Главные надежды инвесторы Tesla возлагают на упрощение регуляции введения автопилотов. Это поможет компании внедрить автоматизированные такси без водителей и убрать возможность ручного управления из некоторых своих моделей.

Так, в прошлом месяце Маск заявил, что рассчитывает развернуть беспилотные такси Tesla в Калифорнии и Техасе еще до следующего года и начать производство в 2026 полностью автономного Cybercab без руля и педалей.

Tesla уже представила концепт полностью автономного такси Cybercab.

Сейчас в США нет общенациональных правил, которые бы регулировали использование автономных транспортных средств: в каждом штате действуют свои правила. Маск уже публично жаловался на проблемы нормативно-правового ландшафта штатов и выступал за единое федеральное регулирование.

Как руководитель Neuralink, Маск недоволен работой Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США, которое замедляет имплантацию устройств в мозг людей. Ожидается, что миллиардер повлияет на чиновников, ответственных за это регулирование, или отменит ряд ограничений в профильной сфере.

Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз предполагает, что администрация Трампа увеличит финансирование усилий NASA по возвращению людей на Луну и путешествий на Марс. Если SpaceX получит больше заказов, то вполне возможно, что стоимость компании вырастет с нынешних $250 млрд до $500 млрд. Доля Маска в космической компании оценивается примерно в 50%, поэтому он еще более уверенно закрепится на вершине рейтинга мировых миллиардеров.

«Маск считает, что все правила мешают его бизнесу и инновациям. Он видит администрацию Трампа, как средство для устранения как можно большего количества регуляций, чтобы он мог делать все, что пожелает, так быстро, как захочет», — рассказал Reuters на условиях анонимности бывший высокопоставленный чиновник SpaceX.

Правда, Маск далеко не первый техногик, сблизившийся с Трампом. Во время первого пребывания того в должности коллега Маска по PayPal Питер Тиль активно финансировал и публично поддерживал республиканцев и надеялся на упрощение регулирования бизнеса. Однако сейчас он отказывается давать политикам деньги, заявив, что, вместо настоящей работы, они сосредотачиваются на громких вопросах гендера и абортов.

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Поэтому не исключено, что и Маск вскоре начнет отдаляться от нового президента, так и не сумев побороть громоздкую государственную машину.