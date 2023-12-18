Владельцы обменников стараются поиграть с курсом: какие ценники они выставят 18-22 декабря

До конца 2023 года остается всего две недели, из которых по-настоящему рабочих будет всего 5−6 дней. Теперь более подробно о том, что будет происходить на наличном и безналичном рынке Украины в эти дни.

Чем ближе к завершению года, тем меньше у украинских компаний шансов закрыть своевременно все свои расчеты с иностранными контрагентами. Ведь большинство иностранцев уже не будут полноценно работать после 25−26 декабря.

Поэтому наши клиенты постараются закрыть все свои валютные контракты с 18 по 22 декабря, чтобы затем, в последнюю неделю 2023 года, сконцентрироваться уже, в основном, на гривневых расчетах с местными партнерами. Кроме этого, бизнесу еще предстоит закрыть до 20-го числа свои взаиморасчеты с бюджетом.

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В этих условиях на текущей неделе:

вырастут объемы ежедневных валютных торгов на межбанке;

усилится потребность в гривне у экспортеров, и в валюте — у импортеров;

от НБУ потребуются более крупные объемы интервенций по продаже доллара;

возрастет роль гривневых расчетов Госказначейства с местными контрагентами.

Повышенная потребность в гривне подстрахует нацвалюту на валютном рынке, хотя и не решит полностью проблему нехватки предложения СКВ на торгах. Нацбанку придется и дальше быть главным продавцом доллара на рынке. По моим расчетам, регулятору придется потратить на это от $620 млн до $850 млн резервов.

При этом «откачка» из банковской системы гривневого эквивалента этих интервенций явно снизит давление гривневого навеса на валютный рынок, что облегчит задачу НБУ по контролю ситуации на межбанке.

Не преподнесет ресурсных «неприятных сюрпризов» Нацбанку и Минфин, которому 18−22 декабря необходимо выплатить инвесторам только проценты по 5 выпускам гривневых облигаций без погашения основных сумм. То есть особого притока «лишней» гривны от Минфина по этой статье не будет.

А вот недавнее включение в перечень бенчмарк-ОВГЗ очередного, одиннадцатого, выпуска новых облигаций (первое их размещение состоялось 7 ноября), повысит шансы Минфина удачно провести ближайшие аукционы за счет повышенного интереса к ним банков. Это всегда позитивный фактор для гривны, так как финансирование дефицита бюджета в этом случае проходит неэмиссионным путем, что не давит на курс.

Предлагаемые Минфином 19 декабря гривневые облигации по срокам размещения на 336, 665 и 1162 дня (с ограничениями по сумме предложения, соответственно, на 6 млрд, 4 млрд и 4 млрд гривен по номиналу), а также валютные — в евро — на 267 дней при ограничении по сумме в 100 млн евро по номиналу будут достаточно активно раскупаться. Особенно те из гривневых бумаг, которые являются бенчмарк-ОВГЗ.

По моему прогнозу, объем продажи облигаций на этом аукционе составит не менее 10−13 млрд гривен в эквиваленте. Это будет неплохим результатом для бюджета, а также отвлечет часть свободной гривневой ликвидности банков от валютного рынка.

Не ожидается на нашем валютном рынке и резких скачков курса евро. На прошлой неделе (13 и 14 декабря) Федрезерв США и ЕЦБ провели последние в этом году заседания по денежно-кредитной политике и процентным ставкам. Прошло все достаточно прогнозируемо — американский и европейский регуляторы сохранили свои ставки на том же уровне. Не было ничего революционного и в комментариях Джерома Пауэлла и Кристин Лагард о перспективах снижения ставок.

Подобные сценарии уже были заложены участниками рынка в свои прогнозы, поэтому глобальные ралли по паре евро/доллар во время оглашений решений этих регуляторов и комментариев их руководителей быстро выдохлись.

Предновогоднее затухание деловой активности в Еврозоне и США снизит сейчас и волатильность по паре евро/доллар на внешних площадках. Так что евро на этой неделе уже не будет серьезным «возмутителем спокойствия» и на нашем рынке. Скорее всего, и на международном, и на украинском валютном рынке пару евро/доллар ждет период предновогодней коррекции после периода потрясений и нервотрепки прошлой недели.

Решения Нацбанка по учетной ставке приведут сейчас к снижению банками процентных ставок по привлекаемым депозитам в пределах 0,5−1% годовых, в зависимости от сроков вкладов граждан и депозитов юрлиц. Но эта коррекция не спровоцирует значительного перетока свободных гривневых средств населения на валютный рынок. Поэтому особого всплеска дополнительного спроса на валюту в эти дни не будет.

В итоге, украинский валютный рынок последних недель 2023 года не будет полностью спокойным, но останется полностью контролируемым Нацбанком.

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Прогноз курса доллара и евро на 18−22 декабря

Межбанк:

Доллар. Тренд по постепенному росту котировок доллара на торгах продолжится, но темпы ежедневного роста безналичного курса доллара замедлятся. В основном, спрос на валюту продолжит превышать предложение, что потребует практически ежедневного присутствия Нацбанка на торгах с интервенциями по продаже недостающих объемов валюты. Но НБУ сможет закрывать эти потребности рынка без особого напряжения, что психологически также сработает в пользу относительной стабильности гривны.

По моему прогнозу, в период 18−22 декабря котировки доллара на межбанке будут в пределах 36,85 — 37,25 гривен.

Евро. Пара евро/доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,081 до 1,097 доллара за евро. А самыми «опасными» днями для курса евро относительно гривны будут вторник — 19 декабря, среда — 20 декабря, и четверг — 21 декабря.

В эти дни будут оглашены индекс потребительских цен в ЕС, индекс доверия потребителей в США и важные данные по рынку труда и состоянию американской экономики, что традиционно увеличит амплитуду колебаний пары евро/доллар и отразится на курсе евро относительно гривны.

Но особых революций по соотношению пары евро/доллар на затихающем предпраздничном международном рынке не ожидается. В этом случае, курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 39,83 до 40,86 гривен за евро.

Наличный рынок:

Постепенный рост межбанковских котировок на прошлой неделе создал для владельцев обменников предпосылки для игры «на повышение». Ее масштабы будут полностью зависеть от самих украинцев.

Если попытки «раскачать» курс будут наталкиваться на низкий спрос со стороны населения, финансисты быстро вернутся к формату работы «с оборота». А спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков тогда будет находиться в пределах от 20−25 до 50 копеек по доллару и от 20−30 копеек и до 70 копеек по евро.

Если же граждане начнут активно «затариваться» наличной валютой, финансисты постараются дозаработать на очередных валютных страхах. Они станут завышать котировки продажи валют и расширят спред по доллару в пределах от 20−25 копеек до 70 копеек по доллару и от 20−30 копеек до 1 гривны по евро.

Но я прогнозирую, что большинство желающих купить валюту пойдут все же по сценарию покупки валюты через мобильные приложения банков на свои валютные карты, что, в итоге, снизит возможности раскачки наличного курса продажи доллара и евро в обменниках.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в период с 18 по 22 декабря будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,80 до 38,20 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,10 до 38,10 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 39,85 до 41,60 грн, а в обменниках финкомпаний коридор по курсам покупки-продажи евровалюты будет в пределах от 40,40 до 41,50 грн.

Кроме того, несмотря на войну, наши граждане уже начали покупать новогодние подарки для своих близких, что увеличивает их потребность в гривне. Это традиционно увеличит в ближайшее время объем сдачи наличной валюты в кассы банков и обменники финкомпаний, что тоже сработает, как определенная подстраховка для нацвалюты.