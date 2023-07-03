Валюта в начале июля: готов ли НБУ обвалить официальный курс доллара

Первая неделя июля на валютном рынке Украины пройдет динамично и с определенной долей оптимизма для гривны. Подробнее о этом — в свежем обзоре «Минфина».

В основном в эти дни на поведение валюты в Украине будут влиять сугубо местные факторы:

Безэмиссионное закрытие дефицита бюджета. Рост ЗВР и повышение налогов и сборов. Правительство и НБУ договорились не прибегать к эмиссии гривны в 2023 году, поскольку это несет значительные риски для стабильности нацвалюты. Запрет работы «печатного станка» для эмиссионного финансирования бюджета зафиксирован и в меморандуме с МВФ.

Международные партнеры в настоящее время четко выполняют свои обязательства по финансированию украинского бюджета, чем закрывают львиную долю социальных расходов. Кроме того, регулярное поступление международных средств увеличило ЗВР Украины до рекордных $37,231 млрд на 01.06.2023 года, из которых «чистые» резервы составили $25,400 млрд.

Нацбанк пока не сделал кардинальных послаблений на валютном рынке, что в сочетании с поступающей международной помощью позволит удерживать валютные резервы на высоком уровне и в июле этого года. Такое развитие событий хорошо для гривны.

Другая часть расходов бюджета закрывается за счет сбора налогов и таможенных сборов, а также продажи облигаций Минфином. В ближайшее время налоги и сборы вырастут. В том числе, и за счет увеличения НДС и акцизов по топливу, что приведет, по расчетам налоговой, к дополнительным поступлениям в бюджет на уровне около 8 млрд грн в месяц. Причем, прямые и косвенные затраты налогоплательщиков и потребителей товаров и услуг составят более, чем 10 млрд грн. Довоеннные налоги на топливо начали действовать с 1 июля.

Можно долго спорить о реальной эффективности такой меры в условиях войны, но рост доходов бюджета и увеличение гривневых затрат потребителей снизят давление на нацвалюту, хотя и приведут к очередному росту цен в стране.

Cтруктура доходів Державного бюджету України на 1.06.2023 за найбільш вагомими показниками:

Плюсом для гривны является и то, что Минфин пока справляется с планом привлечения средств в бюджет через продажу ОВГЗ и военных облигаций на аукционах. По данным НБУ, только за январь-май 2023 года министерство привлекло в госбюджет 166,2 млрд гривен, $1 644 млн и 505 млн евро.

Удачные размещения облигаций в июне лишь улучшат эту статистику, что тоже подстрахует гривну на валютном рынке в июле. Несмотря на то, что Минфину пришлось еще и погашать значительные объемы облигаций, в целом ситуация по «чистому» притоку средств в бюджет пока устраивает чиновников.

Хотя незапланированные ранее затраты бюджета на ликвидацию последствий подрыва россией Каховской ГЭС могут и испортить эту картину, вынуждая Минфин больше занимать на внутреннем рынке.

Динамика остатков ресурсов, размещенных в депсертификатах Нацбанка, активные интервенции регулятора и состояние ликвидности в банковской системе.

Остатки средств, размещаемых банками в депсертификаты НБУ, в июне были в пределах от 295,8 млрд до 363,1 млрд гривен.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

В сочетании:

с остатками на корсчетах банков в связи с повышением норматива обязательного резервирования на корсчете в НБУ (норматив на текущий момент составляет 291,865 млрд гривен),

с наличием портфеля банков в ОВГЗ и военных облигациях (по состоянию на 30.06.2023 года он составляет 547,19 млрд гривен),

ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

при позитивной динамике прироста срочных вкладов граждан, сроком свыше 3 месяцев.

Запас прочности в банковской системе сейчас достаточно большой, а гривневый навес уже не так критичен для валютного рынка, как было еще 5−9 месяцев назад.

Кроме того, НБУ на межбанке почти ежедневно активно продает валюту по курсу 36,9343 гривны за доллар, что позволяет без особых проблем удерживать коридор по безналичному доллару 36,5686−36,9343 гривны.

В этой ситуации угроз для стабильности курса гривны относительно доллара на этой неделе не будет, а котировки евро продолжат отражать поведение пары евро/доллар на внешних площадках с пересчетом котировок евровалюты через пары евро/доллар и доллар/гривна.

Из внешних факторов в период с 3 по 7 июля, как говорилось выше, уже традиционно на курс евро в Украине будет влиять тренд по паре евро/доллар, а также выходной день в США — День Независимости 4 июля. В этот день американские банки работать не будут и все сделки по доллару наши банки будут проводить на условиях поставки валюты ТОМом (расчеты в гривне этим днем, поставка валюты — следующим). Это снизит активность украинского межбанка по доллару.

Позитивно рынок воспримет и решение Международного валютного фонда об утверждении первого пересмотра программы «Механизм расширенного финансирования» и выделение Украине второго транша объемом около $ 886 млн.

Большинство факторов не создадут дополнительных проблем для нацвалюты. Поэтому в целом неделя будет позитивной для гривны.

Кроме того, на прошлой неделе НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию. Ее публичная версия будет обнародована регулятором до 7 июля 2023 года.

Но уже понятно, что особых новшеств или неожиданностей для экспертов, финансистов и клиентов банков там не будет. Ключевое — сотрудничество с МВФ и другими международными организациями, постепенный возврат к инфляционному таргетированию, достижение целей НБУ по ценовой и финансовой стабильности и поддержанию устойчивого экономического роста в длительной перспективе.

Нужно понимать, что этот документ — только общая концепция и реальная ее эффективность будет полностью зависеть от своевременности введения тех или иных мер, а также от нормативной базы, которая будет задействована регулятором для достижения того или иного результата.

Чиновники Нацбанка не хотят рисковать тем минимумом стабильности банковской системы и валютного рынка, которые им удалось сохранить в условиях войны. Поэтому революций никто делать не будет.

Кроме того, в банковской системе сохраняется проблема «горячих денег» и угроза для курса от этих ресурсов на текущих счетах клиентов. Поэтому НБУ сохранит достаточно высокий уровень процентных ставок по гривневым инструментам в привязке к реальному уровню инфляционных процессов в стране, а также с поправкой на военные риски.

В этой ситуации не приходится говорить о снижении в ближайшей перспективе официального курса доллара с уровня 36,5686 гривен, то есть, смене действующего коридора по доллару на межбанке 36,5685−36,9343 гривны.

Но если тенденция сближения межбанковского и наличного курсов доллара продолжится еще, как минимум, 3−4 недели и при наличии динамики дальнейшего роста ЗВР регулятор к этому вопросу, скорее всего, вернется уже к концу этого месяца или в августе-начале сентября.

Прогноз курса доллара и евро на 3−7 июля

Межбанк:

Доллар. Котировки безналичного доллара будут находиться в уже привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. НБУ продолжит продавать доллар по курсу 36,9343 гривен, чтобы перекрывать дефицит его предложения на торгах. По моим расчетам, за 3−7 июля регулятор потратит на это от $260 млн до $ 460 млн.

Евро. По моим прогнозам, пара евро/ доллар на этой неделе будет находиться в пределах от 1,076 до 1,093 доллара за евро, что приведет к колебаниям курса евро на нашем межбанке в эти дни в пределах от 39,34 до 40,37 гривен за евро.

Наличный рынок:

Разница между безналичным и наличным курсами продажи валюты продолжит оставаться на низком по украинским меркам уровне (в пределах около 25−40 копеек по доллару и в пределах около 70−90 копеек по евро).

Более широкий коридор разницы между курсами продажи наличного и межбанковского евро по сравнению с долларом связан с тем, что по факту Нацбанк держит на межбанке только коридор по доллару, а курс евро на наших торгах привязан в первую очередь к поведению евровалюты на международном рынке.

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит до 20−25 копеек по доллару и от 25−35 копеек до 1 гривны по евро.

Основная часть обменок будет работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда для своего региона без особой игры как «на повышение», так и «на понижение». Но в районах, близких к зоне боевых действий или попадающих под постоянные обстрелы рашистов, сохранится дополнительная наценка за риск при продаже валюты в 5−15 копеек на долларе и на евро к указанным ниже прогнозным значениям ценников обменок.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,45 до 37,60 грн.

В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,85 до 37,45 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах от 39,95 до 41,50 грн. А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,30 до 41,30 грн.