В НБУ розповіли, як трагедія на Каховської ГЕС вплине на ціни на овочі

Національний банк України дав оцінку того, як підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вплине на ціни на овочі в Україні.

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На брифінгу НБУ заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук зазначив, що наразі знаходиться декілька культур, які знаходяться під ризиком осушення.

Які овочі знаходяться під ризиком осушення

За його словами, якщо говорити про очікування врожаю на підконтрольній Україні території, то близько 20% баклажан були під відповідним ризиком.

Також під ризиком на територіях, які постраждали, знаходяться огірки, кавуни та перець.

Загалом під ризиком знаходиться за нашими оцінками близько 10−14% загального врожаю овочів через затоплення та осушення грунтів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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«Проте насправді нами втсрати врожаю овочів оцінюються дещо менше, приблизно у 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях порівняно невелика. Хоча зрозуміло, що може знизитися врожайність у цих областях», — заявив Ніколайчук.

Крім того, за його словами, існує потенціал, щоб компенсувати ці втрати за рахурнок нарощення виробницства в іниших областях, а також за рахунок імпорту.