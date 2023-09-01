Что случится, если Украина не начнет переговоры о списании госдолга уже сейчас

Государственный долг Украины достиг исторических максимумов. Украине следует уже сейчас инициировать переговоры о списании его части. Почему это нельзя затягивать, тем более ожидать окончания войны, рассказал экономист Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

Государственный долг Украины, тем временем, достиг 133 млрд дол.

Хотел написать: что вплотную приблизило отношение долга к ВВП к критической отметке в 100% валового продукта. Но вовремя остановился.

Для расчета индикатора долговой нагрузки через ВВП, необходимо знать обменный курс.

При фиксированном курсе на уровне 36,6 наш ВВП в текущем году может достичь 6 трлн грн или 163 млрд дол.

Если взять курс 40 — получим 150 млрд дол.

Но все это очень условно.

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Тянуть нельзя

Реальность увидим после войны, когда отменят валютные ограничения, введут плавающий курс. И когда исчезнет фактор военного бюджета и внешней помощи.

В любом случае, фактор госдолга станет одним из факторов невозможности нашего быстрого роста после войны.

А за восстановление ВВП придется еще и платить кредиторам бонусы за рост по ВВП-варрантам «имени Яресько».

И проблему госдолга изо всех сил тянут сквозь время войны, втягивая ее в период послевоенного восстановления, когда уже никто не позволит вести диалог с кредиторами о списании долга.

Украина к тому времени выпадет из фокуса международного внимания, как это уже происходило в конце 2015-го года.

И рассчитывать на преференции в данном вопросе будет нереально.

По сути, 2023 год и первая половина 2024-го — и есть наше окно возможностей по списанию долга.

В общем, недолго нашему Минфину осталось держать этот редут для нескольких фондов-ястребов.

Кое-кому воздастся…