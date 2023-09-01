Государственный долг Украины достиг исторических максимумов. Украине следует уже сейчас инициировать переговоры о списании его части. Почему это нельзя затягивать, тем более ожидать окончания войны, рассказал экономист Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.
Что случится, если Украина не начнет переговоры о списании госдолга уже сейчас
Государственный долг Украины, тем временем, достиг 133 млрд дол.
Хотел написать: что вплотную приблизило отношение долга к ВВП к критической отметке в 100% валового продукта. Но вовремя остановился.
Для расчета индикатора долговой нагрузки через ВВП, необходимо знать обменный курс.
При фиксированном курсе на уровне 36,6 наш ВВП в текущем году может достичь 6 трлн грн или 163 млрд дол.
Если взять курс 40 — получим 150 млрд дол.
Но все это очень условно.
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Тянуть нельзя
Реальность увидим после войны, когда отменят валютные ограничения, введут плавающий курс. И когда исчезнет фактор военного бюджета и внешней помощи.
В любом случае, фактор госдолга станет одним из факторов невозможности нашего быстрого роста после войны.
А за восстановление ВВП придется еще и платить кредиторам бонусы за рост по ВВП-варрантам «имени Яресько».
И проблему госдолга изо всех сил тянут сквозь время войны, втягивая ее в период послевоенного восстановления, когда уже никто не позволит вести диалог с кредиторами о списании долга.
Украина к тому времени выпадет из фокуса международного внимания, как это уже происходило в конце 2015-го года.
И рассчитывать на преференции в данном вопросе будет нереально.
По сути, 2023 год и первая половина 2024-го — и есть наше окно возможностей по списанию долга.
В общем, недолго нашему Минфину осталось держать этот редут для нескольких фондов-ястребов.
Кое-кому воздастся…
Комментарии - 6
Якщо взяти курс 40 — отримаємо 150 млрд дол.
Лол? Нам кредиты в гривнах давали, а Украина зарабатывает в валюте?) 163 млрд дол по курсу 40 это 6.5 трлн грн, а не наоборот.
Война не закончилась, нам еще брать долги. Как мы будем их брать если заведомо будем говорить, что мы хотим и новые списать?
Списывать долги (дефолт), как и любое другое плохое действие, нужно делать один раз, быстро и решительно, всё и сразу.
А кто сказал что война в ближайшее время закончится. Будут тянуть как можно дольше чтобы получать помощь, потому что партнёры пообещали пидтримувати столько сколько потребуется
И мы вообще-то не занимаем деньги чтобы их отдавать
Интересно почему он так хотел написать, додик не может запомнить какой ВВП был в 22 и будет предположительно в 23?