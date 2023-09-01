Что случится, если Украина не начнет переговоры о списании госдолга уже сейчас

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 сентября 2023, 8:09 Читати українською

Что случится, если Украина не начнет переговоры о списании госдолга уже сейчас

Государственный долг Украины достиг исторических максимумов. Украине следует уже сейчас инициировать переговоры о списании его части. Почему это нельзя затягивать, тем более ожидать окончания войны, рассказал экономист Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

Государственный долг Украины вплотную приближается к объему валового продукта.

Государственный долг Украины, тем временем, достиг 133 млрд дол.

Хотел написать: что вплотную приблизило отношение долга к ВВП к критической отметке в 100% валового продукта. Но вовремя остановился.

Для расчета индикатора долговой нагрузки через ВВП, необходимо знать обменный курс.

При фиксированном курсе на уровне 36,6 наш ВВП в текущем году может достичь 6 трлн грн или 163 млрд дол.

Если взять курс 40 — получим 150 млрд дол.

Но все это очень условно.

Читайте также: Госдолг Украины вырос за полгода на 16%

Тянуть нельзя

Реальность увидим после войны, когда отменят валютные ограничения, введут плавающий курс. И когда исчезнет фактор военного бюджета и внешней помощи.

В любом случае, фактор госдолга станет одним из факторов невозможности нашего быстрого роста после войны.

А за восстановление ВВП придется еще и платить кредиторам бонусы за рост по ВВП-варрантам «имени Яресько».

И проблему госдолга изо всех сил тянут сквозь время войны, втягивая ее в период послевоенного восстановления, когда уже никто не позволит вести диалог с кредиторами о списании долга.

Украина к тому времени выпадет из фокуса международного внимания, как это уже происходило в конце 2015-го года.

И рассчитывать на преференции в данном вопросе будет нереально.

По сути, 2023 год и первая половина 2024-го — и есть наше окно возможностей по списанию долга.

В общем, недолго нашему Минфину осталось держать этот редут для нескольких фондов-ястребов.

Кое-кому воздастся…

Автор:
Кущ Алексей
финансовый аналитик, экономический эксперт Кущ Алексей
Аналитический центр "Объединенная Украина"
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
zevs1
zevs1
1 сентября 2023, 8:36
#
Будет Дефолт и не один, всё будет примерно как в Аргентине, там было с 2000г три дефолта.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
1 сентября 2023, 9:21
#
За фіксованого курсу на рівні 36,6 наш ВВП поточного року може сягнути 6 трлн грн або 163 млрд дол.
Якщо взяти курс 40 — отримаємо 150 млрд дол.

Лол? Нам кредиты в гривнах давали, а Украина зарабатывает в валюте?) 163 млрд дол по курсу 40 это 6.5 трлн грн, а не наоборот.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 сентября 2023, 10:15
#
Все пропало…
+
+15
engine
engine
1 сентября 2023, 10:41
#
Глупость полнейшая и очень опасная.
Война не закончилась, нам еще брать долги. Как мы будем их брать если заведомо будем говорить, что мы хотим и новые списать?
Списывать долги (дефолт), как и любое другое плохое действие, нужно делать один раз, быстро и решительно, всё и сразу.
+
0
stas12345
stas12345
1 сентября 2023, 10:48
#
«Реальність побачимо після війни»

А кто сказал что война в ближайшее время закончится. Будут тянуть как можно дольше чтобы получать помощь, потому что партнёры пообещали пидтримувати столько сколько потребуется

И мы вообще-то не занимаем деньги чтобы их отдавать
+
0
dvded .
dvded .
1 сентября 2023, 11:46
#
Хотів написати: що впритул наблизило відношення боргу до ВВП до критичної позначки у 100% валового продукту. Але вчасно зупинився.

Интересно почему он так хотел написать, додик не может запомнить какой ВВП был в 22 и будет предположительно в 23?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами