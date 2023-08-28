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28 августа 2023, 18:34 Читати українською

Госдолг Украины за месяц увеличился на $4 миллиарда

По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4860,59 млрд грн или $132,92 млрд в эквиваленте. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4860,59 млрд грн или $132,92 млрд в эквиваленте.
Фото: finclub.net

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«В июле 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 146,23 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $4 млрд», — говорится в сообщении.

В том числе государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 июля составил 3 319,19 млрд грн (68,29% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $90,77 млрд. Государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 541, 41 млрд грн (31,71%) или $42,15 млрд.

Собственно, государственный долг составил 4 521,09 млрд грн (93,02 % от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $123,63 млрд. В том числе внешний госдолг — 3 050,34 млрд грн или $83,41 млрд, внутренний — 1470,75 млрд грн или $40,22 млрд.

Гарантированный государством долг составил 339,50 млрд грн или $9,28 млрд, в том числе: внешний долг — 268,85268,85 млрд грн или $7,35 млрд; внутренний долг — 70,65 млрд грн или $1,93 млрд.

Динамика изменения государственного долга Украины

Напомним

«Минфин» писал, что совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или на $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SZlats
SZlats
28 августа 2023, 18:52
#
А НБУ все реляции рост резервов ага…
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