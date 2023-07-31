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31 июля 2023, 14:39 Читати українською

Госдолг Украины вырос за полгода на 16%

Совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов, пишет «Интерфакс-Украина».

Совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд.
Фото: finclub.net

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Как изменились показатели

В гривневом исчислении государственный долг вырос за полгода на 635 млрд грн — до 4,71 трлн.

В частности, прямой госдолг увеличился на 17,8% - до $119,68 млрд, или до 4,38 трлн грн, и составил 92,9% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Внешний прямой долг в первом полугодии вырос на 25,6% или $16,3 млрд — до $79,89 млрд. В то же время, внутренний прямой долг увеличился лишь на 4,7% или 65,3 млрд грн — до 1,45 трлн грн (эквивалент $39,79 млрд).

Читайте: Госдолг Украины продолжает расти. В марте сумма стала больше на 143,2 миллиарда

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Совокупный внешний госдолг Украины в январе-июне 2023 года увеличился на 21,8% или на $15,61 млрд — до $87,08 млрд, а совокупный внутренний — на 4,4%, или на 64,3 млрд грн, до 1, 53 трлн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла с 64,1% до 67,6%.

По информации Минфина, доля обязательств в евро на конец июня выросла до 27,7%, в канадских долларах — до 2,55%, в СДР — до 13,17%, в американских долларах — снизилась до 26,44%, гривны — до 29,41%, иенах — до 0,72%, в британских фунтах осталась на уровне 0,02%.

При этом 65,13% госдолга имеет фиксированную процентную ставку, 13,17% привязано к ставке МВФ, 6,95% - к SOFR, 0,72% - к TORF, 3,87% - к EURIBOR.

Ставка еще по 3,08% госдолга привязана к индексу потребительских цен, а 6,73% - к учетной ставке НБУ. Речь идет об ОВГЗ из портфеля Нацбанка. Последними из них стали бумаги с привязкой к учетной ставке, которые НБУ выкупал в рамках эмиссионного финансирования бюджета.

Остальные 0,32% госдолга имеют ставку с привязкой к украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, который используется в программах портфельных гарантий.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+138
Dafxf4300
Dafxf4300
31 июля 2023, 15:07
#
Ось секрет різкого зростання звр.
+
+15
xapyga
xapyga
31 июля 2023, 15:31
#
Спасибо кэп
+
+52
uxui
uxui
31 июля 2023, 15:43
#
Когда плавающий курс? Или жим жим?
+
0
Nobleman
Nobleman
31 июля 2023, 18:36
#
ЗОчем сразу плавающий курс? По телемарафону говорят что у нас все хорошо
+
0
financialGenius
financialGenius
31 июля 2023, 18:58
#
Я прям вижу когда после выборов (конечно после окончания войны) курс рухнет и следующие начнут винить предшественников) ну, а пока «верим» в крепкую грн , пока ее держут)
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