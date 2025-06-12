Украинцы отказываются от доллара: стоит ли делать ставку на евро

Свежая финансовая статистика показывает снижение интереса наших граждан к доллару и повышение — к евро . Действительно, евро сейчас активно теснит валюту янки. Но стоит ли делать ставку исключительно на евровалюту? — Давайте разбираться.

Евро укрепляется на мировых рынках: о чем на самом деле это говорит

Мировой валютный рынок готовится к очередной встряске. Традиционно, ралли пары евро/доллар уже в середине июня спровоцирует заседание Федрезерва США по процентным ставкам, которое намечено на 18 июня. Решения регулятора в этот раз будут особенно важны, поскольку сформируют тренд по доллару как минимум до конца 2025 года.

Дело в том, что 5 июня Европейский центральный банк в очередной раз снизил свои ключевые ставки еще на 0,25 б.п. Таким образом, разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС стал еще больше: эта разница уже довольно долго превышает 2% годовых. Напомню, что пока ставки Федрезерва находятся в пределах коридора 4,25−4,5% годовых, и уже три раза подряд чиновники Федрезерва оставляют их неизменными.

Такой существенный разрыв ставок, в теории, должен был сработать на укрепление позиций доллара. Ведь американские активы дают доходность выше, чем европейские, что должно привлекать инвесторов. Но этого не происходит. Более того, евро периодически теснит доллар на международных рынках, а всегда осторожная и политкорректная глава ЕЦБ Кристин Лагард даже заговорила о возможностях евро сменить доллар в качестве мировой резервной валюты. И это при том, что ранее подобных высказываний не допускали даже в кулуарах самых представительных международных финансовых тусовок.

Основная причина таких потрясений — непредсказуемые действия Дональда Трампа в отношении других стран и в экономическим, и в политическом плане.

Напряженность усиливают столкновения американской нацгвардии с протестующими против принудительных депортаций мигрантов в Лос-Анджелесе, очередные «рекомендации» Дональда Трампа главе ФРС США Джерому Пауэллу в отношении монетарной политики, открытый конфликт главы Белого дома с его бывшим ближайшим союзником Илоном Маском.

Поэтому не трудно предположить, что накал страстей вокруг заседания ФРС на мировых валютных рынках достигнет пика уже к концу этой недели, следующая — для дилеров и валютных спекулянтов пройдет «на пороховой бочке».

На этом фоне евро для инвесторов выглядит более привлекательно, нежели зависимый от геополитических и торговых прихотей Трампа доллар: действия ЕЦБ более прогнозируемые, наблюдается относительный прогресс в снижении инфляции в ЕС к целевым показателям 2%.

График евро/доллар

При этом тем, кто делает ставку на евро, нужно учитывать, что:

экономика Евросоюза все же пока остается на грани рецессии и стагнации. По обновленным данным Евростата, в первом квартале ВВП зоны евро вырос к предыдущим трем месяцам всего на 0,6%.

Рядом с границами ЕС бушует война рф против Украины.

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза, и даже «локомотивы» экономики Европы — Германия и Франция — не в состоянии «вытягивать» показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители. Они уже давно используются в качестве оружия многими региональными центрами влияния, не говоря уже об энергетическом шантаже россии.

Крупные финансовые программы (такие, скажем, как план перевооружения Европы на 800 млрд евро), которые помогут перезапустить европейскую экономику, пока только проходят процедуры окончательного согласования. Учитывая неповоротливость местной бюрократической машины, на это уйдет еще не менее года-полтора.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро относительно доллара и других основных мировых валют не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей, так как это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Поэтому сейчас делать ставку только на евровалюту и ее постоянное укрепление относительно других ведущих мировых валют все же не стоит.

По моему прогнозу:

Нас ждут серьезные ралли по паре евро/доллар с 13 июня (пятница) по 18 июня (среда) с пиком ежедневных колебаний в 0,6−1,3 американских цента на евро 17−18-го числа. Инвесторы особое внимание уделят не только решению Федрезерва по ставкам, но и комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла по ближайшим перспективам американской экономики. При этом финансовый истеблишмент США уже обсуждает кандидатуры возможного преемника Джерома Пауэлла, так как его полномочия на посту главы ФРС истекают в мае 2026 года и уже понятно, что с Трампом на второй срок он работать не захочет и не сможет.

Глава Федрезерва не поддастся на «предложение» Трампа снизить ставки сразу на 1% годовых. 18 июня регулятор, скорее всего, снизит их на 0,25% годовых, максимум — на 0,5% годовых. При этом глава Федрезерва, наверняка, упомянет о сохранении угрозы рецессии и очередного всплеска инфляции в США из-за возможного роста тарифов.

Вчера, 11 июня, Трамп написал в соцсети Truth Social, что делегации США и Китая договорились по тарифам: в рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%, а Пекин на американские — до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах. Теперь оно должно быть одобрено главами двух государств. Теперь появилась надежда, что тарифный дедлайн для всего мира, истекающий через месяц, скорее всего, не будет таким жестким, как казалось сначала.

Но, как показывает практика, ситуация может кардинально поменяться в любую минуту. А при таком развитии событий, следующее снижение ставок для активизации американской экономики будет возможным только либо в конце лета, либо, что наиболее вероятно, осенью этого года. Ключевым для принятия такого решения Федрезерва будут не только данные по рынку труда, инфляции и ВВП США, но и вводные по окончательным договоренностям Штатов и Китая по пошлинам.

После очередного ралли по паре евро/доллар перед, во время и сразу после оглашения июньского решения Федрезерва по процентным ставкам с внутридневными колебаниями в пределах 0,6−1,3 американского цента на евро — коридор по паре евро/доллар до следующего заседания ФРС США (30 июля) будет находиться в пределах от 1,118 до 1,155 доллара за евро. Затем сценариев ситуации с котировками пары евро/доллар будет два:

Вариант 1. Прогресс в американо-китайских торговых переговорах приведет к тому, что этот коридор в основном будет находится в области от 1,118 до 1,132 доллара за евро.

Вариант 2. Если что-то опять помешает заключить торговое соглашение между США и Китаем, а Штаты не договорятся по тарифам с Европой, коридор по паре евро/доллар будет в основном в пределах от 1,132 до 1,155 доллара за евро.

В случае провала переговоров США-ЕС по пошлинам, ЕЦБ на своем следующем заседании по процентным ставкам 24 июля возьмет паузу в смягчении монетарной политики, чтобы оценить последствия такого развития событий для европейской экономики.

Если же ФРС все же поддастся давлению Трампа и снизит свои ставки сразу на немыслимые единоразовые 1% годовых, доллар быстро просядет по отношению к евро — до уровней коридора 1,146−1,178 уже до конца июня.

Курс доллара и евро в Украине: как откорректировать свой портфель

На фоне потрясений, которые привнес в мировую экономику и геополитику Дональд Трамп, украинцы стали более осторожно относиться к доллару. На фоне мирового проседания доллара относительно основных мировых валют, а также усиления торговой и военной интеграции украинской экономики и населения с Евросоюзом доля евро в сбережениях наших граждан и товарообороте страны продолжит активно расти.

«Чистый спрос на наличную валюту в Украине значительно снизился в апреле-мае 2025 года. Это в основном произошло за счет уменьшения интереса населения к доллару США», — заявил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий на брифинге 5 июня.

По его данным, в апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, а сейчас упал до $10 млн. Ситуация с евро — прямо противоположная. Спрос на евро остается стабильным, а чистый спрос составляет 190 млн евро. Правда, он все же ниже начала года, во время ситуативной девальвации гривны. Тогда, по словам Юрия Гелетия, чистый спрос на доллар достигал примерно $900 млн, а на евро — 365 млн.

Определенное снижение доверия в Украине вообще ко всем фиатным валютам наблюдается и в целом по статистике наличного рынка, что позитивно для гривны: в мае 2025 года, впервые с августа 2023 года, население даже больше продало безналичной валюты, чем купило, а именно на $32 млн. Для сравнения: еще в январе отрицательное сальдо составляло $189 млн, в марте — $77 млн, а в апреле — $2 млн.

Хочу отметить, что в условиях жестких валютных ограничений Нацбанка и стабильного пока поступления западной финансовой помощи, у НБУ есть все возможности для сдерживания девальвации гривны в июне-июле 2025 года, даже несмотря на некоторое снижение ЗВР.

Динамика международных резервов

Наиболее опасным периодом для гривны пока можно считать 2026 год, по которому еще не закрыт вопрос внешнего финансирования расходной части нашего бюджета.

Также потребует от правительства, Минфина и Нацбанка адекватных решений необходимость закрыть потребность в дополнительных 200−400 млрд гривен на нужды обороны безэмиссионным путем.

Скорее всего, будут задействованы механизмы получения дополнительных фискальных доходов, изъятие в бюджет части прибыли Нацбанка и уплаты налога на прибыль банками, увеличения объемов ОВГЗ в обращении. Также возможна и определенная девальвация гривны, но не критичная — до уровней в 42−43 гривны с нынешних около 41,50 гривен за доллар до конца года, что в принципе корреспондирует с расчетами правительства по бюджету 2025 года.

Фактор неопределенности по источникам закрытия бюджетных расходов 2026 года сейчас работает против гривны. И если правительство совместно с нашими западными партнерами (в первую очередь, похоже, это будут европейские, а не американские деньги) решат вопрос финансирования следующего года — это позитивно отразится на настроениях всех участников валютного рынка Украины. Но растущее негативное сальдо торговли все равно будет давить на курс гривны относительно валют наших основных торговых партнеров.

Значительная волатильность на внешних рынках по паре евро/доллар будет существенно влиять на цены по импортным товарам в Украине, что, в свою очередь, усилит инфляционное давление. Поэтому НБУ, по возможности, будет сглаживать на нашем межбанке не только колебания доллара (к которому пока привязана гривна), но и скачки евро относительно гривны.

Для этого Нацбанк, как основной продавец валюты на межбанке, будет периодически «подыгрывать» снижению котировок доллара на торгах в моменты сильного укрепления евро относительно доллара на внешнем рынке и этим «компенсировать» рост курса одной из валют относительно гривны за счет некоторого «придавливания» котировок к гривне другой.

Кроме этого, после отмены с Евросоюзом «торгового безвиза» для украинских товаров, Нацбанку придется более активно работать на межбанке по продаже валюты, так как распродажи экспортной выручки со стороны клиентов снизятся при сохранении спроса на валюту со стороны клиентов. Чиновники Нацбанка называли ориентировочную сумму потерь украинского экспорта в пределах до $800 млн до конца этого года. И эти объемы придется на торгах закрывать Нацбанку, продавая ее импортерам из золотовалютных резервов.

В сложившейся на момент написания статьи ситуации, коридор котировок в пределах 41,15 — 42,25 гривен за безналичный доллар и более широкий коридор по евровалюте (из-за колебаний пары евро/доллар на внешних рынках) в пределах 46,50 — 48,30 гривен — достаточно комфортный и реальный сценарий для украинского межбанка до конца июля-начала августа.

Соответственно, с учетом корреляции котировок межбанка и наличного рынка, уровни коридора покупок и продаж в 40,70 — 42,50 гривен по доллару и 46,30 — 48,50 гривен по евро — наиболее вероятный сценарий на период до конца июля-начала августа этого года.

Учитывая, что гривна находится под постоянным давлением военных и экономических факторов, а ситуация на мировых рынках развивается очень динамично, ставку только на одну из валют при выборе инструментов для своих сбережений я считаю очень рискованным решением.

Проседание доллара, вызванное политикой Трампа, и параллельное усиление позиций евро, именно за счет только этого фактора, нельзя считать большой победой европейской экономики. Скорее, это просто ситуативный выбор инвесторов в пользу более прогнозируемой валюты и «меньшего из двух зол».

На период до конца июля-начала августа денежную часть сбережений я бы держал в следующей пропорции:

50% — в гривневых инструментах с фиксированной доходностью (депозиты, ОВГЗ, облигации наиболее известных украинских эмитентов).

50% — в долларе, евро и швейцарском франке в пропорции (до 50% — в американской валюте, до 40% — в евро, до 10% — в швейцарских франках).

Весь портфель активов на этот период повышенной турбулентности я бы распределил следующим образом:

денежные средства — 30% активов в указанной выше пропорции.

в указанной выше пропорции. недвижимость и земля — 40% (причем из этой суммы 80% — я бы держал именно в жилой недвижимости, 20% — в земле или коммерческой недвижимости).

(причем из этой суммы 80% — я бы держал именно в жилой недвижимости, 20% — в земле или коммерческой недвижимости). 20% — фондовый рынок (в период такой глобальной неопределенности я бы пока отдавал предпочтение активам с фиксированной доходностью).

(в период такой глобальной неопределенности я бы пока отдавал предпочтение активам с фиксированной доходностью). 5−7% — золото, или, как эконом-вариант, серебро;

до 3−5% криптовалюта — по желанию и аппетиту к риску. Если желания рисковать нет, то эту часть средств я бы тоже довложил в золото, как в актив-убежище.

Кроме этого, учитывая напряженную геополитическую и военную обстановку в мире, я бы в настоящий момент обязательно пересматривал указанные пропорции своих активов ежемесячно и вносил необходимые коррективы в свой портфель, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.