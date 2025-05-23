Замість «торговельного безвізу»: Єврокомісія затвердила перехідний виконавчий акт для України

Спеціальний міжурядовий комітет погодив перехідний «виконавчий акт», який Єврокомісія застосує у торгівлі з Україною після 6 червня, коли закінчиться термін дії автономних торговельних заходів. Про це у Брюсселі заявив речник Європейської комісії з економіки, бюджету й сільського господарства Балаш Уйвар, повідомляє Укрінформ.

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«Відповідний Імплементаційний акт був ухвалений сьогодні (22 травня, — ред.) у відповідному комітеті. Як очікується зараз, він набере чинності з 6 червня», — сказав речник.

Він нагадав, що у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення рф, Європейський Союз застосував так звані автономні торговельні заходи у відносинах з Україною, які запроваджувати безтарифну торгівлю та найбільш сприятливий режим для українських експортерів.

На відміну від попередніх років, цього року, за рішенням країн-членів, дію автономних торговельних заходів для України не буде продовжено.

«Натомість, ми шукаємо більш довгострокові рішення. Тож ми будемо сфокусовані на ПВЗВТ — поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі, яка існує між Україною і Європейським Союзом з 2016 року. Переговори щодо цього тривають — як переглянути та модернізувати цю угоду, зробити її більш сучасною. До того, як це станеться, ми, як відповідальна інституція, маємо бути готовими до потенційних перехідних заходів», — додав Балаш Уйварі.

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Нагадаємо

Режим автономних торговельних заходів для України двічі продовжувався на річний термін. Чинний режим спливає 5 червня 2025 року без продовження.