Свое жилье в Украине, арендованное в Польше, работа онлайн: где платить налоги

Вопрос налоговой резидентности украинцев, которые выехали в Польшу из-за полномасштабного вторжения, стал актуален уже через 6 месяцев их постоянного пребывания за границей. В то же время, остается ряд неоднозначных вопросов в части того, как должна облагаться налогом прибыль наших граждан, которые находятся в Польше, а получают доход в Украине. Об особенностях двойного налогообложения рассказала советник, адвокат TOTUM LF Яна Михайлюк.

Отдельная информация все же есть: на сайте Министерства финансов Украины размещен Ответ компетентного органа Польши на Опросник относительно налоговых последствий для компаний и физических лиц, которые могут возникнуть в связи с их вынужденным перемещением из Украины в Республику Польша в результате российского вторжения. В нем изложена официальная позиция налоговых органов и ответы на часть вопросов, связанных с определением налоговой резидентности и уплатой налогов.

Кроме того, имеются индивидуальные налоговые консультации налоговых органов Польши по запросам граждан Украины относительно определения их статуса и налоговых обязательств.

Вот как польские налоговики видят решение самых распространенных вопросов.

Определение налоговой резидентности

Согласно Закону от 26 июля 1991 г. «О налоге на доходы физических лиц Республики Польша», лицом, проживающим на ее территории (т.е. является налоговым резидентом), считается физическое лицо:

имеет центр личных или экономических интересов (центр жизненных интересов) на территории Республики Польша или находится на территории Республики Польша более 183 дней в налоговом году.

Эти два критерия соединены союзом «или», то есть достаточно какого-то одного критерия.

Что касается центра жизненных интересов — это достаточно субъективный критерий, и должен определяться индивидуально, в зависимости от каждой конкретной жизненной ситуации. Однако, есть определенные общепринятые ориентиры:

что касается центра личных интересов — это, в первую очередь, место жительства членов семьи (несовершеннолетних детей, второго супруга);

что касается центра экономических интересов — это место размещения основных активов личности, в том числе недвижимости и основного источника доходов.

И дополнительные: участие в общественной жизни, членство в общественных организациях и т. д.

Для граждан Украины важным моментом, который доказывает отсутствие центра жизненных интересов в Польше, является вынужденный переезд из-за войны, в том числе пребывание на ее территории на основании спецзакона на условиях временной защиты.

Другой критерий проживания на территории Польши — более 183 дней — объективный и может быть установлен, в соответствии с данными пограничной службы.

В таком случае к гражданину Украины применяется Конвенция об избежании двойного налогообложения. Согласно ст. 4, в случае, если физическое лицо является резидентом обоих договорных государств, его положение определяется в соответствии с следующими правилами: человек считается резидентом Договаривающегося Государства, где у него есть постоянное жилье. Если у него есть постоянное жилье в обоих Договаривающихся Государствах, он считается резидентом того, где у него тесные личные и экономические связи (центр жизненных интересов).

Итак, допустим, что у человека есть постоянное жилье в двух государствах, а это чаще всего случается, когда украинцы, выехавшие из-за войны, сохранили постоянное жилье в Украине (имеют жилье в собственности, зарегистрированное место жительства и т. п. ) и одновременно заключили договор долгосрочной аренды в Польше, или даже приобрели жилье.

В этом случае применяется критерий центра жизненных интересов, доказывание которого зависит от конкретных жизненных обстоятельств. Но во многих случаях граждане Украины могут доказать нахождение центра жизненных интересов именно в Украине. Такая позиция изложена в индивидуальной консультации Директора Национальной налоговой информации от 29 сентября 2023 г. и в индивидуальной консультации Директора Национальной налоговой информации от 21 декабря 2022 г.

Соответственно, польские налоговики приходят к выводу, что такие лица подлежат в Польше так называемой «ограниченной налоговой ответственности» — должны платить налоги только по доходам с происхождением на территории Польши (например, заработная плата от польского работодателя).

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Налогообложение физических лиц-предпринимателей

Ситуация с доходами ФОП более сложная. Для польских налоговиков ключевым является определение наличия постоянного представительства — именно на этом критерии основывается основной вывод о налогообложении.

В частности, когда физическое лицо-предприниматель, зарегистрированное в Украине, продолжает работать с украинскими или иностранными контрагентами и получать доходы от своей деятельности. Самые распространенные случаи — услуги, которые могут предоставляться удаленно. Это наиболее актуально для специалистов IТ-сферы, но также и для психотерапевтов, бизнес-консультантов, маркетологов и других специалистов, которые могут выполнять работу дистанционно. Такие ФОП в большинстве случаев работают самостоятельно и у них нет наемных работников.

Но могут быть другие случаи. Например, ФОП, по факту, более 183 дней проживает за границей, при этом в Украине у него продолжает работать магазин, который генерирует доход и которым руководит наемный работник.

Польские налоговые органы в указанном официальном ответе отмечают: если человек является резидентом Польши для целей налогообложения, его предпринимательский доход, полученный от клиентов в Украине, будет облагаться налогом в Польше.

Исключение является наличие постоянного представительства в другом государстве. К примеру, в Украине работает магазин или кофейня с отдельными работниками. Что касается определения постоянного представительства — Польша применяет общие принципы, изложенные в Комментарии ОЭСР к ст. 5 п. 1 и ст. 7 п. 1. — то есть постоянное место деятельности физического лица, через которое полностью или частично осуществляется деятельность предприятия.

В индивидуальной консультации Директора Национальной налоговой информации от 22 июня 2023 года о налогообложении доходов ФОП, который находясь в Польше, предоставляет удаленно IТ-услуги украинским контрагентам, указано: поскольку человек ведет свой бизнес удаленно с территории Польши, и у него есть определенное пространство для этого бизнеса, имеются основания для признания бизнеса таким, который отвечает условиям постоянного представительства, согласно ст. 5 Конвенции об избежании двойного налогообложения. Доход, получаемый от такой деятельности постоянного представительства, расположенного в Польше, подлежит налогообложению в Польше.

Таким образом, важным для определения налоговой резидентности, по мнению налоговых органов Польши, является положение Конвенции об избежании двойного налогообложения. То есть в первую очередь учитываются два ключевых критерия — наличие постоянного жилья и центр жизненных интересов.

Кроме того, для определения налоговых обязанностей физического лица-предпринимателя имеет место фактическое осуществление деятельности и наличие постоянного представительства.

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К сожалению, эти документы не содержат окончательных ответов, которые бы удовлетворили украинцев, стремящихся не иметь проблем с налоговыми органами ни на Родине, ни в принявшей их стране. При этом в отдельных случаях должны платить налоги дважды.